5 мест, где можно сделать отличное селфи

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О масштабе достопримечательности, входящей в тройку самых узнаваемых в мире, лучше всего говорят цифры: 20 лет проектирования и строительства, примерная стоимость работ в €600 000 000, равная пяти футбольным полям площадь, вместимость более 40 000 человек, 82 беломраморных купола, 1048 инкрустированных перламутром колонн, иранский ковер весом более 47 тонн и мозаика из 28 сортов мрамора, 7 огромных люстр, на украшение которых ушло 40 кг сусального золота и миллионы кристаллов Сваровски, 22 прожектора для подсветки, которая меняется в зависимости от фазы Луны. Последний пункт – отличный повод подобраться к мечети именно с наступлением темноты: фотографии в это время получаются особенно эффектными. Не забудьте активировать режим AIS Super Night Mode: камера за считанные секунды делает серию фотографий с разной экспозицией, а потом соединяет их в один кадр. Таким образом получается картинка с оптимальным и гармоничным освещением, которая будет отлично смотреться на стильном безрамочном экране.