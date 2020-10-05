Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №202, сентябрь
National Geographic Traveler №73, февраль – март 2020
Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Калейдоскоп
Партнёрский материал

5 причин, по которым Galaxy S20 FE сделает ваше путешествие ярче

Промо
05 октября 2020
006_galaxys20fe_all_colors.jpg

Раньше, собираясь в путешествие, мы писали долгий список нужных вещей: мобильный телефон, фотоаппарат, плеер, путеводитель по городу… Ни в коем случае нельзя забыть кошелек с банковской картой — и, конечно, неплохо бы захватить книгу, чтобы было чем развлечь себя во время полета или поездки. Сегодня же отправиться в отпуск можно с минимумом вещей — главное, чтобы в кармане были паспорт и смартфон.

Galaxy S20 FE, который компания Samsung представила этой осенью, — как раз такой универсальный помощник для любого путешественника. Разработчики устройства учли все пожелания пользователей и создали смартфон, который собрал в себе все самые топовые и востребованные функции. Он не только с легкостью выполнит все необходимые задачи — от навигации по городу до развлечений в полете, но и превзойдет ожидания.

023_galaxys20fe_cloud_navy_handson.jpg

1. Яркий дизайн

Смартфон всегда сопровождает своего владельца, поэтому хочется, чтобы гаджет радовал своим внешним видом. Среди шести ярких цветов Galaxy S20 FE можно найти соответствующий любому настроению, образу и характеру — от строгого темно-синего до нежного лавандового. Матовая текстура корпуса в сочетании с фирменными и лаконичными элементами дизайна создают по-настоящему гармоничное впечатление.

При этом красота не означает хрупкость: благодаря защите от влаги и пыли IP68 смартфон может быть с вами всегда и везде.

013_galaxys20fe_cloud_red.jpg

2. Универсальная камера

Фото — самый простой способ сохранить воспоминания о путешествии и поделиться ими с друзьями. Камера Galaxy S20 FE позволит вам запечатлеть любой момент. Так, режим ночной съемки и большой двойной сенсор обеспечивают четкие и яркие ночные фото, режим Super Steady — стабилизирует движение в кадре для экшн-кадров, а 30-кратный Space Zoom позволяет «приблизить» даже достопримечательности, находящиеся на горизонте.

001_galaxys20fe_camera_lifestyle_image.jpg

Селфи — не менее важный жанр. Фронтальная камера смартфона с разрешением 32 МП обеспечит отличное качество снимков, а технология тетра-биннинга, при которой четыре пикселя объединяются в один, избавит от размытости и шумов на фотографиях, сделанных при слабом освещении, например, во время ночных прогулок по городу.

Иногда, когда происходит что-то особенное, думать о композиции и прочих тонкостях создания идеального кадра не хочется — вы можете просто наслаждаться моментом, держа смартфон в руках. Функция «Мультикадр» сама отберет лучшие кадры, а искусственный интеллект обнаружит и устранит вызванное движением размытие на снимках.

3. Отличная память

Для фотоархива необходимо место в памяти смартфона — как и для остальных важных данных, контента и приложений. С Galaxy S20 FE у вас будет 128 / 256 ГБ встроенной памяти, которую при необходимости можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ. Снимайте фото и видео для своего тревел блога, скачивайте музыку и фильмы, не беспокоясь об экономии места на устройстве.

4. Большой и плавный экран

028_galaxys20fe_cloud_lavender_handson.jpg

У новинки Samsung не просто большой 6,5-дюймовый FHD-экран — контент на нем выглядит невероятно плавным благодаря высокой частоте обновления 120 Гц, поэтому игры и приложения смотрятся особенно эффектно. Тонкая рамка вокруг дисплея и небольшой вырез для камеры обеспечивают ощущение полного погружения во время гейминга или просмотра видео, а значит долгие перелеты будут только в радость.

5. Емкая батарея

Заботиться о подзарядке смартфона вам не придется в течении всего дня: Galaxy S20 FE получил аккумулятор емкостью 4500 мАч, заряда которого хватает на долгое время. Более того, функция обратной беспроводной зарядки поможет поделиться энергией и с другими гаджетами, чтобы и вы, и ваши друзья всегда оставались на связи, где бы вы ни находились.

Galaxy S20 FE доступен в России с начиная с 9 октября 2020 года по цене от 49 990 руб, пока на смартфон можно оформить предзаказ. При покупке устройства также можно приобрести обновленную программу Samsung Care+, которая позволит восстановить смартфон в случае непредвиденных повреждений.

007_galaxys20fe_all_colors (1).jpg
рекомендации
Telegram

А вы знаете, что у нас есть канал в Телеграме? Подписывайтесь!

Замок

Недикий Запад: путешествие по русской Прибалтике

Вопросительный знак, вопрос

Как могли бы выглядеть объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы их восстановили