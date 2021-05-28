5 полезных продуктов и девайсов для вашего лета

Huawei Sound
Умная колонка HUAWEI Sound создана в сотрудничестве с Devialet, культовой французской компанией по производству аудиотехники. Технология HUAWEI Share позволяет быстро подключаться к смартфонам и другим источникам сигнала, а поддержка формата High-Res Audio и фирменные алгоритмы обработки Devialet обеспечивают сбалансированное воспроизведение музыкальных композиций в разных жанрах.
Минималистичный корпус колонки имеет высококачественное глянцевое покрытие. Устройство получило цветной RGB-индикатор, пульсирующий в такт музыки и управляемый голосовыми командами, а также сенсорные кнопки с плавным откликом, которые упрощают управление.
В России HUAWEI Sound можно купить в черном цвете по рекомендованной розничной цене ₽13 990.
Sennheiser Momentum True Wireless 2
Разработанные инженерами Sennheiser для взыскательных слушателей, MOMENTUM True Wireless 2 обладают максимально возможным качеством звука для наушников этого типа, предельной простотой использования и лаконичным дизайном.
Bluetooth-наушники премиум-класса MOMENTUM True Wireless 2 от Sennheiser обеспечивает исключительное качество звука, комфорт и впечатляющий набор функций. Теперь наслаждаться выдающимся стереозвуком Sennheiser можно даже в шумном месте и в течение всего дня благодаря активной системе шумоподавления и 7 часам работы от встроенного аккумулятора. Время автономной работы можно увеличить до 28 часов (3 полных цикла зарядки) с помощью футляра.
Наушники можно приобрести в официальном интернет-магазине Sennheiser.ru.
HONOR Band 6
Ищете устройство, которое будет мотивировать вас заниматься спортом, следить за вашим сном, пульсом и даже уровнем стресса? Умный браслет HONOR Band 6 с AMOLED-экраном диагональю 1,47 дюйма и полным набором функций для мониторинга параметров организма и отслеживания фитнес-активности станет вашим отличным помощником, аккуратно расположенным на запястье.
HONOR Band 6 отслеживает изменения сердечного ритма в течение дня, продолжительность сна и его фазы, с высокой точностью определяет уровень стресса и помогает снижать напряжение с помощью дыхательных упражнений. А его 10 спортивных режимов точно помогут всегда оставаться в тонусе. Более того, этот умный браслет даже способен автоматически распознавать вид физической активности и сравнивать ваши спортивные результаты.
При таком широком наборе функций заряжать устройство придется не чаще одного раза в 2 недели. Чем не отличный подарок на лето?
Устройство можно заказать в официальном интернет-магазине HONOR.
Pioneer VREC-170RS
Автопутешественникам пригодится видеорегистратор Pioneer VREC-170RS — едете ли вы на дачу, или в длительное путешествие, пользы ему не занимать. Эта модель предупреждает о приближении к камере индикацией на экране и с помощью голосовых подсказок. А если вы превышаете разрешённую в этом месте скорость (к слову, можно вручную задать величину превышения, например, на 10 или 20 км/ч или — как на знаке), значок с ограничением текущей скорости загорится красным цветом, призывая снизить скорость до разрешенной.
Съемка ведется в разрешении Full HD, автоматическая обработка WDR/HDR делает изображение более детальным даже в условиях «сложной» освещенности.
«Черный Жемчуг» RETINOL+
«Черный Жемчуг» представила линию средств с усовершенствованным составом, активным комплексом «Ретинол+» и в обновленном дизайне.
Ретинол стимулирует работу клеток кожи, которые отвечают за выработку коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, способствует разглаживанию морщин, повышению упругости кожи и улучшению ее рельефа.
Формулы содержат специально подобранную концентрацию вещества, которая подходит для ежедневного применения на протяжении длительного времени и — в синергии с активными компонентами для разных возрастных категорий — оказывает омолаживающий эффект. Программа ухода для каждого возраста представлена тремя средствами: дневной крем, ночной крем и крем для зоны вокруг глаз.