3 островных государства в Индийском океане, где можно и нужно заняться экотуризмом

Что посмотреть: Мале — самая маленькая столица в мире. Этот сказочный городок с извилистыми улочками, разноцветными домиками и античными постройками идеально подойдет для любителей бесцельно побродить, исследуя самые неочевидные достопримечательности. Ислам — основная религия на Мальдивах, а потому советуем посетить местные мечети, чтобы узнать больше о культурном наследии страны. Например, Исламский центр и мечеть Великой Пятницы, расположенная напротив Президентского дворца. Или Национальный музей Мальдив, хранящий коллекцию исторических артефактов, в том числе и доисламского периода.



Столица Мальдивских островов, Мале – один из самых густонаселенных городов мира. Фото: Pixabay

Обязательно посмотрите и другие острова. Хулхумале сохраняет свою живописную природную красоту благодаря запрету выброса мусора в неположенном месте; Маафуши отлично подойдет тем, кто хочет успокоить нервы и насладиться безмятежностью; Вааду славится знаменитым природным феноменом «Море звезд»; Утхему хранит богатое историческое наследие страны; Кудахаваду известен таинственными курганами под названием «хавитта», руинами буддийских храмов; а Укулхас — первый экологичный остров государства.

На местных пляжах можно устроить пикник. Это еще один прекрасный способ сблизиться с природой и местной культурой. На самом деле это целое культурное приключение. Самые свежие и вкусные продукты вы найдете у уличных торговцев на рынке. А по пути послушайте молитвы, доносящиеся из мечетей, и изучите широкий выбор изделий ручной работы, которые изготавливают и продают местные жители. Рекомендуем попробовать гульху — небольшие клецки в виде шариков, фаршированных тунцом с луком, тертым кокосом и чили, а также баджию — локальный вариант самсы. Пообедав, обязательно посмотрите на танцы бодуберу — еще одно олицетворение местного культурного наследия.

Чем заняться: Отправляйтесь на подводное плавание с аквалангом или займитесь снорклингом. Вода в регионе кристально чистая, а подводный мир изобилует рифами и морской жизнью. Местные курсы дайвинга направлены не только на обучение дайверов, но и на повышение их экологической осведомленности. Такой подход гарантирует, что дайверы будут соблюдать правила и не будут прикасаться к кораллам или рыбам. Существует специальный проект по распространению коралловых рифов, к которому могут присоединиться путешественники. В рамках проекта участники учатся у морских биологов — гидов, или присоединяются к исследователям коралловых рифов во время «пересадки» личинок коралловых полипов с относительно здоровых участков рифа на отмирающие. Для первого погружения отлично подойдет Банановый риф (Banana Reef). Течения рядом с ним комфортные, а его потрясающие пещеры и скалы богаты разнообразной живностью.



Фото: Pixabay

А еще Мальдивы очень популярны среди профессиональных серферов. Сезон длится с марта по октябрь, а самые большие волны приходят с июня по август.

Где остановиться: Некоторые бунгало на островах построены из мелиорированной древесины, что означает, что при их строительстве не пострадало ни одно дерево. Правительство Мальдивских островов учредило премию под названием President of Maldives Green Resort Award (Maldives Tourism Green Award) с целью поощрения местных курортов к принятию экологически устойчивой политики в своей деятельности. Бунгало, получившие эту награду, перерабатывают пластик на месте, собирают отходы с близлежащих островов, практикуют пассивное охлаждение, предлагают клиентам электрический транспорт и используют биоразлагаемые чистящие средства.