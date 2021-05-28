5 полезных продуктов и девайсов для вашего лета

Умная колонка HUAWEI Sound создана в сотрудничестве с Devialet, культовой французской компанией по производству аудиотехники. Технология HUAWEI Share позволяет быстро подключаться к смартфонам и другим источникам сигнала, а поддержка формата High-Res Audio и фирменные алгоритмы обработки Devialet обеспечивают сбалансированное воспроизведение музыкальных композиций в разных жанрах.

Минималистичный корпус колонки имеет высококачественное глянцевое покрытие. Устройство получило цветной RGB-индикатор, пульсирующий в такт музыки и управляемый голосовыми командами, а также сенсорные кнопки с плавным откликом, которые упрощают управление.

В России HUAWEI Sound можно купить в черном цвете по рекомендованной розничной цене ₽13 990.