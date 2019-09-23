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Калейдоскоп

«Алиса, включи Маяк детям». Радиостанция «Маяк» анонсировала выпуск умной колонки

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23 сентября 2019
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Колонка PRESTIGIO SMARTMATE MAYAK EDITION будет оснащена голосовым помощником «Алиса» от Яндекса.

Отличительная особенность колонки, выделяющая её среди других смарт-спикеров, – навык «Маяк детям», которому будет «обучена» Алиса.

Голосовой ассистент поможет не потеряться в море знаний и показать дорогу к самому интересному, что есть на свете.

Навык разработан командой радиостанции специально для детей. За основу взяли концепцию образовательного проекта станции «Хочу всё знать».

«За последние пять лет Маяк стал одной из главных образовательных площадок для детей в стране. Десятки предметов, сотни лучших учителей, популяризаторов наук, педагогов, тысячи часов эфира, наполненных знаниями», – Наталия Шевченко, программный директор радиостанции МАЯК.

Навык можно будет включить с помощью голосовой команды «Алиса, включи навык Маяк детям». После этого голосовой помощник ответит на вопросы ребёнка.

«Совместные разработки с командами Яндекса и Prestigio велись с начала 2019 года. Сегодня Маяк – один из крупнейших производителей аудиоконтента и подкастов для русскоязычной аудитории во всём мире. Мы подумали, что, если соединить возможности трёх сторон: Яндекс, Prestigio и МАЯК, получится отличный оригинальный продукт», – Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК «РАДИО РОССИИ».

Основные функции смарт-спикера остались прежними: Алиса разбудит вас утром, расскажет о последних новостях, погоде и пробках, напомнит о запланированных делах, включит вашу любимую музыку, а на ночь прочитает детям сказку.

«Маяк» – первая радиостанция в России, чье имя и контент будут интегрированы в умную колонку. Официальная открытая презентация колонки пройдёт в ноябре в рамках ежегодной международной конференции Российской Академии Радио.

В конце 2019 PRESTIGIO SMARTMATE MAYAK EDITION поступит в продажу в России, Беларуси и Казахстане. Колонка будет представлена в двух цветах – строгий чёрный и смелый красный.

«Мы гордимся нашим сотрудничеством с радиостанцией МАЯК и результатами совместных разработок тройного альянса Prestigio, Маяк и Яндекс – уникальной умной колонкой Prestigio Smartmate – это первый проект такого рода в России. Совместно с нашим стратегическим партнером Маяк, мы планируем запустить еще не один захватывающий проект, используя новаторский подход и передовые технологии», – Сергей Соболев, коммерческий директор PRESTIGIO»
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