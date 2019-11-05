6-й Всероссийский форум отельеров пройдет в Москве 7-8 ноября

Марафон знаний о гостиничном бизнесе и технологиях менеджмента для независимых отелей соберет более 1 000 профессионалов, топ-менеджеров и владельцев отелей от Калининграда до Владивостока. В этом году на форуме выступят 75 ведущих спикеров и экспертов отрасли, среди которых будут: руководитель сервиса Яндекс.Путешествия Дмитрий Яковлев, владелец SwissCenter Group Юнис Теймурханлы, ведущий программы «На ножах. Отели» Дмитрий Макаров, управляющий партнер SEA Company Андрей Шемякин и другие.

В рамках HBF-2019 будет семь тематических зон с мастер-классами и интерактивными сессиями, каждая из которых соответствует одной из сфер, связанной с работой в отеле: