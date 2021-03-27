800 лет Нижнему Новгороду: как отпраздновать и где остановиться

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода начнётся уже в мае, а пик событийной программы придётся на июль–август 2021 года. Уже намечено более 150 мероприятий, и программа постоянно дополняется.
Непосредственно День города в Нижнем традиционно отмечается в третью субботу августа. В этом году основные мероприятия пройдут с 19 по 21 августа.
К юбилею столицы Приволжского федерального округа подготовлены фестивали, проведены работы по облагораживанию и развитию инфраструктуры города, организованы благотворительные и социальные проекты. Вот лишь немногое из того, что пройдёт в Нижнем Новгороде в честь его 800-летия:
– реконструкции Нижегородского Кремля и Дворца пионеров имени Чкалова;
– фестиваль академической музыки «Опус 52»;
– фестиваль уличного кино;
– фестивали воздухоплавания;
– фестиваль «Ботаника»;
– фестиваль фритуров;
– мотофестиваль «Moto Family Days»;
– чемпионат Европы по скейтбордингу;
– поддержка отборочного матча чемпионата Европы-2021 Россия — Кипр;
– инфраструктурная программа «Город 800», программа по вовлечению жителей «Команда 800», социальная программа «800 добрых дел».
Подготовиться к масштабному празднованию можно уже сейчас, изучив событийную программу, историю города и заранее забронировав номер в AZIMUT Отель Нижний Новгород. Это современный 4-звездочный отель, который находится в 10 минутах на машине от Московского вокзала и стадиона «Нижний Новгород», в шаговой доступности от Кремля, центральной улицы города Большая Покровская и всех главных точек празднования в городе.
Выгодное расположение отеля идеально подходит как для бизнес-туристов, так и для обычных путешественников: с одной стороны гостиница находится в районе деловой активности города, с другой — на высоком правом берегу реки Ока с живописным видом на знаменитую нижегородскую Стрелку, место слияния Оки и Волги.
Для размещения гостей AZIMUT Отель Нижний Новгород предлагает 156 современных комфортных номеров различных категорий. Каждый номер оборудован удобной кроватью, рабочим столом, телефоном, кабельным ТВ, а также ванной комнатой с душем/ванной, феном и набором туалетных принадлежностей.
Дополнительные услуги в отеле:
- лобби поколения SMART, которое объединяет зоны ресепшен, завтраков, бара, бизнес-центра и библиотеки;
- два конференц-зала общей вместимостью до 200 человек;
- бесплатный и круглосуточный тренажерный зал;
- ресторан;
- бесплатная карта-схема города, организация экскурсий;
- программа лояльности для постоянных гостей AZIMUT Bonus;
- начисление миль участникам бонусных программ.
Телефон: +7 (831) 461-92-42, +7 (831) 461-92-47
E-mail: nn@azimuthotels.com