5 причин, по которым Galaxy S20 FE сделает ваше путешествие ярче

Раньше, собираясь в путешествие, мы писали долгий список нужных вещей: мобильный телефон, фотоаппарат, плеер, путеводитель по городу… Ни в коем случае нельзя забыть кошелек с банковской картой — и, конечно, неплохо бы захватить книгу, чтобы было чем развлечь себя во время полета или поездки. Сегодня же отправиться в отпуск можно с минимумом вещей — главное, чтобы в кармане были паспорт и смартфон.

Galaxy S20 FE, который компания Samsung представила этой осенью, — как раз такой универсальный помощник для любого путешественника. Разработчики устройства учли все пожелания пользователей и создали смартфон, который собрал в себе все самые топовые и востребованные функции. Он не только с легкостью выполнит все необходимые задачи — от навигации по городу до развлечений в полете, но и превзойдет ожидания.