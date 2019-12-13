5 мест, где можно сделать отличное селфи

Плато Устюрт, Казахстан
Фото: Андрей Каменев
Безлюдная пустынная территория тянется на сотни километров во все стороны. Ее украшение – тянущиеся до самого горизонта огромные скалы разнообразных форм и расцветок, напоминающие одновременно средневековые замки, гигантские космические корабли, многоэтажные дома и египетские пирамиды. Добраться на плато Устюрт непросто, но результат того стоит. Важно: подзарядиться в этих местах негде, поэтому мощный аккумулятор, установленный в новом Honor 9Х, придется очень кстати. Равно как и встроенная система улучшения сигнала на основе искусственного интеллекта – так-то со связью на плато Устюрт дела обстоят не ахти.
Водопады Игуасу, Бразилия
Фото: Pixabay
Эти гигантские стены из воды были открыты в 1541 году конкистадором Альваром Нуньесом Кабеса де Вака. Как часто бывает, в дело вмешался случай: испанец со своей командой пробирался через незнакомые места совсем по другому делу – они искали сокровища мифической страны Эльдорадо. Несмотря на то, что Игуасу пользуются грандиозной популярностью, сделать добротное селфи без кучи людей за спиной более чем возможно, поскольку в этом природном комплексе их аж 275. И да, будьте готовы кричать: шум, который стоит в окрестностях, напоминает гул моторов сразу сотни взлетающих самолетов.
Гора Казбек, Грузия
Фото: Таня Шарапова
Древний стратовулкан высотой 5033 метра – одно из главных мест силы Грузии. Особенно фотогеничный вид на вершину открывается от деревни Гергети, которая расположилась на высоте 2170 метров; здесь же на фоне горных пиков стоит Троицкая церковь XIV века. Подниматься до Гергети нужно из поселка Степанцминда, путь займет около двух часов. Некоторые участки дороги довольно коварны, но Honor 9Х и тут не подведет: его фронтальная камера на 16 Мп спрятана в корпус, но выдвигается в момент снимка и, в случае падения, задвигается сама. Когда вам надоест делать селфи, переключайтесь на основную камеру, которой тоже есть чем похвастать – например, 48 Мп с фазовым автофокусом.
Остров Врангеля, Чукотка, Россия
Один из резидентов острова Врангеля. Фото: Сергей Горшков
На одном из главных российских объектов в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО можно сделать селфи, которого не будет ни у кого: например, когда сбоку от вашего счастливого лица будет виднеться суровый белый медведь (разумеется, на безопасном расстоянии). Остров Врангеля — удивительное место в Северном Ледовитом океане, куда заходят круизные корабли — часть одноименого заповедника. Его называют «роддомом» белых медведей — в местных берлогах каждый год рожают сотни медведиц. А еще здесь одни из самых больших в Арктике лежбищ моржей и крупнейшие птичьи базары во всем Чукотском море.
Мечеть Шейха Зайда, Абу-Даби, ОАЭ
Фото: Pixabay
О масштабе достопримечательности, входящей в тройку самых узнаваемых в мире, лучше всего говорят цифры: 20 лет проектирования и строительства, примерная стоимость работ в €600 000 000, равная пяти футбольным полям площадь, вместимость более 40 000 человек, 82 беломраморных купола, 1048 инкрустированных перламутром колонн, иранский ковер весом более 47 тонн и мозаика из 28 сортов мрамора, 7 огромных люстр, на украшение которых ушло 40 кг сусального золота и миллионы кристаллов Сваровски, 22 прожектора для подсветки, которая меняется в зависимости от фазы Луны. Последний пункт – отличный повод подобраться к мечети именно с наступлением темноты: фотографии в это время получаются особенно эффектными. Не забудьте активировать режим AIS Super Night Mode: камера за считанные секунды делает серию фотографий с разной экспозицией, а потом соединяет их в один кадр. Таким образом получается картинка с оптимальным и гармоничным освещением, которая будет отлично смотреться на стильном безрамочном экране.