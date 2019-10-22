Алтайский драйв

Горный Алтай уже давно привлекает не только лишь любителей походов, восхождений и отдыха в палатках на лоне природы – немало туристов приезжают сюда на собственных машинах. Но сентябрьская алтайская экспедиция Lamborghini на суперспортивных кроссоверах Urus перевернула все представления об автомобильном путешествии по российским просторам.

700-километровый маршрут на кроссоверах Urus пролегал через крутые перевалы и живописные ущелья, асфальтовые шоссе и бездорожье (и подобной проходимости никак не ожидаешь от спортивного суперкара), а также через многочисленные природные достопримечательности. Отправная точка путешествия – знаменитое Телецкое озеро, одно из самых больших и глубоких в России и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отсюда разноцветная кавалькада машин отправилась на юг.