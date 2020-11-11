4 идеи для гардероба путешествующего мужчины

Умный багаж
Чемодан для постоянно путешествующего человека — верный друг и помощник. От грамотно разложенных в нем вещей зависит скорость их поиска, а от того, насколько качественно он сделан, скорость вашего передвижения. В коллекции HENDERSON чемоданы выполнены из прочного и износостойкого материала, а также оснащены встроенными весами. Это помогает избежать перевеса в аэропорту, а значит, не переплачивать за лишние килограммы, вынужденно сдавая ручную кладь в багажное отделение. Кстати, о ручной клади. Зарядить во время путешествия телефон будет куда удобнее с рюкзаком, имеющим USB-разъем. Он позволяет положить зарядное устройство внутрь и вывести провод от него вместе с гаджетом наружу.
Куртка-трансформер
Верхняя одежда как у супергероя, которая умеет трансформироваться в важные атрибуты путешественника? Сегодня это не мечта, а реальность. Дизайнеры HENDERSON разработали стеганый пуховик, который легко превращается в дорожную подушку, обеспечивая комфортное положение головы и шеи во время поездки. Кажется, решение, как сэкономить драгоценное место в ручной клади найдено. В качестве наполнителя, проявляя заботу о животных, бренд использует синтепух, не уступающий по своим свойствам натуральному.
Рубашки Non Iron и костюмы Wool Stretch
Путешествия не просто ваше хобби, а образ жизни и вы то и дело бываете в командировках? Советуем присмотреться к рубашкам Non Iron. Их ткань имеет специальную обработку, благодаря которой изделия можно не утюжить. А значит, отправиться с борта самолета на важную встречу, не думая о том, сколько складок образовалось на вашей рубашке, вполне реально. Для рабочих поездок есть и еще одна идея — костюмы из инновационной ткани Wool Stretch. Они выполнены из 100% шерсти итальянских фабрик, но благодаря особому кручению нити, такая ткань практически не мнется и легко восстанавливает форму. Финальный аккорд — все костюмы HENDERSON имеют грязе- и водоотталкивающую обработку, защищающую их от случайной капли кофе или дождя. Перевозить же одежду на борту самолета или поезда будет куда проще со специальным портпледом, тоже представленном в ассортименте бренда.
Данные под защитой
Выглядеть безупречно — далеко не единственная задача путешествующего джентльмена. Не стать жертвой мошенников, умеющих дистанционно считывать данные с банковских карт, не менее важно, чем-то, в какой куртке вы отправитесь в дорогу. Как обезопасить свои сбережения от таких краж? Можно вооружиться портмоне и сумками, имеющими отделения с RFID-защитой. Просто кладете туда банковскую карту, а специальное металлизированное полотно позаботится о том, чтобы ваши данные были в безопасности.