«Алиса, включи Маяк детям». Радиостанция «Маяк» анонсировала выпуск умной колонки

Навык можно будет включить с помощью голосовой команды «Алиса, включи навык Маяк детям». После этого голосовой помощник ответит на вопросы ребёнка.

«Совместные разработки с командами Яндекса и Prestigio велись с начала 2019 года. Сегодня Маяк – один из крупнейших производителей аудиоконтента и подкастов для русскоязычной аудитории во всём мире. Мы подумали, что, если соединить возможности трёх сторон: Яндекс, Prestigio и МАЯК, получится отличный оригинальный продукт», – Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК «РАДИО РОССИИ».

Основные функции смарт-спикера остались прежними: Алиса разбудит вас утром, расскажет о последних новостях, погоде и пробках, напомнит о запланированных делах, включит вашу любимую музыку, а на ночь прочитает детям сказку.