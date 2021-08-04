3 в 1: беспроводной пылесос Polaris c УФ-лампой

Ультрафиолетовое излучение – очень любопытная вещь. Если снять в нем цветы, можно увидеть совершенно сказочные растения, в его свете мерцают седлоносные жабы и светятся тасманийские дьяволы, а ультрафиолетовое излучение далеких звезд помогает чувствительному телескопу составить их обширную перепись. А еще с помощью УФ-излучения можно проводить эффективную дезинфекцию!

И этой способностью наделен новый пылесос Polaris PVCS 4000 HandStickPRO. Устройство заменяет сразу три прибора для уборки: вертикальный пылесос, ручной пылесос и портативную УФ-лампу для дезинфекции различных поверхностей. Маневренный и удобный – он подойдет как для быстрой, так и для генеральной уборки.