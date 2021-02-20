5 проверенных способов предотвратить заболевание простудой

Антимикробные свойства чеснока известны с древности — им лечили друг друга еще древние египтяне. Чеснок оказывает стимулирующее действие на NK-клетки и T-лимфоциты иммунной системы, заставляя их быстрее и агрессивнее реагировать на атаки вирусов. В наше время многочисленные эксперименты, в ходе которых испытуемые ежедневно ели чеснок в течение некоторого времени, показали, что общая подверженность простуде (процент заболевших, тяжесть заболевания) у «чеснокофилов» оказалась на 21% меньше, чем в среднем по популяции.

Если же вас отпугивает перспектива запаха изо рта, пейте капсулы с экстрактом чеснока — они повсеместно продаются в качестве БАДов.