5 городов России, в которые очень трудно попасть

Трёхгорный — это город в Челябинской области. Хоть это и относительно недалеко от мощнейшего металлургического города страны, попасть туда почти невозможно, так как Трехгорный представляет собой закрытое административно-территориальное образование. Подобный термин используется для мест где расположены объекты, для которых установлен особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. Зарождению города послужило строительство завода по производству атомных бомб в 1950-е годы. Вскоре вокруг него образовался рабочий поселок, а потом, сменив несколько названий, поселок превратился в город.

Попасть в город можно лишь по пропуску, который необходимо заранее согласовать с органами власти.