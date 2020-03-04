5 городов России, в которые очень трудно попасть
Несмотря на все современные технологии, площадь и разнообразие погодных и географических условий России создают ряд препятствий на пути к отдельным пунктам назначения, а иногда эти препятствия создает сам человек. Вместе с City Express расскажем вам о городах и весях, добраться до которых — настоящее испытание.
Село Никольское
Никольское раскинулось на острове Беринга — самом большом из Командорских островов (Камчатский край). Невзирая на то, что это по сути — единственный жилой населенный пункт всего архипелага, добраться сюда непросто. До континентальной России из Никольского можно долететь по воздуху или доплыть по морю — в Петропавловск–Камчатский или Усть-Камчатск. Однако в случае непогоды и авиасообщение, и морское сообщение останавливаются — из-за этого в 2016 году село даже было отрезано от поставок продуктов.
Трёхгорный
Трёхгорный — это город в Челябинской области. Хоть это и относительно недалеко от мощнейшего металлургического города страны, попасть туда почти невозможно, так как Трехгорный представляет собой закрытое административно-территориальное образование. Подобный термин используется для мест где расположены объекты, для которых установлен особый режим безопасного функционирования и охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан. Зарождению города послужило строительство завода по производству атомных бомб в 1950-е годы. Вскоре вокруг него образовался рабочий поселок, а потом, сменив несколько названий, поселок превратился в город.
Попасть в город можно лишь по пропуску, который необходимо заранее согласовать с органами власти.
Кедровый
Население города Кедровый, расположенного в Томской области — всего 1750 человек (данные 2018 года). Он был основан в 1982 году как поселок нефтянников, а спустя пять лет получил статус города. Кедровый находится в сосновом бору в 480 км к западу от Томска, но посетить его довольно трудно — город буквально преследуют транспортные несчастья. Например, в июле 2006 года в городе сгорел аэропорт, а в августе 2007 два микроавтобуса застряли на зимнике — мобильной связи в районе не было, и известно о происшествии стало лишь спустя двое суток, когда у пассажиров могли закончиться продовольствие и вода. К счастью, никто не пострадал.
Постоянного сухопутного сообщения с дорожной сетью России у города нет — только упомянутый зимник Парбиг–Кедровый длиной около 150 километров позволяет выйти на автодорогу Р399 Яровое-Томск. Весной 2011 года Кедровый был даже без этой единственной дороги на «большую землю». Из самого города производятся вылеты в вахтовые посёлки Герасимовское, Лугинецкое, Казанское вертолётами «Ми-8».
Якутск
Якутск значительно выделяется среди остальных городов этой подборки: он у всех на слуху, его население свыше 300 000 человек, а также есть целых три способа попасть в него — на автомобиле, на пароме или на самолете. Однако этот город ежегодно сталкивается с транспортными коллапсами. Летом до города добираются на грузопассажирском пароме, зимой — с декабря по апрель — на автомобиле по льду реки; в период ледохода и ледостава сообщение возможно только по воздуху, или на судах с воздушной подушкой.
Участок автомобильной дороги Ленск–Усть-Кут является зимником — автомобильное сообщение по нему возможно лишь в течение трёх месяцев в году. На участке Якутск–Мирный круглогодичное сообщение очень условно: во время проливных дождей полотно дороги местами превращается в настоящее болото.
Озёрск
Еще один городок Челябинской области — Озёрск. Наряду с Трёхгорным это — закрытый город, к тому же окруженный со всех сторон давшими ему название озерами: Иртяш, Кызылташ, Малая и Большая Нанога. Озёрск считается первенцем атомной промышленности, так как здесь был создан плутониевый заряд для атомной бомбы. В Озёрск, не раз становившемся прообразом секретных городов в произведениях массовой культуры, можно попасть лишь по составленному заранее пропуску.
И хотя в наши дни дороги проложены почти повсеместно, подобные вышеупомянутым места нередки. Иногда люди даже не могут туда попасть и передать близким что-то — зато с этим справится курьерская служба City Express, которая охватывает огромную территорию не только в России, но и по всему миру. В каком бы труднодоступном уголке планеты не жили ваши родные или друзья, скорее всего именно City Express будет тем решением, которое сможет туда добраться быстро и без преград!