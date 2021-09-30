5 богемных маршрутов для путешествий осенью

Для большинства из нас слово «трансфер» ассоциируется с поездками из аэропорта в отель и обратно во время летнего отпуска где-нибудь в Турции, Египте или Средиземноморском курорте. Однако за последние несколько лет концепция трансферов претерпела значительные изменения: цены стали более доступными, маршруты более разнообразными, а спектр предоставляемых перевозчиками услуг более широким. В настоящее время — это реальная альтернатива такси, арендованной машине или даже личному автомобилю.
Разберемся, когда удобнее и выгоднее передвигаться на трансферах на примере пяти богемных маршрутов для путешествий осенью.
Точную стоимость поездок по указанным маршрутам или другим можно узнать на сайте gettransfer.com.
1. Подмосковье — Усадьба Антона Чехова в Мелихово
Писатель Антон Чехов прожил в Мелихово семь лет, с 1892 по 1899 год, до тех пор, пока по состоянию здоровья не был вынужден переехать в Ялту. За это время им было создано 42 шедевра, в том числе знаменитые пьесы «Дядя Ваня» и «Чайка». Семьей писателя было вложено немало сил и средств в благоустройство имения: разбит парк, посажен фруктовый сад, выкопаны пруды. Усадьба несомненно обладает особым шармом. Прогулки по ней, особенно золотой осенью, позволяют на мгновение перенестись в чеховскую эпоху и почувствовать атмосферу русской провинции на рубеже XIX и XX веков.
Как добраться
Мелихово находится в Чеховском районе Московской области. Если вы решите воспользоваться общественным транспортом, то сначала нужно доехать на автобусе или электричке до Чехова, а затем пересесть на маршрутку. Время в пути от Курского вокзала около 2,5 часов. На собственном автомобиле по трассе М2 из центра столицы можно добраться за 1,5 часа.
Отличной альтернативой этим двум вариантам может стать заказ трансфера. Преимущества перед общественным транспортом очевидны — значительная экономия времени и более высокий уровень комфорта.
Сравнивая личный автомобиль с трансфером, к плюсам последнего можно отнести то, что никому из участников поездки не нужно думать о дороге, ограничивать себя при выборе напитков (можно продегустировать местные настойки и согреться глинтвейном).
Стоимость
Стоимость поездки в автомобиле эконом-класса составит порядка 4000 рублей, бизнес-класса — 6000 рублей. Если едут 2–4 человека, то цена получается вполне доступной. Для сравнения, стоимость экскурсии в Мелихово из Москвы в составе группы из 20–30 человек составляет около 2500 рублей.
Почему не проще заказать такси? Потому что такси вас довезет только в один конец. При заказе трансфера вы сразу можете забронировать поездку туда и обратно, заложив время для экскурсии.
2. Тульская область — Ясная Поляна или дом Льва Толстого
Ясная Поляна — родовое имение великого русского писателя Льва Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, создал свои самые известные романы «Война и мир» и «Анна Каренина», здесь же он похоронен. Дом сохраняется таким, каким он был в последние годы жизни писателя. Уникальность его состоит в подлинности обстановки. Более 30 тысяч предметов, принадлежавших нескольким поколениям семьи, хранятся в доме. Это мебель и предметы убранства дома, рисунки, фотографии, предметы быта, одежда и книги, которых насчитывается более 20 000 экземпляров.
Как добраться
Ясная Поляна находится в 14 км от Тулы. Доехать из столицы области можно на автобусе или маршрутке. Из Москвы до Тулы ходят скоростные поезда и автобусы. Время в пути около 3 часов. Проще всего добраться до Ясной Поляны на трансфере.
Стоимость
Стоимость поездки из Москвы составляет порядка 6000 рублей в один конец на автомобиле эконом-класса и 15 000 рублей на машине бизнес-класса. Цена билета на поезд до Тулы в среднем составляет 700–1500 рублей, а такси оттуда до Ясной поляны от 500 рублей. При путешествии вдвоем или втроем, с точки зрения соотношения «цена-качество», выбор в пользу трансфера очевиден.
3. Ленинградская область — Усадьба Ильи Репина «Пенаты»
В 45 км от Санкт-Петербурга на побережье Финского залива располагается усадьба художника Ильи Репина. Именно здесь выдающийся живописец прожил последние 30 лет жизни и пожелал быть похороненным. Имение было обустроено в соответствии со вкусами самого художника. Необычной формы оконные проемы и стеклянная крыша — это не дань моде того времени, а желание Репина иметь в мастерской естественное освещение.
Во время Второй мировой войны имение было разрушено, но впоследствии восстановлено по фотографиям и чертежам. Сейчас в экспозиции музея-усадьбы можно увидеть личные вещи художника, его картины и рисунки, а также работы других русских живописцев. Всего в «Пенатах» находится около шестисот полотен.
Как добраться
Общественным транспортом из Петербурга до Репино можно доехать на электричке или на маршрутке. Время в пути составляет чуть больше часа.
Если вы оказались в Северной столице с туристическими целями, то удобнее всего совместить путешествие в Репино с поездкой в Выборг или осмотром других достопримечательностей в Курортном районе: Сестрорецка, Зеленогорска и Комарово. В этом случае лучше всего заказать экскурсионный трансфер, который отвезет вас во все эти места и с комфортом доставит обратно в отель или даже в Москву. Да, вы не ослышались. Трансфер Москва — Санкт-Петербург — это реальная альтернатива поезду или самолету. Всем известно, что цены на Сапсан начинают резко расти вверх с приближением даты поездки. Так что, если вы вовремя не приобрели билеты на скоростной поезд, то стоит задуматься об аренде автомобиля с водителем, особенно если вы путешествуете вдвоем, втроем или небольшой компанией.
Стоимость
Стоимость поездки из Санкт-Петербурга в Репино на трансфере около 1000 рублей на машине эконом-класса и 1800 рублей на автомобиле бизнес-класса. Трансфер Москва — Санкт-Петербург обойдется от 18 000 рублей, при путешествии 3 человек в автомобиле стоимость «билета» для одного пассажира составит порядка 6000 рублей, что в «пиковые» даты сопоставимо со стоимостью «Сапсана» или самолета.
4. Сочи — Горные озера, водопады, ущелья и музей Николая Островского
Сочи — это больше, чем просто пляжный отдых. Невероятно красивые ущелья, водопады, горные озера ждут вас. Если вы решите не ограничиваться созерцанием природы и «окультуриться», то рекомендуем посетить расположенный в центре города музей Николая Островского.
Этот дом писателю подарило Советское правительство, чтобы он мог спокойно заниматься творчеством. Здание было возведено с учетом специфических условий быта Островского: «семейная» половина, состоящая из комнат матери, сестры, столовой, кухни и прихожей; писательская часть дома, представленная кабинетом, секретарской, верандой, прихожей и комнатой жены на втором этаже.
В настоящее время в музее помимо экспозиции, посвященной жизни Островского проходит выставка «Литературный Сочи», благодаря которой можно узнать много интересного об истории города и о творчестве других литераторов: Одоевского, Пастернака, Маяковского, Шварца.
Как добраться
Музей находится в центре Сочи, недалеко от Курортного проспекта. Удобнее всего совместить посещение музея с трансфером из аэропорта, особенно, если у вас ранний прилет и позднее заселение в отель. Так вы проведете время с пользой и комфортом.
Стоимость
Стоимость поездки из аэропорта до музея порядка около 1200 рублей на машине эконом-класса и 2000 рублей на автомобиле бизнес-класса.
5. Пятигорск — Музей-заповедник Михаила Лермонтова
В здании, входящем в состав музейного комплекса, Михаил Лермонтов провел два последних месяца своей жизни. Здесь он написал свои известные стихи «Выхожу один я на дорогу» и «Морская царевна», и именно сюда привезли тело убитого на дуэли поэта. Несмотря на небольшие размеры и довольно скромный вид, во времена Лермонтова такое жилье считалось вполне приличным, а его расположение удобным: неподалеку находились источники, при желании можно было совершить прогулку в Цветник или на бульвар, где обычно собиралось «водяное общество».
Домик Лермонтова дошел до наших дней в своем первозданном виде. В музее сохранилось большое количество личных вещей поэта. «Изюминка» экспозиции — стол и стул писателя, переданные родственниками в дар музею из петербургской квартиры Лермонтова.
Как добраться
Музей располагается в Пятигорске. Ближайший аэропорт находится в 25 км, в Минеральных водах. Удобнее всего добираться на трансфере или такси.
Стоимость
Стоимость поездки составляет около 900 рублей на машине эконом-класса и 1400 рублей в автомобиле бизнес-класса.
Узнать точную стоимость поездки по указанным направлениям на конкретные даты можно на сайте gettransfer.com или через мобильное приложение GetTransfer. При заказе трансфера доступна также опция бронирования автомобиля с водителем на определенный период времени (несколько часов, дней), что весьма актуально для путешественников, которые еще точно не определились с маршрутом или планируют посетить несколько мест за один день.