5 проверенных способов предотвратить заболевание простудой

1. Полюбите чеснок
Антимикробные свойства чеснока известны с древности — им лечили друг друга еще древние египтяне. Чеснок оказывает стимулирующее действие на NK-клетки и T-лимфоциты иммунной системы, заставляя их быстрее и агрессивнее реагировать на атаки вирусов. В наше время многочисленные эксперименты, в ходе которых испытуемые ежедневно ели чеснок в течение некоторого времени, показали, что общая подверженность простуде (процент заболевших, тяжесть заболевания) у «чеснокофилов» оказалась на 21% меньше, чем в среднем по популяции.
Если же вас отпугивает перспектива запаха изо рта, пейте капсулы с экстрактом чеснока — они повсеместно продаются в качестве БАДов.
2. Промывайте нос
Эффективный способ предотвратить простуду и выздороветь быстрее: обдайте стакан кипятком, налейте теплой кипяченой воды, растворите по четверти чайной ложки поваренной соли и пищевой соды. Вливайте раствор в нос шприцем (без иглы!) или просто втягивайте воду носом.
Зачем это делать? Исследования показали, что больные гриппом пациенты, промывавшие нос солевым раствором 3 раза в день в течение 8 дней, выздоравливали примерно на 2 дня быстрее. Почему? Элементарно: чем меньше вирусов и веществ, способствующих воспалению, остается в пазухах, тем проще организму починить систему в целом. Причем промывание носа самостоятельно приготовленным солевым раствором эффективнее, чем использование аптечных спреев с соленой водой. Хотя бы потому, что после применения спрея вы вряд ли протираете кончик распрыскивателя спиртом — зараза скапливается и на нем.
3. Налегайте на мед
Лучший сироп от кашля готовят не на фабрике, а в улье: мед обладает антимикробным действием, а также способен успокаивать раздраженную слизистую горла. При мучительном и непрекращающемся кашле мед помогает лучше любых разрекламированных аптечных сиропов. По мнению ученых, вещества, содержащиеся в меде, помимо прочего, успокаивающе действуют на участки мозга, контролирующие кашель. Так что если вы ощущаете подкрадывающуюся простуду, съедайте по 2 чайных ложки меда через каждые 4-5 часов в течение дня и за полчаса до сна.
4. Используйте старую добрую «Звездочку»
Легендарный вьетнамский бальзам из нашего детства вовсе никуда не делся и сейчас, даже упаковка практически не изменилась (кстати, именно по ней можно отличить оригинал от подделки). Но сегодня в линейке продукта не только знаменитый бальзам «Золотая звезда» в круглой баночке, но продукты на все случаи жизни: карандаш для ингаляций, порошок для приготовления горячих напитков, назальный спрей и бальзам «Золотая звезда» в жидком виде.
В качестве антисептического средства и комплексной терапии ринита идеален карандаш для ингаляций «Золотая звезда» — достаточно 10-15 раз в день по 1-2 вдоха за один прием. Ну, а при первых признаках заболевания лучше воспользоваться противопростудным порошком «Звездочка Флю»: пакетик и 150 мл теплой воды — и напиток готов. Применять его можно до 4 раз в сутки с интервалом в 6 часов, а эффект не заставит себя ждать.
5. Полюбите кардиотренировки
Тренировки не только защищают нас от жировых отложений зимой, но и укрепляют иммунную систему. Исследования показали: люди, которые тренируются 5 дней в неделю или больше, осенью и зимой в среднем берут на 43% меньше больничных дней по причине ОРВИ, чем те, кто не занимается спортом.
Также ученые опытным путем выяснили, что для защиты от гриппа и других ОРВИ полезнее всего кардио или круговые тренировки на выносливость — потому что в интервальных и силовых тренировках много пауз отдыха, которые не дают нашему иммунитету набрать полную силу. Так что уделяйте кардио или круговым тренировкам по 30 минут в день 5 дней в неделю — и будьте здоровы!