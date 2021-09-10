4 причины удивиться новому Subaru Outback

То, что еще несколько лет назад звучало как фантастика, сегодня стало реальностью. Нет, конечно, автомобили еще не стали полностью автономными, но современные системы помощи водителю во многом облегчают задачу человеку за рулем, делают поездку максимально безопасной и комфортной. Раньше подобные опции были доступны только автомобилям премиум класса, но это время прошло. Компания Subaru одной из первых начала внедрять умные системы в свои автомобили. Характерный пример – новый Subaru Outback 2021 года, он многое способен делать без помощи человека. Итак, поглядите, какими технологиями оснащен этот кроссовер.
1. Сам объезжает препятствия
У кроссовера есть функция автоматического экстренного маневрирования – невероятно важная опция для вашей безопасности. В случае, когда тормозить уже бесполезно, кроссовер может уйти от препятствия и объехать преграду по оптимальной траектории – если соблюдены все условия для возможности такого маневра.
2. Сам удерживает себя в полосе
С помощью обновленного адаптивного круиз-котроля Subaru Outback будет не только удерживать дистанцию за впереди идущим автомобилем (притормаживать и разгоняться, когда необходимо), но и сам удержит себя в полосе. Задумались, потеряли бдительность? Автомобиль не даст вам съехать на обочину. Важно, что система активна на скорости от 0 км/час, поэтому ее будет удобно использовать в пробках.
3. Регулирует свет
Система адаптивного головного освещения нового кроссовера тоже впечатляет. Когда впереди вас в темноте появляются встречные автомобили, свет не переключается с дальнего на ближний, как у большинства современных моделей: фары Subaru Outback перераспределяют световой поток так, чтобы не ослепить других водителей, но при этом остальное пространство дороги остается максимально освещенным.
4. Наблюдает за водителем
Driver Monitoring System – система мониторинга состояния водителя, установленная в автомобиле. В салоне – камера и инфракрасные датчики: наблюдая за водителем, системы Subaru Outback следят за тем, чтобы вы не отвлекались от управления, ну и предупреждает звуковым сигналом, в случае необходимости. Кроме того, компьютер кроссовера теперь способен распознавать лица, запоминая до пяти разных пользователей. Для каждого из них система автоматически восстанавливает индивидуальные настройки сидений, зеркал, климат контроля и мультимедийной системы.
Еще несколько фактов про новый Subaru Outback
Важный момент: впервые Subaru предоставляет для Outback 2021 пять лет гарантии или 150 000 километров (до этого было 3 года и 100 тысяч). Кроме того, в новом двигателе, который устанавливают на кроссовер шестого поколения – 90% новых деталей. Его максимальная мощность увеличилась на 13 л.с. и теперь составляет 188 л.с (2,5 литра). Кроме того, Subaru Outback 2021 модельного года построен на новой платформе Subaru Global Platform (SGP). Модульная архитектура была разработана для новых автомобилей Subaru и поэтапно внедряется на каждой из них вместе со сменой поколений. SGP позволила улучшить управляемость и устойчивость автомобилей, повысить комфорт и обеспечить высочайший уровень пассивной безопасности: в том числе, благодаря системам помощи водителю о которых мы рассказали выше.
Цель автомобилестроения будущего – автономность, задача – полностью избавить водителя от необходимости совершать какие-то действия за рулем (при его желании, конечно же). Новый Subaru Outback 2021 модельного года – большой шаг в этом направлении, технологии, которые еще вчера казались фантастикой, сегодня становятся доступными большинству. Подробнее читайте на subaru.ru.