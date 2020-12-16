7 причин подарить себе умную мультиварку

Приложение Polaris IQ Home превращает экран вашего телефона в панель управления мультиваркой. Выбирайте одну из 21 автоматических программ приготовления, используйте кулинарную книгу, запускайте подогрев пищи, создавайте свои рецепты, сохраняйте их и делитесь с друзьями.

Вы сможете приготовить пищу на расстоянии, при этом для подключения не требуется дополнительное оборудование. Мобильное приложение Polaris IQ Home работает с неограниченным числом пользователей, среди которых можно назначить «администратора» и «обычного пользователя» с ограниченными функциями управления. Для любителей голосовых помощников компания Polaris настроила работу линейки IQ Home с Алисой и Марусей. Оценить интерфейс Polaris IQ Home можно в демо-режиме, приложение доступно в App Store и Google Play.