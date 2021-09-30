5 богемных маршрутов для путешествий осенью

Для большинства из нас слово «трансфер» ассоциируется с поездками из аэропорта в отель и обратно во время летнего отпуска где-нибудь в Турции, Египте или Средиземноморском курорте. Однако за последние несколько лет концепция трансферов претерпела значительные изменения: цены стали более доступными, маршруты более разнообразными, а спектр предоставляемых перевозчиками услуг более широким. В настоящее время — это реальная альтернатива такси, арендованной машине или даже личному автомобилю.

Разберемся, когда удобнее и выгоднее передвигаться на трансферах на примере пяти богемных маршрутов для путешествий осенью.

Точную стоимость поездок по указанным маршрутам или другим можно узнать на сайте gettransfer.com.