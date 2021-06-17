3 вида досуга на природе, которые вы, скорее всего, ещё не пробовали
Яхтинг
Мы привыкли, что корабли — это что-то большое и обязательно на море, а в реках средней полосы можно встретить разве что пароходы со скучной программой посещения ста и одной церкви. Но это не так: последние пять лет парусный спорт в России развивается быстрыми темпами, и попробовать себя в роли яхтсмена гораздо проще и дешевле, чем кажется. И даже ехать для этого далеко не надо — одна из самых популярных точек для тренировки находится в черте Москвы, в Строгино. Можно записаться с друзьями на групповую тренировку на спортивной яхте, чтобы узнать главные принципы работы с парусом. Всего пара-тройка часов и вы точно сделаете для себя вывод, насколько этот досуг вам по душе. Для любителей подойти к обучению основательно, можно тренироваться на одноместной парусной лодке «Луч».
Дальше — больше: Строгино, конечно, самый доступный вариант географически, но ощутить весь простор водной глади можно отъехав от города всего на несколько километров, на Клязьминское водохранилище. А уж если душа просит настоящего простора и корабельной романтики, для обучения яхтингу (и даже получению капитанской лицензии) можно выбраться в Сочи.
Что нужно для старта: только удобная одежда, непромокаемая ветровка, мокасины на белой подошве, и желание увидеть мир с воды. Под парусом вам будут доступны лучшие виды на закат, игра солнечных лучей в отражении паруса, брызги и свежий ветер. И не забываем взять с собой музыку для полноценной атмосферы: как нельзя кстати придётся новая акустическая система JBL Charge 5, которая совсем не боится воды. С защитой по стандарту IP67 можно не переживать, если на неё что-то прольётся или даже колонка упадет за борт. Главное беречь от солёной воды, как и любую технику.
Эндуро
Этот вид досуга станет открытием для любителей леса, скорости, и более-менее подготовленных физически. Сам по себе спорт преодолений разной сложности трасс на облегченном мотоцикле появился ещё в начале 20 века. Но к низкому порогу вхождения для любителей начал приходить совсем недавно. За первым заездом стоит выбраться в Подмосковье — лесов вокруг крупных городов много, можно выбирать трассу по сложности и обсудить перед бронированием насколько она соответствует вашему уровню владения двухколёсным транспортом. На месте предоставят всё необходимое: спортивную одежду с обязательной защитой и шлемом, и сам мотоцикл. Дальше дело техники: инструктор объяснит основные принципы вождения, покажет карту и, если надо, даже проведет несколько тестовых заездов на поляне, прежде чем отправить на трассу.
Кататься можно для начала одному, но самое веселье начинается при командном заезде с друзьями. Адреналин зашкаливает, хочется врубить настоящий рок! Вот где пригодится JBL Charge 5 — её вполне можно закрепить на руле тросами и поставить что-то действительно бодрое. Новая версия получила дополнительный динамик и увеличенную мощность до 40Вт, а пассивные излучатели в торцах выдают фирменный бас — не смотря на компактные размеры, её отлично будет слышно целой группе в заезде. К тому же ей не страшна пыль и влага — зажигать можно по полной!
Байдарки
Пожалуй, самый очевидный вид досуга в списке, но он же самый трудный в подготовке. Походы с байдаркой — история для людей, влюблённых в природу и готовых на некоторые компромиссы в комфорте.
Начать стоит с тщательной проработки маршрута. Тренировочный поход на байдарке может уместиться всего в один день — например, по реке Нерская. Но для него вам уже потребуется непромокаемая одежда, минимум провизии, и сама байдарка. Нелишними будут и резиновые сапоги, чтобы безопасно швартоваться и выходить на берег для изучения девственно чистых лесов.
Если сам формат нашел у вас позитивный отзыв, можно смело расширять географию похода и сложность маршрута. За потрясающей природой и неизведанными берегами можно отправиться в Карелию: например, по рекам Шуя или Кереть, которые не требуют экстремально серьезной подготовки. Ходить лучше всего группой, причём не обязательно байдарочной — очень часто на реках можно встретить путешественников на катамаранах, которые более устойчивы к волнам и позволяют взять с собой больше провизии.
Есть в этом виде досуга свои минусы — на время похода точно придётся отказаться от полноценного душа, а насекомые без должной подготовки могут доставить немало хлопот. Но всё это окупается в первый же вечер под звёздным небом, которое не увидишь ни в одном планетарии! Для веселого совместного похода пригодится JBL Charge 5 — акустическая система не только добавит драйва с правильно подобранным плейлистом, но также поможет зарядить гаджет в условиях, где розеток не предусмотрено от слова «совсем»: встроенный аккумулятор 7500 мАч рассчитан до 20 часов музыки, но может делиться зарядом с телефоном, чтобы продолжать оставаться на связи. Отдельный плюс — технология JBL Partyboost, которая позволит объединить в цепь несколько колонок, даже на разных судах, чтобы настрой был единым во всей флотилии.
Куда бы вы ни направились, важно помнить, что только открывая новые горизонты мы лучше познаём себя самих. А музыка — важный элемент, который дополнит эмоциями и атмосферой любое путешествие. JBL Charge 5 от легендарного бренда поможет это сделать в любой момент: отличный мощный звук, удобный дизайн в 9 разных цветах, и влагозащищенный по стандарту IP67 корпус дополнены важной функцией — возможностью подзарядки сторонних гаджетов. Аккумулятор рассчитан до 20 часов музыки нон-стоп, которых хватит, чтобы под аккомпанемент попробовать себя в одном из захватывающих приключений, которые могут перейти в увлечение на всю жизнь.