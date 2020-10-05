5 причин, по которым Galaxy S20 FE сделает ваше путешествие ярче

Раньше, собираясь в путешествие, мы писали долгий список нужных вещей: мобильный телефон, фотоаппарат, плеер, путеводитель по городу… Ни в коем случае нельзя забыть кошелек с банковской картой — и, конечно, неплохо бы захватить книгу, чтобы было чем развлечь себя во время полета или поездки. Сегодня же отправиться в отпуск можно с минимумом вещей — главное, чтобы в кармане были паспорт и смартфон.
Galaxy S20 FE, который компания Samsung представила этой осенью, — как раз такой универсальный помощник для любого путешественника. Разработчики устройства учли все пожелания пользователей и создали смартфон, который собрал в себе все самые топовые и востребованные функции. Он не только с легкостью выполнит все необходимые задачи — от навигации по городу до развлечений в полете, но и превзойдет ожидания.
1. Яркий дизайн
Смартфон всегда сопровождает своего владельца, поэтому хочется, чтобы гаджет радовал своим внешним видом. Среди шести ярких цветов Galaxy S20 FE можно найти соответствующий любому настроению, образу и характеру — от строгого темно-синего до нежного лавандового. Матовая текстура корпуса в сочетании с фирменными и лаконичными элементами дизайна создают по-настоящему гармоничное впечатление.
При этом красота не означает хрупкость: благодаря защите от влаги и пыли IP68 смартфон может быть с вами всегда и везде.
2. Универсальная камера
Фото — самый простой способ сохранить воспоминания о путешествии и поделиться ими с друзьями. Камера Galaxy S20 FE позволит вам запечатлеть любой момент. Так, режим ночной съемки и большой двойной сенсор обеспечивают четкие и яркие ночные фото, режим Super Steady — стабилизирует движение в кадре для экшн-кадров, а 30-кратный Space Zoom позволяет «приблизить» даже достопримечательности, находящиеся на горизонте.
Селфи — не менее важный жанр. Фронтальная камера смартфона с разрешением 32 МП обеспечит отличное качество снимков, а технология тетра-биннинга, при которой четыре пикселя объединяются в один, избавит от размытости и шумов на фотографиях, сделанных при слабом освещении, например, во время ночных прогулок по городу.
Иногда, когда происходит что-то особенное, думать о композиции и прочих тонкостях создания идеального кадра не хочется — вы можете просто наслаждаться моментом, держа смартфон в руках. Функция «Мультикадр» сама отберет лучшие кадры, а искусственный интеллект обнаружит и устранит вызванное движением размытие на снимках.
3. Отличная память
Для фотоархива необходимо место в памяти смартфона — как и для остальных важных данных, контента и приложений. С Galaxy S20 FE у вас будет 128 / 256 ГБ встроенной памяти, которую при необходимости можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ. Снимайте фото и видео для своего тревел блога, скачивайте музыку и фильмы, не беспокоясь об экономии места на устройстве.
4. Большой и плавный экран
У новинки Samsung не просто большой 6,5-дюймовый FHD-экран — контент на нем выглядит невероятно плавным благодаря высокой частоте обновления 120 Гц, поэтому игры и приложения смотрятся особенно эффектно. Тонкая рамка вокруг дисплея и небольшой вырез для камеры обеспечивают ощущение полного погружения во время гейминга или просмотра видео, а значит долгие перелеты будут только в радость.
5. Емкая батарея
Заботиться о подзарядке смартфона вам не придется в течении всего дня: Galaxy S20 FE получил аккумулятор емкостью 4500 мАч, заряда которого хватает на долгое время. Более того, функция обратной беспроводной зарядки поможет поделиться энергией и с другими гаджетами, чтобы и вы, и ваши друзья всегда оставались на связи, где бы вы ни находились.
Galaxy S20 FE доступен в России с начиная с 9 октября 2020 года по цене от 49 990 руб, пока на смартфон можно оформить предзаказ. При покупке устройства также можно приобрести обновленную программу Samsung Care+, которая позволит восстановить смартфон в случае непредвиденных повреждений.