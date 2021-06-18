«Александр Невский. Судьба России»: погружение в историю тринадцатого века
Новая выставка расположилась на 800 квадратных метрах музейного пространства в историческом парке «Россия – моя история». Это не просто мультимедийная экспозиция, а разработанная до мелочей иммерсивная программа – оживший параграф из учебника по истории, посвященный роли Александра Невского в судьбе и истории государства Российского.
Выставка как синтез истории и технологий
Заходишь в современное выставочное пространство – а попадаешь на 800 лет назад в средневековый город, воссозданный при помощи mapping-технологий и 40-метрового изогнутого экрана. Под громогласный звон вечевого колокола, который призывает свободолюбивых новгородцев на вече, гуляешь по улицам Великого Новгорода.
Это же оборудование вкупе с голографическим трехмерным театром воссоздает знаменитую Невскую битву, где русским войском под руководством молодого Александра Ярославовича было разгромлено шведское войско. По ходу маршрута можно почувствовать себя дружинником князя и сразиться на мечах с тевтонским рыцарем или проверить свою сноровку в стрельбе из лука в зоне VR-технологий.
Машина времени – переносимся в самую гущу Ледового побоища
Созданием визуального ряда для центральной площадки выставки — Ледового побоища — занималась студия Territory, принимавшая участие в съемках картины «Манк» Дэвида Финчера («Оскар-2021» в номинации «Лучшая операторская работа»). Битва на Чудском озере — это самая насыщенная технологиями зона, здесь используются 180 квадратных метров экранов, искусственный туман, холод, специальный объемный звук и фигуры русских воинов.
Эффект погружения максимальный: можно ощутить себя воином, сражающимся бок о бок с самим Невским.
Графический эпос: история в картинках
Размах такой, что Екатеринбургом выставка не ограничится: часть выставочного пространства, появится еще в 23 городах России. В турне по стране отправится иллюстрированный трагический эпос, над которым работали историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. Рабочая группа была сформирована по итогам 170 собеседований, а основой для вдохновения послужили, например, даже те вещи и элементы одежды, которые были найдены во время раскопок. Специально для этого графического романа было написано девять музыкальных композиций – авторами выступили дирижер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников и музыкант и публицист Николай Шабуневич.
Реализация столь масштабного проекта, аналогов которому нет ни на Урале, ни в России, стала возможной благодаря инициативе учредителей Фонда святой Екатерины - Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.