«Алиса, включи Маяк детям». Радиостанция «Маяк» анонсировала выпуск умной колонки

Отличительная особенность колонки, выделяющая её среди других смарт-спикеров, – навык «Маяк детям», которому будет «обучена» Алиса.
Голосовой ассистент поможет не потеряться в море знаний и показать дорогу к самому интересному, что есть на свете.
Навык разработан командой радиостанции специально для детей. За основу взяли концепцию образовательного проекта станции «Хочу всё знать».
Навык можно будет включить с помощью голосовой команды «Алиса, включи навык Маяк детям». После этого голосовой помощник ответит на вопросы ребёнка.
«Совместные разработки с командами Яндекса и Prestigio велись с начала 2019 года. Сегодня Маяк – один из крупнейших производителей аудиоконтента и подкастов для русскоязычной аудитории во всём мире. Мы подумали, что, если соединить возможности трёх сторон: Яндекс, Prestigio и МАЯК, получится отличный оригинальный продукт», – Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК «РАДИО РОССИИ».
Основные функции смарт-спикера остались прежними: Алиса разбудит вас утром, расскажет о последних новостях, погоде и пробках, напомнит о запланированных делах, включит вашу любимую музыку, а на ночь прочитает детям сказку.
«Маяк» – первая радиостанция в России, чье имя и контент будут интегрированы в умную колонку. Официальная открытая презентация колонки пройдёт в ноябре в рамках ежегодной международной конференции Российской Академии Радио.
В конце 2019 PRESTIGIO SMARTMATE MAYAK EDITION поступит в продажу в России, Беларуси и Казахстане. Колонка будет представлена в двух цветах – строгий чёрный и смелый красный.