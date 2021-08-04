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3 в 1: беспроводной пылесос Polaris c УФ-лампой

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04 августа 2021
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Новый беспроводной пылесос Polaris PVCS 4000 HandStickPRO станет идеальным помощником в доме, где важны здоровье и чистота.

Ультрафиолетовое излучение – очень любопытная вещь. Если снять в нем цветы, можно увидеть совершенно сказочные растения, в его свете мерцают седлоносные жабы и светятся тасманийские дьяволы, а ультрафиолетовое излучение далеких звезд помогает чувствительному телескопу составить их обширную перепись. А еще с помощью УФ-излучения можно проводить эффективную дезинфекцию! 

И этой способностью наделен новый пылесос Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Устройство заменяет сразу три прибора для уборки: вертикальный пылесос, ручной пылесос и портативную УФ-лампу для дезинфекции различных поверхностей. Маневренный и удобный – он подойдет как для быстрой, так и для генеральной уборки. 

Пылесос, который обеззараживает

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Встроенная мини-турбощетка с УФ-лампой для мягкой мебели позволяет проводить дезинфекцию во время уборки. Она уничтожает микробы и вирусы, что очень актуально для семей с детьми или животными. Мини-турбощетка тщательно соберет пыль и обеззаразит. Ваш диван будет оставаться идеально чистым, даже если на нем любит спать кошка. УФ-лампа безопасна, так как включается только при одновременном касании поверхности двух датчиков. В пылесос интегрирована циклоническая система сбора пыли, а также фильтр HEPA 10, который задерживает мельчайшую пыль, обеспечивая чистоту воздуха.

Удобный и легкий

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Технология WALK by ITSELF заметно снижает нагрузку на руки во время уборки. Благодаря особому электроприводу на щетке пылесос сам устремляется вперед, его вес практически не ощущается при использовании на горизонтальных поверхностях. В приборе предусмотрена работа на трех уровнях мощности всасывания: низкий, средний и турбо. На низкой мощности пылесос может убирать до 60 минут. Уровень шума ниже 71 Дб. Пылесос имеет индикатор заряда, а также удобный прозрачный контейнер для пыли 0,6 л . Прибор может крепиться на стену или храниться на напольной подставке, что сэкономит место в вашем доме, а вместительный контейнер легко очищается нажатием одной кнопки.

Многофункциональный и мощный

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Пылесос Polaris PVCS 4000 HandStickPRO имеет пять сменных насадок, среди которых мягкая электрощетка для любых напольных покрытий. Щетка идеально подойдет владельцам паркетных полов, так как оснащена мягким валиком для бережного ухода. Кроме того, в комплекте есть мини-турбощетка для мягкой мебели с УФ-лампой, щетка для люстр и полированных поверхностей, щелевая насадка и насадка 2 в 1 с выдвигаемой щетиной. Она подойдет для чистки мебели, полок или клавиатуры. Также в комплекте угловой переходник для насадок с изменяемым углом. Удлинительная труба вместе с насадкой 2 в 1 позволит удалить пыль на большой высоте со штор и карнизов. Все уголки дома теперь смогут оставаться идеально чистыми.

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