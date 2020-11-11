4 идеи для гардероба путешествующего мужчины

Путешествия не просто ваше хобби, а образ жизни и вы то и дело бываете в командировках? Советуем присмотреться к рубашкам Non Iron. Их ткань имеет специальную обработку, благодаря которой изделия можно не утюжить. А значит, отправиться с борта самолета на важную встречу, не думая о том, сколько складок образовалось на вашей рубашке, вполне реально. Для рабочих поездок есть и еще одна идея — костюмы из инновационной ткани Wool Stretch. Они выполнены из 100% шерсти итальянских фабрик, но благодаря особому кручению нити, такая ткань практически не мнется и легко восстанавливает форму. Финальный аккорд — все костюмы HENDERSON имеют грязе- и водоотталкивающую обработку, защищающую их от случайной капли кофе или дождя. Перевозить же одежду на борту самолета или поезда будет куда проще со специальным портпледом, тоже представленном в ассортименте бренда.