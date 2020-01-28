3 островных государства в Индийском океане, где можно и нужно заняться экотуризмом
Экотуризм — это принцип путешествия, основывающийся на уважении к природе и местному населению. Экотуристы выбирают менее популярные направления и предпочитают развлечения на свежем воздухе — например, хайкинг, наблюдение за птицами, походы в горы. Кроме того, экотуристы стремятся познать историю региона, а также помочь местному населению улучшить качество жизни. Подобный вклад в сохранение наследия нашей планеты дарит путешественникам ощущения личного удовлетворения.
Посетите один из этих захватывающих экоостровов в Индийском океане:
Мальдивы
Что посмотреть: Мале — самая маленькая столица в мире. Этот сказочный городок с извилистыми улочками, разноцветными домиками и античными постройками идеально подойдет для любителей бесцельно побродить, исследуя самые неочевидные достопримечательности. Ислам — основная религия на Мальдивах, а потому советуем посетить местные мечети, чтобы узнать больше о культурном наследии страны. Например, Исламский центр и мечеть Великой Пятницы, расположенная напротив Президентского дворца. Или Национальный музей Мальдив, хранящий коллекцию исторических артефактов, в том числе и доисламского периода.
Столица Мальдивских островов, Мале – один из самых густонаселенных городов мира. Фото: Pixabay
Обязательно посмотрите и другие острова. Хулхумале сохраняет свою живописную природную красоту благодаря запрету выброса мусора в неположенном месте; Маафуши отлично подойдет тем, кто хочет успокоить нервы и насладиться безмятежностью; Вааду славится знаменитым природным феноменом «Море звезд»; Утхему хранит богатое историческое наследие страны; Кудахаваду известен таинственными курганами под названием «хавитта», руинами буддийских храмов; а Укулхас — первый экологичный остров государства.
На местных пляжах можно устроить пикник. Это еще один прекрасный способ сблизиться с природой и местной культурой. На самом деле это целое культурное приключение. Самые свежие и вкусные продукты вы найдете у уличных торговцев на рынке. А по пути послушайте молитвы, доносящиеся из мечетей, и изучите широкий выбор изделий ручной работы, которые изготавливают и продают местные жители. Рекомендуем попробовать гульху — небольшие клецки в виде шариков, фаршированных тунцом с луком, тертым кокосом и чили, а также баджию — локальный вариант самсы. Пообедав, обязательно посмотрите на танцы бодуберу — еще одно олицетворение местного культурного наследия.
Чем заняться: Отправляйтесь на подводное плавание с аквалангом или займитесь снорклингом. Вода в регионе кристально чистая, а подводный мир изобилует рифами и морской жизнью. Местные курсы дайвинга направлены не только на обучение дайверов, но и на повышение их экологической осведомленности. Такой подход гарантирует, что дайверы будут соблюдать правила и не будут прикасаться к кораллам или рыбам. Существует специальный проект по распространению коралловых рифов, к которому могут присоединиться путешественники. В рамках проекта участники учатся у морских биологов — гидов, или присоединяются к исследователям коралловых рифов во время «пересадки» личинок коралловых полипов с относительно здоровых участков рифа на отмирающие. Для первого погружения отлично подойдет Банановый риф (Banana Reef). Течения рядом с ним комфортные, а его потрясающие пещеры и скалы богаты разнообразной живностью.
Фото: Pixabay
А еще Мальдивы очень популярны среди профессиональных серферов. Сезон длится с марта по октябрь, а самые большие волны приходят с июня по август.
Где остановиться: Некоторые бунгало на островах построены из мелиорированной древесины, что означает, что при их строительстве не пострадало ни одно дерево. Правительство Мальдивских островов учредило премию под названием President of Maldives Green Resort Award (Maldives Tourism Green Award) с целью поощрения местных курортов к принятию экологически устойчивой политики в своей деятельности. Бунгало, получившие эту награду, перерабатывают пластик на месте, собирают отходы с близлежащих островов, практикуют пассивное охлаждение, предлагают клиентам электрический транспорт и используют биоразлагаемые чистящие средства.
Сейшелы
Что посмотреть: как и в случае с Мальдивами, чтобы как следует познакомиться с Сейшелами, лучше посетить разные острова региона. Около половины территории государства имеет защищенный статус — это больше, чем в любой другой стране мира. Путешественников больше всего привлекают Маэ, Праслин и Ла-Диг. Сейшельские острова были французской колонией в конце XVIII — начале XIX веков, поэтому их история, культура, кухня и архитектура развивались под сильным влиянием Франции. Любителям истории понравится Музей естествознания в Виктории, расположенный в здании колониального стиля. Билеты стоят недорого, а вырученные средства музей жертвует на охрану окружающей среды. Другой музей, L'Union Estate, находится на плантации на острове Ла-Диг. На его территории расположились старинный дом плантатора, мельница копра и печи для обжига. На самой плантации производится кокосовое масло, выращивается ваниль и находится кладбище первых поселенцев.
Фото: Pixabay
Другие места, которые стоит посетить: остров Кузин, первый в мире сертифицированный углеродно-нейтральный заповедник. Это означает, что выбросы углерода были значительно сокращены, а остаток компенсируется углеродным кредитом. Здесь не разрешается ночевать. Остров Кузин — это пример того, как флора и фауна могут восстановиться после ухудшения экологии, вызванного деятельностью человека. 50 лет назад здесь находилась большая кокосовая плантация, из-за чего на остров попало много инвазивных видов — животных, заселяющих не родные для них территории и одним своим присутствием способные нанести серьёзный вред окружающей среде. Однако сегодня остров — это олицетворение местной флоры и фауны. Похожая ситуация и на Северном острове, где также активно восстанавливается экология. Если вы вдохновились этими историями и хотите стать их частью, существует множество проектов по сохранению морской среды. В рамках проектов вы сможете собирать данные о характере миграции морских птиц, температуре океана, например. Вы также можете патрулировать пляжи в поисках гнезд морских черепах, удалять кокосовые саженцы и бороться с другими инвазивными видами, сажать растения или ухаживать за животными.
Фото: Pixabay
Чем заняться: Сейшелы — идеальное место для подводных развлечений — плавания с аквалангом или снорклинга. Местные воды населены тропическими рыбами и большими черепахами, рифовыми акулами и афалинами. На суше тоже есть чем заняться. Острова изобилуют туристическими маршрутами разной сложности: на Маэ начинающим туристам можно попробовать восхождение на вершину горы Морн Блан, а матерые путешественники могут покорить вершину Морн Сейшелуа — самую высокую гору острова, восхождение к которой займет целый день. Почти на каждом острове есть туристические тропы. Вот еще парочка наиболее знаковых: от Данзила до пляжа Анс-майор в заливе Бо-Валлон и поход к скрытым пляжам острова Ла Диг. Кроме того, на острове Маэ есть тропа под названием Copolia Trail, которая подарит вам захватывающий вид на побережье с белоснежным песком. Еще одна тропа для пеших прогулок — Морн Блан.
Сейшелы — отличное место, чтобы понаблюдать за птицами. На островах обитает более 200 видов, в том числе Сейшельская мухоловка, голубой голубь, сорока Малиновка, белоглазка, Пустельга, скопа и черный попугай.
Фото: Pixabay
После прогулки отведайте карри из летучей мыши или осьминога, тек-тек — суп из моллюсков с тыквой, рыбой и вегетарианским карри, тушеную баранину или пикантный рис.
Где остановиться: Пляжные виллы. Сейшельские острова стоят в числе мировых лидеров в области экологического просвещения. Большинство объектов размещения здесь работают по пяти аспектам экологической осведомленности — реализация зеленых инициатив и поощрение сотрудников и гостей к участию в них; использование водосберегающих устройств и опреснение морской воды; использование энергоэффективной техники; продвижение местных продуктов питания, развлечений и культуры; сохранение морской жизни — очистка береговой линии, гарантирующая, что сточные воды не попадают в океан.
Маврикий
Что посмотреть: «Остров Маврикий был создан задолго до того, как Бог создал рай. Он послужил ему моделью», — говаривал Марк Твен. Красота Маврикия действительно заслуживает такого описания. Сегодняшнее население острова составляют потомки французов, креолов, китайцев и индийцев. Подобное смешение народностей прослеживается во всех сферах жизни, от кухни до религии и традиций. Можно отправиться на экскурсию в рыбацкие деревни, изучить креольское исполнительское искусство или ремесла различных культур — местные мастера создают изделия из керамики, бамбука, текстиля и кокоса. Большой популярностью на острове пользуется плетение корзин из сахарного тростника, бамбука и алоэ. Это древнее искусство, которое передается из поколения в поколение.
Если вам нравится наблюдать за птицами, здесь вы сможете увидеть виды, которые находились под угрозой вымирания, но сейчас находятся под присмотром орнитологов. Например, маврикийские пустельга и попугай, а также розовый голубь. Кроме того, на острове нередко встречаются знаменитые гигантские черепахами Альдабры, которых привезли сюда с Сейшельских островов. На Маврикии есть много экотуров, которые включают в себя также и дегустацию местных деликатесов. Местная кухня вобрала в себя кулинарные традиции китайцев, индийцев, французов и итальянцев. В приготовлении, в основном, используются местные ингредиенты. Обязательно попробуйте ругалле — тушеное мясо (иногда рыба) под густым острым соусом из помидоров, а также острое гато и китайские пельмени.
Фото: Pixabay
На десерт советуем фруктовый салат из ананаса, манго, личи, яблока, гуавы, заправленных пикантным тамариндовым соусом и солью с чили. Французы также оставили свой след на острове, поэтому найти хороший круассан не составит проблем.
Чем заняться: Водные развлечения на острове максимально экологичны. Например, можно понаблюдать за китами. На Маврикии все организовано таким образом, чтобы путешественники не навредили этим морским гигантам. Такой тур называется Conscious whale watching (осознанное наблюдение за китами). В небольших организованных группах можно посмотреть и на дельфинов. Такая экскурсия также организуется согласно экологическим нормам, установленных государством. Еще одна интересная активность — морской каякинг. Отличным местом для этого станут манговые заросли Янтарного острова. Это хорошая возможность познакомиться с морской экосистемой Маврикия.
На Маврикии высятся множество конических вершин, которые идеально подойдут для скалолазания и хайкинга. Например, Ле-Пус, Монтань Лион, гора Питера Ботте. Насладиться прекрасным видом можно и на лошади. Местные конюшни стремятся помочь бывшим скаковым лошадям и обучают их новой профессии. Существуют различные маршруты. Некоторые из них ведут в горы, а другие — в охотничьи угодья на северной части острова, где можно увидеть оленя, буйвола или зайца.
Фото: Pixabay
Где остановиться: Дом на дереве (The Seedpod). Это одна из последних инициатив, отмеченная наградами в области дизайна и гостеприимства. Изначально они были созданы для того, чтобы дать путешественникам возможность воссоединиться с природой самым экологичным и комфортным способом. Такой вид жилья позволяет создать кухонную и спальную зону, не вырубая ни одного дерева. Для многих местных курортов экологичность — главный приоритет. Так, они используют солнечную энергию для сбора и фильтрации дождевой воды, заменяют традиционные лампы на светодиодные, используют остатки пищевого масла в качестве топлива.
Про Эмирейтс
На пути в одно из этих прекрасных мест вы можете сделать остановку в Дубае. Эмирейтс выполняет два ежедневных рейса из Москвы в Дубай и ежедневный рейс из Санкт-Петербурга в Дубай. Город круглогодичного солнца найдет что-то подходящее для любого типа туристов, для экотуристов в том числе. Например, здесь находится природный заповедник Dubai Desert Conservation Reserve, который Эмирейтс создала с целью защиты среды обитания разнообразных исчезающих видов Дубая. 100% всех доходов от посетителей DDCR тратится на охрану флоры и фауны, при этом Эмирейтс также спонсирует специальную группу по охране окружающей среды, состоящую из экологов и специалистов по дикой природе.
Эмирейтс также поддерживает One & Only Wolgan Valley — один из первых люксовых природоохранных курортов. Авиакомпания открыла курорт площадью 1600 гектаров в октябре 2009 года. На момент открытия он стал первым в мире сертифицированным CarbonZero © ™ отелем.
Фото: One and Only Wolgan Valley
Когда речь заходит о бортовых предложениях Эмирейтс, путешественники смогут оценить блюда, вдохновленные кулинарными традициями разных регионов мира, приготовленные из свежих местных продуктов. Например, оливковое масло, которым сервируются блюда на борту, поставляется исключительно углеродно-нейтральным производителем Monte Vibiano из Италии. Такой широкий выбор меню, предлагаемых на различных направлениях, помогает туристам узнать больше о кулинарных традициях направлений. Например, на рейсах в Японию подаются блюда аутентичной кухни Кайсеки, а также готовые наборы суши на традиционной японской посуде; на рейсах в Австралию можно попробовать широкий выбор традиционных блюд, которые любят местные жители, таких как колбаски из ягненка с мятой; а на рейсах в Дубай можно попробовать блюда арабской кухни такие как традиционное мезе или жареную курицу по-арабски.
Эмирейтс использует пледы, изготовленные с использованием запатентованной технологии ecoTHREAD. Пледы доступны в салонах Экономического класса на всех дальнемагистральных рейсах Эмирейтс. Для создания каждого пледа Эмирейтс ecoTHREAD используется 28 переработанных пластиковых бутылок. Авиакомпания также стремится сокращать использование одноразового пластика на борту — Эмирейтс ввела использование бумажных соломинок на борту, заменила пластиковые палочки для смешивания на деревянные, а продукцию, которую можно приобрести на борту стала запаковывать в бумажные пакеты вместо пластиковых пакетов.
Путешествуя с Эмирейтс, пассажиры всех классов обслуживания смогут отдохнуть за просмотром более 4500 различных каналов с новыми релизами, программами и документальными фильмами удостоенной множества наград бортовой развлекательной системы ice. А также воспользоваться бесплатным пакетом данных объемом в 20 Мбайт, позволяющим оставаться на связи с близкими и друзьями во время полета.
Эмирейтс ice – это более 4500 каналов с фильмами и прямыми трансляциями, музыкой, курсами по изучению языков и многое другое