4 причины удивиться новому Subaru Outback

Еще несколько фактов про новый Subaru Outback

Важный момент: впервые Subaru предоставляет для Outback 2021 пять лет гарантии или 150 000 километров (до этого было 3 года и 100 тысяч). Кроме того, в новом двигателе, который устанавливают на кроссовер шестого поколения – 90% новых деталей. Его максимальная мощность увеличилась на 13 л.с. и теперь составляет 188 л.с (2,5 литра). Кроме того, Subaru Outback 2021 модельного года построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP). Модульная архитектура была разработана для новых автомобилей Subaru и поэтапно внедряется на каждой из них вместе со сменой поколений. SGP позволила улучшить управляемость и устойчивость автомобилей, повысить комфорт и обеспечить высочайший уровень пассивной безопасности: в том числе, благодаря системам помощи водителю о которых мы рассказали выше.



Цель автомобилестроения будущего – автономность, задача – полностью избавить водителя от необходимости совершать какие-то действия за рулем (при его желании, конечно же). Новый Subaru Outback 2021 модельного года – большой шаг в этом направлении, технологии, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня становятся доступными большинству. Подробнее читайте на subaru.ru.