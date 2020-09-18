5 плюсов Wi-Fi управления увлажнителем воздуха

Сухой воздух в закрытом или плохо проветриваемом помещении часто становится причиной заложенности носа, головной боли, затрудненного дыхания и других проблем со здоровьем. Кроме того, уборка в помещениях с пересушенным воздухом занимает гораздо больше времени.

Решить проблему поможет увлажнитель, но для создания оптимальных климатических условий ему понадобится несколько часов работы. Поэтому разработчики оснастили современные увлажнители дистанционным управлением: теперь можно заранее программировать их на работу и отключение.

Многие уже привыкли к моделям, в которых установлены Bluetooth-датчики. Мы же попробуем сравнить bluetooth с Wi-Fi управлением. Для примера возьмем Wi-Fi модель Polaris PUH 9105 IQ Home.