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«Александр Невский. Судьба России»: погружение в историю тринадцатого века

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18 июня 2021
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В год празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Екатеринбурге открылась мультимедийная выставка, которая возвращает нас во времена побед над шведами на Неве, погружает в центр событий легендарного Ледового побоища и дает узнать о великом полководце то, что вы вряд ли запомнили из учебников истории.

Новая выставка расположилась на 800 квадратных метрах музейного пространства в историческом парке «Россия – моя история». Это не просто мультимедийная экспозиция, а разработанная до мелочей иммерсивная программа – оживший параграф из учебника по истории, посвященный роли Александра Невского в судьбе и истории государства Российского. 

Выставка как синтез истории и технологий

Заходишь в современное выставочное пространство – а попадаешь на 800 лет назад в средневековый город, воссозданный при помощи mapping-технологий и 40-метрового изогнутого экрана. Под громогласный звон вечевого колокола, который призывает свободолюбивых новгородцев на вече, гуляешь по улицам Великого Новгорода.

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Это же оборудование вкупе с голографическим трехмерным театром воссоздает знаменитую Невскую битву, где русским войском под руководством молодого Александра Ярославовича было разгромлено шведское войско.  По ходу маршрута можно почувствовать себя дружинником князя и сразиться на мечах с тевтонским рыцарем или проверить свою сноровку в стрельбе из лука в зоне VR-технологий. 

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Игорь Алтушкин

учредитель Фонда святой Екатерины

«Выставка – это возможность обратиться к истокам, взглянуть на себя как преемника тех великих людей, которые закладывали основы нашей государственности и культуры, завет которых мы не в праве нарушить».

Машина времени – переносимся в самую гущу Ледового побоища

Созданием визуального ряда для центральной площадки выставки — Ледового побоища — занималась студия Territory, принимавшая участие в съемках картины «Манк» Дэвида Финчера («Оскар-2021» в номинации «Лучшая операторская работа»). Битва на Чудском озере — это самая насыщенная технологиями зона, здесь используются 180 квадратных метров экранов, искусственный туман, холод, специальный объемный звук и фигуры русских воинов.

Эффект погружения максимальный: можно ощутить себя воином, сражающимся бок о бок с самим Невским. 

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Никита Михалков

народный артист РФ

«Это выставка – сакральный разговор. Когда мы простираемся на 800 лет. Когда мы видим живого человека, со всеми слабостями и страстями, у которого нет примера: спросить не у кого. Это потрясающе, я считаю. Что эта выставка, которая должна работать 7/24. Сюда нужно водить детей, родителей, – делится эмоциями народный артист РФ Никита Михалков. - Обладающий силой в силу мудрости не обидит слабого. И это закон русского человека, нашей страны и нашей истории. Я думаю, что если есть квинтэссенция Александра Невского, то это мудрость, умноженная на силу и на веру».

Графический эпос: история в картинках

Размах такой, что Екатеринбургом выставка не ограничится: часть выставочного пространства, появится еще в 23 городах России. В турне по стране отправится иллюстрированный трагический эпос, над которым работали историки, motion-дизайнеры, художники и колористы из России и Европы. Рабочая группа была сформирована по итогам 170 собеседований, а основой для вдохновения послужили, например, даже те вещи и элементы одежды, которые были найдены во время раскопок. Специально для этого графического романа было написано девять музыкальных композиций – авторами выступили дирижер «Другого Оркестра» Александр Жемчужников и музыкант и публицист Николай Шабуневич.

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Реализация столь масштабного проекта, аналогов которому нет ни на Урале, ни в России, стала возможной благодаря инициативе учредителей Фонда святой Екатерины - Андрея Козицына, Игоря Алтушкина и Андрея Симановского.

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