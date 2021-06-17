3 вида досуга на природе, которые вы, скорее всего, ещё не пробовали

Мы привыкли, что корабли — это что-то большое и обязательно на море, а в реках средней полосы можно встретить разве что пароходы со скучной программой посещения ста и одной церкви. Но это не так: последние пять лет парусный спорт в России развивается быстрыми темпами, и попробовать себя в роли яхтсмена гораздо проще и дешевле, чем кажется. И даже ехать для этого далеко не надо — одна из самых популярных точек для тренировки находится в черте Москвы, в Строгино. Можно записаться с друзьями на групповую тренировку на спортивной яхте, чтобы узнать главные принципы работы с парусом. Всего пара-тройка часов и вы точно сделаете для себя вывод, насколько этот досуг вам по душе. Для любителей подойти к обучению основательно, можно тренироваться на одноместной парусной лодке «Луч».

Дальше — больше: Строгино, конечно, самый доступный вариант географически, но ощутить весь простор водной глади можно отъехав от города всего на несколько километров, на Клязьминское водохранилище. А уж если душа просит настоящего простора и корабельной романтики, для обучения яхтингу (и даже получению капитанской лицензии) можно выбраться в Сочи.

Что нужно для старта: только удобная одежда, непромокаемая ветровка, мокасины на белой подошве, и желание увидеть мир с воды. Под парусом вам будут доступны лучшие виды на закат, игра солнечных лучей в отражении паруса, брызги и свежий ветер. И не забываем взять с собой музыку для полноценной атмосферы: как нельзя кстати придётся новая акустическая система JBL Charge 5, которая совсем не боится воды. С защитой по стандарту IP67 можно не переживать, если на неё что-то прольётся или даже колонка упадет за борт. Главное беречь от солёной воды, как и любую технику.