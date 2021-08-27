7 самых «инстаграмных» мест Петербурга

- Парадная с кованым лифтом
Улица Ломоносова, 14
Парадная находится в доходном доме купца Елисеева. Интерьер сохранился практически в первозданном виде: барельефы, лепнина, витражные окна, вензель купеческой семьи, лестница с коваными перилами.
Считается, что в этом доме установили первый в городе паровой лифт. В советское время кабину заменили на более современную и обновили механизм. А вот внешний вид шахты, украшенной изящной ковкой, сохранился таким, каким его задумал архитектор Барановский в конце XIX века.
- Набережная канала Грибоедова, вид на дом Компании Зингер
Дом компании Зингер — одно из самых узнаваемых зданий. Оно выделяется архитектурой и башней, на ее вершине установлен огромный стеклянный глобус, который удерживают каменные скульптуры матросов. Внутри здания располагается один из крупнейших книжных магазинов Дом книги и кафе с видом на Казанский собор.
На фоне дома получаются эффектные фотографии. В кадр можно поместить открытку из Петербурга, сувенир или бумажный стаканчик с кофе – на них местные кофейни делают очень душевные надписи.
- Академия Штиглица
Соляной переулок, 13-15
Самое впечатляющее место — центральный выставочный зал со стеклянным куполом. Он двухэтажный и напоминает двор итальянского палаццо эпохи Возрождения.
Удачные ракурсы можно поискать и в других залах, например, в аванзале музея.
- Витебский вокзал
Загородный проспект, 52
Старейший вокзал страны, конечная станция первой русской железной дороги.
Самые фотогеничные места: просторный вестибюль с эффектной парадной лестницей, галерея второго этажа и перроны.
Рекомендуем узнать расписание ретро-поезда — с ним получаются очень атмосферные снимки.
- Севкабель Порт
Кожевенная линия 40, В.О.
Раньше здесь была территория завода, а сегодня это одно из самых модных культурных мест в городе. На территории пространства проходят лекции, выставки, маркеты, кинопоказы, фестивали.
Позировать лучше на набережной с видом на Финский залив. Особенно красиво здесь на закате. Прекрасным фоном для фото станут и муралы на зданиях, а также внутренние пространства, которые ещё хранят промышленную историю места.
- Оранжерея Ботанического сада
Улица профессора Попова, 2
Один из старейших ботанических садов России. Основал его сам Пётр I в 1714 году.
Здесь можно сделать фото среди растений из Австралии и Новой Зеландии, Южной Америки и Африки. А ещё увидеть редкие и исчезающие виды.
Более километра оранжерей, пятая по численности коллекция в мире, самая крупная северная коллекция — все это находится в сердце Петроградской стороны.
Вид на Лахта Центр и Газпром Арену из апарт-отеля Docklands
Набережная Макарова, 60
Совместите фотосессию с отдыхом в хорошем отеле с сервисом 4 звезды.
Осторожно, сфотографировать здесь захочется каждый уголок! Интерьеры выдержаны в едином стиле лофт: кирпичная кладка на стенах, панорамные окна, высокие потолки.
В лобби вас встретят картины петербургских художников. А в номерах — виды на новые достопримечательности города, Лахта Центр и Газпром Арену.
Все апартаменты оснащены кухней и бытовой техникой. Во дворе разбит мини-парк, есть большая терраса, детская площадка. На территории работает ресторан и кафе, фитнес-клуб и коворкинг.