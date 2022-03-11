Алеппское мыло: истоки происхождения и древний рецепт

История алеппского мыла
Алеппское мыло появилось несколько тысячелетий тому назад, однако технология приготовления, используемая в наши дни, относится к VIII веку нашей эры – веку расцвета и подъема арабских стран, их прогрессивной культуры и науки.
В Европе впервые узнали об алеппском мыле уже после Крестовых походов. Известно, что во времена Древнего Рима культура чистоты была на крайне высоком уровне, а бани имели поистине культовый статус. Однако же в эпоху Средневековья традиция омовений в Европе прервалась, культура тела была признана низменной и подвергалась осуждению, и даже венценосные особы считали незазорным пренебрегать мытьем тела и волос на протяжении многих месяцев и заглушать несвежий запах резкими отдушками.
Чистота пришла в Европу именно с Востока: те крестоносцы, кому удалось вернуться на родину, в числе добытых восточных диковинок привезли и алеппское мыло, которое тогда и начало свой победный “путь чистоты” по европейским странам.
По сей день алеппское мыло производится там, где зародилась его традиция, по уникальной рецептуре, которая передается от отца к сыну – из поколения в поколение. Возраст наиболее древних фабрик из тех, что варят мыло и сегодня, переваливает за 500 лет. Согласитесь, это говорит о многом.
Как создается алеппское мыло?
Алеппское традиционное мыло получают путем горячей обработки оливкового и лаврового масла щелочью (гидроксид соды). Операция по снижению растворимости отделяет глицерин – субпродукт реакции. Получившаяся масса выливается в форму и после застывания нарезается вручную.
Технология производства традиционного алеппского мыла включает в себя 3 этапа: подготовка первичных продуктов, омыление и обработка готового продукта.
- Подготовка первичных продуктов
Натуральная сода не совсем подходит для прямого использования, поскольку ее реакция с маслами очень слабая. Ее следует обработать известью, чтобы получить каустическую соду. Процесс каустификации соды был изобретен в Алеппо в VIII веке нашей эры, с того же момента начинается история твердого мыла.
- Омыление в чанах (традиционный способ)
Цель этого этапа — спровоцировать химическую реакцию между маслом и щелочью, в результате которой получается вязкая мыльная масса. Традиционный способ занимает более недели и включает в себя четыре подэтапа: подготовка, снижение растворимости, варка и выщелачивание.
2.1. Подготовка
В каменный чан на 5 тонн заливается масло и добавляется каустическая сода в определенной пропорции. Масса интенсивно перемешивается вручную и нагревается до температуры кипения (при этом в чане обязательно присутствует вода). Процесс омыления масла длится 8 часов. Это очень деликатная операция, поскольку даже незначительная ошибка мыловара может привести к неудаче. Мыльную масса, полученную в результате этой операции, оставляют «отдыхать» на 12 часов.
2.2. Снижение растворимости
Реакция омыления приводит к возникновению мыла и глицерина. Продукты отделяются друг от друга с помощью добавления соленой воды. Масса разделяется на два слоя; нижняя часть, смешанная с водой, извлекается через трубу внизу чана, через 6 часов «отдыха». Часть воды оставляют в чане для того, чтобы продолжалось кипение.
2.3. Варка
Мыльная масса, полученная путем снижения, нагревается и кипит «на медленном огне» на протяжении многих часов; также добавляется дополнительное количество соды, чтобы гарантировать полное превращение масла в мыло. Затем масса 12 часов «отдыхает», через нижнюю трубу сливают воду, которая осталась в нижней части чана.
2.4. Выщелачивание
Это процесс удаляет излишки соды в мыле. Массу кипятят с соленой водой 2-3 раза, до тех пор, пока мыло не будет содержать заданную пропорцию соды. Выщелачивание длится 4 часа. После 12-ти часового перерыва щелок (вода, отделившаяся от мыльной массы) удаляется. Наконец, теплая мыльная масса извлекается из чана, разливается на пол, на заранее расстеленную на нем бумагу, в результате чего она охлаждается и теряет излишки воды.
- Обработка
Стадии конечной обработки: нарезка, затвердение, формовка. Все эти фазы, как и остальные, подразумевают полностью ручную работу.
3.1. Нарезка
После дневного перерыва мыльная масса переходит из жидкого состояния в более твердое. После разметки горизонтальных и вертикальных линий на поверхности мыла производится нарезка длинным ножом, зафиксированным на грифе, который тянут помощники мыловара, одетые в специальную обувь — обычные плоские дощечки, привязанные к ногам (чтобы не оставлять на мыле следов). После нарезки все мыло маркируется печатью фабрики.
3.2. Затвердевание
Мыло, нарезанное на бруски, переносят в наиболее проветриваемую часть фабрики, где бруски раскладываются в шахматном порядке (либо складываются в башенки). На протяжении долгого времени мыло постепенно затвердевает, теряя при этом излишки воды. Мыло сушится на свежем воздухе не менее 9 месяцев.
3.3. Формовка
Из приготовленного традиционного алеппского мыла делают мыльную стружку. И уже из этой стружки изготавливают формовое или прессованное мыло, полностью готовое к использованию в любой точке Земли.
Якутские ученые создадут мыло со стружкой из мамонтовой кости
Бренд косметики Zeitun: все началось с бруска оливково-лаврового мыла
Один из главных наследников традиции алеппского мыловарения в Европе сегодня – бренд натуральной косметики Zeitun. В начале 2000-х двое приятелей-востоковедов совершили путешествие на Ближний Восток, которое привело их в древний город Алеппо. Там на них неизгладимое впечатление произвела потомственная мыловарня, откуда они привези натуральные бруски мыла и раздарили их друзьям и близким. Отзывы был однозначными: миру нужно это мыло! Так появилась идея прямых поставок алеппского мыла в Россию и зародился будущий косметический бренд Zeitun.
То самое мыло по сей день поставляется бренду давними друзьями-партнерами и пользуется особой популярностью среди поклонников бренда.
Вот так, именно со знакомства с алеппским мылом началась глубокая, яркая, и многогранная любовь создателей Zeitun к восточным традициям красоты и ухода, которая за 17 лет передалась тысячам постоянных клиентов и воплотилась в обширном ассортименте натуральных средств.
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А вот инстаграм бренда, где можно узнать больше о ритуалах красоты, вдохновленных Востоком
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