5 подарков для мужчин на Новый год

Philips представляет умную электробритву SkinIQ серии 9000. Технология SkinIQ персонализирует бритье для максимально эффективного результата: специальные датчики адаптируются к особенностям типа волос, помогают снижать раздражение на коже, следят за техникой бритья и подсказывают, как ее улучшить.

В ручку гаджета также встроен высокоточный триммер, с которым удобно поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды. Устройство удобно брать с собой в поездки: в комплекте есть дорожный чехол для путешествий и, в отличие от обычного станка, бритву Philips можно провозить в ручной клади. Можно выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

Устройство поддерживает беспроводную зарядку и работает до 60 минут без подключения к сети. Цена на модели начинается с 33 990₽.