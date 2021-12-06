5 подарков для мужчин на Новый год

Умные часы HUAWEI
Компания Huawei представила умные часы следующего поколения HUAWEI WATCH GT 3, а также HUAWEI WATCH GT Runner. Они отличаются лаконичным дизайном, а увеличенное время автономной работы позволяет пользователям носить их постоянно в течение всего дня, не снимая даже во время сна.
Часы серии GT Runner подходят для профессиональных занятий бегом. В конструкции устройства увеличена площадь контакта с воздухом во время пробежек, поэтому они устойчивы к поту и пропускают воздух, что обеспечивает более комфортное ношение.
Стоимость HUAWEI WATCH GT 3 (42мм) составляет ₽17 990; версия диаметром 46 мм стоит ₽19 990. Цена на HUAWEI WATCH GT Runner составляет ₽22 990.
Ноутбуки ASUS
ASUS VivoBook 15 OLED (M513) — это яркий ноутбук, который добавит динамизма и стиля в повседневную жизнь. Современная конфигурация с процессором AMD Ryzen 7 обеспечит всю необходимую для дел вычислительную мощность, а для хранения файлов предлагаются два накопителя: высокоскоростной твердотельный и традиционный жесткий диск большой емкости. Ноутбук оснащается высококачественной аудиосистемой с сертификацией Harman Kardon и выдает завораживающее изображение с насыщенными цветами на своем 15-дюймовом OLED-дисплее NanoEdge с разрешением FHD.
Умные электробритвы Philips
Philips представляет умную электробритву SkinIQ серии 9000. Технология SkinIQ персонализирует бритье для максимально эффективного результата: специальные датчики адаптируются к особенностям типа волос, помогают снижать раздражение на коже, следят за техникой бритья и подсказывают, как ее улучшить.
В ручку гаджета также встроен высокоточный триммер, с которым удобно поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды. Устройство удобно брать с собой в поездки: в комплекте есть дорожный чехол для путешествий и, в отличие от обычного станка, бритву Philips можно провозить в ручной клади. Можно выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Устройство поддерживает беспроводную зарядку и работает до 60 минут без подключения к сети. Цена на модели начинается с 33 990₽.
Одежда и обувь Demix
У спортивного бренда Demix есть все, что нужно для подарков близким: технологичная одежда и обувь, аксессуары для спорта и инвентарь. Все модели кроссовок разрабатываются в Сингапуре, а тестируют их бегуны из России и Европы. В кроссовках для бега Pulsar Enrblast двухкомпонентная подошва совмещает в себе два полимера: амортизирующий — для комфортного бега и Enrblast — для возврата энергии.
Ультралегкий, но прочный материал верха обеспечивает циркуляцию воздуха, а также отвод излишка тепла и влаги. В кроссовках Mystic Cushfoam двухкомпонентная подошва из полимера Cushfoam улучшает баланс, стабилизацию и амортизацию. Верх выполнен из легкой инженерной сетки, что обеспечивает циркуляцию воздуха, отвод влаги и избыточного тепла. Резиновые вставки практически по всей нижней поверхности подошвы улучшают сцепление даже на мокром асфальте.
Наборы LEGO
Прекрасным вариантом новогоднего подарка для поклонников расслабляющего досуга, архитектуры и путешествий может стать набор LEGO Architecture «Дубай».
Набор дарит увлекательные часы сборки достопримечательностей, от которых захватывает дух. Можно построить собственную мини-версию величественного Бурдж-Халифа — самого высокого здания в мире — а также «картинную раму» Dubai Frame, отель Burj Al Arab Jumeirah и живописный фонтан. В процессе конструирования из зрелищных построек буквально вырастает город! Розничная цена — 5 999 р.