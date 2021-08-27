7 самых «инстаграмных» мест Петербурга

Оранжерея Ботанического сада

Улица профессора Попова, 2

Один из старейших ботанических садов России. Основал его сам Пётр I в 1714 году.

Здесь можно сделать фото среди растений из Австралии и Новой Зеландии, Южной Америки и Африки. А ещё увидеть редкие и исчезающие виды.