6-й Всероссийский форум отельеров пройдет в Москве 7-8 ноября

Марафон знаний о гостиничном бизнесе и технологиях менеджмента для независимых отелей соберет более 1 000 профессионалов, топ-менеджеров и владельцев отелей от Калининграда до Владивостока. В этом году на форуме выступят 75 ведущих спикеров и экспертов отрасли, среди которых будут: руководитель сервиса Яндекс.Путешествия Дмитрий Яковлев, владелец SwissCenter Group Юнис Теймурханлы, ведущий программы «На ножах. Отели» Дмитрий Макаров, управляющий партнер SEA Company Андрей Шемякин и другие.
В рамках HBF-2019 будет семь тематических зон с мастер-классами и интерактивными сессиями, каждая из которых соответствует одной из сфер, связанной с работой в отеле:
- «На страже отелей» – интервью с первыми лицами гостиничного бизнеса России, яркими и неординарными персонами, добившихся вершин в бизнесе, которые расскажут инсайты и поделятся своим опытом достижения успеха.
- «Digital-гостиная» – WEB, OTA, GDS, SEO, автоматизация внутренних бизнес-процессов, новые digital-технологии в гостиничном бизнесе, которые помогут сделать бизнес более эффективным и стабильным.
- «Доходный отель» – технологии маркетинга, продаж, управления доходами и издержками в гостиничном бизнесе, эффективная настройка функции продвижения и конверсии бизнеса в отеле, а также оптимизация затрат бизнеса.
- «Инвестиционная гостиная» – гостиничный девелопмент, дизайн, технический аудит, разработка концепций отелей, инвестиции и окупаемость от лиц, которые уже не раз это делали.
- «Операционная гостиная» – практические советы и модели управления ключевыми бизнес-процессами в отеле: управление номерным фондом, организация уборки, управления ресторанами и барами, кухней, приём и размещение гостей, управление эксплуатацией номерного фонда, СПА и рекреаций.
- «Высокоэффективная команда» – управления человеческими ресурсами в отеле: как подобрать и адаптировать, сформировать корпоративную культуру и мощную команду единомышленников.
- «Управляющий-лидер» – какие навыки должны быть у современного топ-менеджера отеля и как их применять в бизнесе.
Hotel Business Forum – это симбиоз новейших трендов индустрии гостеприимства, накопленного опыта и знаний, а также уникальная возможность найти новых клиентов и надежных партнеров. Проведение этого важного отраслевого мероприятия направлено на создание профессионального общества отельеров, способных вывести гостиничный бизнес России на новый высокий уровень.
Где: Москва, Radisson Collection Hotel
Когда: 7-8 ноября 2019 года
Узнать подробнее о форуме, ознакомиться с детальной программой и прибрести билеты можно на сайте или по телефону +7 (495) 662-59-39.