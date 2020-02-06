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5 видов рекламы, которые помогли добиться успеха в бизнесе

06 февраля 2020
В 2020 году совершить прорыв на рынке с растущим количеством конкурентов не так просто. Сегодня можно выделить свыше 50 разновидностей рекламных носителей. Не у каждой компании есть средства на проведение экспериментов для определения работающей рекламы. Поэтому рекламно-производственная компания «Адвертка» составила топ-5 самых эффективных видов рекламных конструкций, которые помогли многим компаниям занять место под солнцем.

Вывески
Лицо компании, от которого зависит первое впечатление потенциальных клиентов. Кроме местоположения, они показывают уровень и статус фирмы. Считается самым распространенным видом наружной рекламы, что обусловлено доступностью и простотой. Особенно эффектно смотрятся светодиодные и неоновые вывески. Несветовые варианты могут дополнительно подсвечиваться внешними прожекторами. Они могут быть плоскими или объемными, а также иметь любую форму. Для нанесения надписей используется пленка оракал.

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Фото: @advert_ka

Буквы из пенопласта
Яркий, легкий, прочный и недорогой вид рекламы. Этими элементами оформляют витрины, украшаются интерьеры магазинов и заведений общественного питания.У пенопласта нет срока годности, он не горит и является нетоксичным. Благодаря небольшому весу пенопластовые буквы просты в монтаже. Для их крепления не нужно сверлить стену – в большинстве случаев достаточно двустороннего скотча или монтажного клея.

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Фото: @advert_ka

Трафареты
Применяются для многократного нанесения фирменных брендов и надписей на различные поверхности. Одним из популярных направлений использования трафаретов являются малярные работы по автомобилям.

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Фото: advert-ka.ru

Объемные хештеги
Они получили большую популярность в оформлении фотозон и помещений для торжественных мероприятий, а также рекламных и промо акций. Для изготовления хештегов чаще используется пенопласт, пластик и дерево.

«Адвертка» изготавливает все виды интерьерной и наружной рекламы, которая притягивает взгляды целевой аудитории, словно магнит. Выбор максимально широк: лайтбоксы, ростовые фигуры, наклейки на автомобили, штендеры, накрышные установки, рекламно-сувенирную продукцию и другие виды интерьерной и наружной рекламы. В перечень услуг также входит разработка дизайна, согласование рекламы с правоохранительными органами (при необходимости), а также монтаж рекламы на объекте.

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Фото: @advert_ka

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