5 невероятных математических парадоксов

Онлайн-школа Skyeng Math выбрала для вас великолепную пятерку парадоксов, которые занимают умы математиков долгие годы — десятилетия, а то и века. Не верьте глазам своим: цифры не то, чем кажутся.
Парадокс Галилея
Даже если вы прогуляли половину школьных уроков математики, вы точно помните, что такое натуральные числа: 1, 2, 3 и так далее. Вы помните и то, что числа могут быть четными — то есть делиться на 2 — и нечетными. Каких чисел больше — натуральных или четных? На первый взгляд ответ очевиден: конечно, натуральных. Если только каждое второе натуральное число — четное, то четных должно быть вдвое меньше, чем натуральных. Но на самом деле их равное количество! Это доказал еще Галилео Галилей, ученый XVII века, который был не только астрономом, но и математиком.
Представьте две строки чисел: сверху — все натуральные числа, снизу — числа, полученные умножением на два каждого числа из верхней строчки. Примерно вот так:
1 2 3 4 ... N
2 4 6 8 ... 2N
Количество чисел бесконечно, а значит и продолжать эти строки можно бесконечно. И под каждым натуральным числом будет стоять четное. Стало быть, количество четных и натуральных чисел всегда будет одинаковым.
Парадокс брадобрея
В деревне живет цирюльник, который согласно старинному предписанию бреет лишь тех жителей деревни, которые не бреются сами. Но вот вопрос: может ли брадобрей брить самого себя? Если он не бреется, значит он должен воспользоваться услугами брадобрея — то есть самого себя. Но если он будет бриться самостоятельно, он не имеет права себя брить. Этот парадокс сформулировал Бертран Рассел, один из виднейших математиков XX века.
Парадокс лжеца
Парадокс лжеца придумали так давно, что мы даже не знаем изначального автора. Представьте, что записной врун говорит: «Я вру». Это либо правда, либо ложь. Если он говорит правду (то есть действительно лжет), то это утверждение не может быть истинным. Если же, говоря «Я вру», он вас обманывает, стало быть, он говорит правду. То есть если утверждение правдиво, оно ложно, а если оно ложно, то правдиво. То есть в любом случае оно одновременно и правда, и вранье. Уже запутались? Ну на то он и парадокс.
Парадокс Гамлета
Все сложности путешествий во времени давно занимают и фантастов, и математиков. Первые пишут повести про попаданцев, а вторые пытаются вычислить, как может работать время. Вот представьте, что вы отправитесь в Англию XVI века, прихватив с собой томик «Гамлета», и отыщете там молодого Уильяма Шекспира. Вы отдадите ему книгу, чтобы он издал ее под своим именем. Через шесть столетий книга окажется в том самом книжном, где вы ее купили, чтобы отдать писателю. Кто же в таком случае был автором «Гамлета»? Парадокс временной петли был придуман Дэвидом Туми, профессором Университета Массачусетса и популяризатором науки.
Парадокс второго ребенка
В семье Смитов подрастают двое детишек. Один из них мальчик. Какова вероятность, что второй ребенок — тоже мальчик? Неискушенный читатель скажет, что 50/50, ведь он либо мальчик, либо девочка, а следовательно, шансы равны.
Но ведь в семье с двумя детьми есть четыре варианта комбинаций: две девочки, два мальчика, старший брат и младшая сестра или старшая сестра и младший брат. Очевидно, что первый вариант — это не про Смитов: у них точно есть мальчик. Остаются три возможных варианта: в одном из них второй ребенок — мальчик, в двух — девочка. И не нужно быть профессором математики, чтобы увидеть: вероятность того, что второй ребенок Смитов тоже мужского пола, составляет всего один из трех, то есть примерно 33%, а не 50%.
Не убеждены? Ничего страшного, это решение не вполне убеждало даже математика Мартина Гарднера, который и создал этот парадокс в 1959 году. В зависимости от формулировки ответы могут быть разными, и математики до сих пор спорят о правильной цифре.
Вот видите, математика — это вовсе не сухие формулы. Сами математики вообще считают, что это самая увлекательная и красивая штука в мире. Хотите убедиться в этом на собственном опыте? Записывайтесь на вводное занятие в Skyeng Math и начинайте заниматься онлайн с личным учителем на интерактивной платформе. Здесь умеют найти подход к любому ученику и восполнить даже самые серьезные пробелы в знаниях.