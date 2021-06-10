67% специалистов предпочитают работу вне офиса: исследование от Huawei

Пандемия, смена поколений и новые технологии привели к кардинальной трансформации представления о рабочей среде. Теперь профессионалы больше всего ценят свободу, в том числе возможность выбирать, где и в каком режиме работать, отдыхать и путешествовать. К такому выводу пришли эксперты HUAWEI в исследовании, подготовленном к выходу нового HUAWEI MateBook 14.

Уже сейчас некоторым сотрудникам для работы нужен только ноутбук (23% опрошенных), а в перспективе их число может кратно вырасти: большинство мечтает работать не в офисе, а дома или за городом — будь то дача, берег моря, лес или даже вершина горы (67% респондентов). Теперь 32% профессионалов отдадут предпочтение работодателю, для которого можно трудиться из любой точки страны или мира, и только 8% респондентов не представляют себе работу вне офиса.

Основные носители новых ценностей — молодые люди поколений Z (18—24 года, зуммеры) и Y (25—34 года, миллениалы), а также представители определённых профессий, связанных прежде всего с IT-сферой. Но тренд становится всё более массовым и постепенно захватывает специалистов и из других возрастных категорий и профессий, указывают эксперты. По их оценкам, реализовать переход к новым ценностям и новому стилю жизни и работы молодым профессионалам помогают ноутбук и экосистема устройств, которая позволяет объединить различные жизненные пространства.