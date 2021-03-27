800 лет Нижнему Новгороду: как отпраздновать и где остановиться

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода начнётся уже в мае, а пик событийной программы придётся на июль–август 2021 года. Уже намечено более 150 мероприятий, и программа постоянно дополняется.

Непосредственно День города в Нижнем традиционно отмечается в третью субботу августа. В этом году основные мероприятия пройдут с 19 по 21 августа.

К юбилею столицы Приволжского федерального округа подготовлены фестивали, проведены работы по облагораживанию и развитию инфраструктуры города, организованы благотворительные и социальные проекты. Вот лишь немногое из того, что пройдёт в Нижнем Новгороде в честь его 800-летия:

– реконструкции Нижегородского Кремля и Дворца пионеров имени Чкалова;

– фестиваль академической музыки «Опус 52»;

– фестиваль уличного кино;

– фестивали воздухоплавания;

– фестиваль «Ботаника»;

– фестиваль фритуров;

– мотофестиваль «Moto Family Days»;

– чемпионат Европы по скейтбордингу;

– поддержка отборочного матча чемпионата Европы-2021 Россия — Кипр;

– инфраструктурная программа «Город 800», программа по вовлечению жителей «Команда 800», социальная программа «800 добрых дел».

Подготовиться к масштабному празднованию можно уже сейчас, изучив событийную программу, историю города и заранее забронировав номер в AZIMUT Отель Нижний Новгород. Это современный 4-звездочный отель, который находится в 10 минутах на машине от Московского вокзала и стадиона «Нижний Новгород», в шаговой доступности от Кремля, центральной улицы города Большая Покровская и всех главных точек празднования в городе.