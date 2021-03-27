Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №207, март 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Калейдоскоп

800 лет Нижнему Новгороду: как отпраздновать и где остановиться

National Geographic Россия
27 марта 2021
AZIMUT N Novgorod sunset.jpg
Фото: AZIMUT Отель Нижний Новгород
В 2021 году одному из самых старинных и живописных городов России исполняется 800 лет. Вместе с AZIMUT Отель Нижний Новгород расскажем, что интересного будет в программе празднования.

Празднование 800-летия Нижнего Новгорода начнётся уже в мае, а пик событийной программы придётся на июль–август 2021 года. Уже намечено более 150 мероприятий, и программа постоянно дополняется.

Непосредственно День города в Нижнем традиционно отмечается в третью субботу августа. В этом году основные мероприятия пройдут с 19 по 21 августа.

К юбилею столицы Приволжского федерального округа подготовлены фестивали, проведены работы по облагораживанию и развитию инфраструктуры города, организованы благотворительные и социальные проекты. Вот лишь немногое из того, что пройдёт в Нижнем Новгороде в честь его 800-летия:

– реконструкции Нижегородского Кремля и Дворца пионеров имени Чкалова;
– фестиваль академической музыки «Опус 52»;
– фестиваль уличного кино;
– фестивали воздухоплавания;
– фестиваль «Ботаника»;
– фестиваль фритуров;
– мотофестиваль «Moto Family Days»;
– чемпионат Европы по скейтбордингу;
– поддержка отборочного матча чемпионата Европы-2021 Россия — Кипр;
– инфраструктурная программа «Город 800», программа по вовлечению жителей «Команда 800», социальная программа «800 добрых дел».

Подготовиться к масштабному празднованию можно уже сейчас, изучив событийную программу, историю города и заранее забронировав номер в AZIMUT Отель Нижний Новгород. Это современный 4-звездочный отель, который находится в 10 минутах на машине от Московского вокзала и стадиона «Нижний Новгород», в шаговой доступности от Кремля, центральной улицы города Большая Покровская и всех главных точек празднования в городе.

AZIMUT N Novgorod Building.jpg
AZIMUT Отель Нижний Новгород

Выгодное расположение отеля идеально подходит как для бизнес-туристов, так и для обычных путешественников: с одной стороны гостиница находится в районе деловой активности города, с другой — на высоком правом берегу реки Ока с живописным видом на знаменитую нижегородскую Стрелку, место слияния Оки и Волги.

Для размещения гостей AZIMUT Отель Нижний Новгород предлагает 156 современных комфортных номеров различных категорий. Каждый номер оборудован удобной кроватью, рабочим столом, телефоном, кабельным ТВ, а также ванной комнатой с душем/ванной, феном и набором туалетных принадлежностей.

Azimut_NN_2020_Rooms_001_FF.jpg
Фото: AZIMUT Отель Нижний Новгород
Fitness.jpg
Фото: AZIMUT Отель Нижний Новгород
IMG_2239оо.jpg
Фото: AZIMUT Отель Нижний Новгород

Дополнительные услуги в отеле:

  • лобби поколения SMART, которое объединяет зоны ресепшен, завтраков, бара, бизнес-центра и библиотеки;
  • два конференц-зала общей вместимостью до 200 человек;
  • бесплатный и круглосуточный тренажерный зал;
  • ресторан;
  • бесплатная карта-схема города, организация экскурсий;
  • программа лояльности для постоянных гостей AZIMUT Bonus;
  • начисление миль участникам бонусных программ.

Официальный сайт

Телефон: +7 (831) 461-92-42, +7 (831) 461-92-47

E-mail: nn@azimuthotels.com

рекомендации
Большая дикая кошка

Спецрубрика к Дню кошек: дикие кошачьи, о которых вы не слышали

Вода

Как использовать воду экологично: 10 простых советов

Восклицательный знак

Yamaha TW-E3A – настоящая находка в мире беспроводных наушников. Вот 5 веских доказательств