Алтайский драйв

Горный Алтай уже давно привлекает не только лишь любителей походов, восхождений и отдыха в палатках на лоне природы – немало туристов приезжают сюда на собственных машинах. Но сентябрьская алтайская экспедиция Lamborghini на суперспортивных кроссоверах Urus перевернула все представления об автомобильном путешествии по российским просторам.
700-километровый маршрут на кроссоверах Urus пролегал через крутые перевалы и живописные ущелья, асфальтовые шоссе и бездорожье (и подобной проходимости никак не ожидаешь от спортивного суперкара), а также через многочисленные природные достопримечательности. Отправная точка путешествия – знаменитое Телецкое озеро, одно из самых больших и глубоких в России и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда разноцветная кавалькада машин отправилась на юг.
Первым испытанием на пути оказался сложнейший для преодоления перевал Кату-Ярык, но экстремальный серпантин с уклоном до 35 градусов и 190 км бездорожья оказался для мощного Urus лишь разминкой. Минуя горные озера, сакральные для алтайцев места, разноцветные скалы и петроглифы, Lamborghini добрались до самой южной точки маршрута.
Далее путешествие пролегало на северо-запад по одной из самых красивых дорог мира – Чуйскому тракту. Участники экспедиции смогли насладиться видами на вершину Сибири – гору Белуху, захватывающими панорамами, которые открываются с перевалов Чике-Таман и Семинский, и финишировать в отправной точке – у Телецкого озера.
О Lamborghini Urus
Автомобиль оснащен четырехлитровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, который развивает мощность 650 л. с. при 6000 об/ мин (максимум 6800 об/мин) и выдает максимальный крутящий момент в 850 Н·м уже при 2250 оборотах в минуту. Удельная мощность супер-SUV – 162,7 л. с./л, и это один из лучших показателей в данном сегменте. Разгон Urus до 100 км/ч происходит за 3,6 секунды, до 200 км/ч – за 12,8 секунды.
Максимальная скорость спортивного кроссовер Urus составляет 305 км/ч, что делает его самым быстрым SUV из существующих на сегодняшний день.
Настройки автомобиля адаптируются к выбранному режиму движения благодаря системе управления и контроля ANIMA. Система представлена тремя классическими для суперкаров Lamborghini режимами: STRADA для более простого управления, повышенного комфорта и безопасности; SPORT для увеличения маневренности и удовольствия от вождения; CORSA для достижения точности и максимальной отдачи.
Также предусмотрены три режима для внедорожного вождения: NEVE обеспечивает устойчивость и безопасность даже на скользких поверхностях; TERRA гарантирует комфорт и легкость вождения по бездорожью; SABBIA идеально подходит для песчаных поверхностей.