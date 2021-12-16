«Активные граждане» выбрали победителей премии «Путеводная звезда»

«Московский планетарий», один из самых больших в мире и самый старый в России, стал лучшим в категории «Московские впечатления: экскурсии, развлечения». В планетарии демонстрируются полнокупольные фильмы, специальные звездные программы, проводятся экскурсии.

Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ был признан победителем в номинации «Московское гостеприимство: музеи». В крупнейшем в современной России космическом музейном комплексе все желающие могут увидеть масштабную экспозицию о достижениях отечественной космонавтики и перспективных проектах освоения космоса.

В категории «Московское гостеприимство: новая точка притяжения» победил «Северный речной вокзал». Сегодня это не только транспортный хаб, но и актуальное общественное пространство, место досуга и отдыха горожан, активатор внутригородского туризма и «эстетический магнит» района. Здание Северного речного вокзала — памятник архитектуры 1930-х годов.

Туроператор «Мос-Тур», предлагающий экскурсионные туры по Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу, Золотому кольцу и другим историческим городам России, второй раз подряд побеждает в номинации «Московское гостеприимство: туроператор».

Лучшим пятизвездочным отелем стал «Балчуг Кемпински Москва», четырёхзвездочным — Marriott Moscow Tverskaya, трёхзвездочным — Ibis Москва Павелецкая.

В категории «лучший хостел» и «лучший бутик-отель» победили гостиница «Москвич» и отель «Савой».

Лучшим местом для завтрака (категория «Московский завтрак») была признана сеть ресторанов «Кофемания», известная уникальной коллекцией авторских рецептов фруктовых и овощных миксов, лимонадов, смузи, а также своей кондитерской.

Расположенный в самом центре Москвы и пропитанный духом старинной дворянской усадьбы ресторан «Кафе Пушкинъ» победил в номинации «Ресторан русской кухни».

Кафе-кондитерская «Буше» стала лучшей в номинации «Московская кондитерская». Там можно попробовать более десяти видом хлеба, десертов, слоек и тортов, приготовленных в самом заведении.

«Даниловский рынок», объединяющий 40 ресторанов, кафе и кофеен, победил в номинации «Московский гастромаркет».

В категории «Москва в медиа» лучшим было признано РИА Новости Туризм, освещающее необычные маршруты, яркие впечатления, актуальные цены, популярные курорты, экстремальные развлечения, самые интересные и важные новости туризма.

Программа «Улицы нашего города» на «Дорожном радио», рассказывающая об истории московских улиц, проспектов, переулков, проездов и площадей, победила в номинации «Москва в радиоэфире».

Обучающая онлайн-платформа Real Skills, помогающая отелям повышать качество гостиничных услуг, уровень сервиса и наладить работу службы Хаускипинг, стала лауреатом номинации туристического сервиса RUSSPASS «Стартап года».

Кроме того, на церемонии награждения участникам вручили два специальных приза в специальных номинациях: Дане Милохину, амбассадору образовательного-туристического проекта Мостуризма «Город открытий», как лучшему тревел-блогеру, и ООО «РЖД Тур» как компании, внесшей весомый вклад в развитие детского туризма.

В рамках церемонии награждения победители получили дипломы от Комитета по туризму города Москвы, дипломы от городского портала «Активный гражданин» и памятную статуэтку.