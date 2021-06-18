«Александр Невский. Судьба России»: погружение в историю тринадцатого века

Созданием визуального ряда для центральной площадки выставки — Ледового побоища — занималась студия Territory, принимавшая участие в съемках картины «Манк» Дэвида Финчера («Оскар-2021» в номинации «Лучшая операторская работа»). Битва на Чудском озере — это самая насыщенная технологиями зона, здесь используются 180 квадратных метров экранов, искусственный туман, холод, специальный объемный звук и фигуры русских воинов.

Эффект погружения максимальный: можно ощутить себя воином, сражающимся бок о бок с самим Невским.