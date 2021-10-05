Алтайский связной

А вот по Чуйскому тракту хочется стремглав нестись в динамичном режиме, лихо закладывая на поворотах и отдавая дань устойчивости кроссовера и его умению цепко держать дорогу. Здесь уже точно пригодится пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus — благодаря улучшенной стереокамере угол обзора стал еще больше, а режимы работы стали проецироваться на ветровое стекло. Удобно и наглядно!

Кстати, в Outback теперь представлены такие системы безопасности, как автоматическое экстренное маневрирование и торможение, а также система адаптивного головного освещения — она управляет распределением светового потока, чтобы не ослеплять водителей встречного и попутного транспорта. Стал более совершенным и круиз-контроль — теперь в нем появилась система удержания по центру полосы движения и система следования за идущим впереди автомобилем, которая позволяет не только сохранять нужную дистанцию, но и даже повторять смещения влево и вправо.

Так что у водителя нового Subaru Outback появилось больше времени на то чтобы все же иногда поглядывать по сторонам. И кивать, но уже не от тряски, а в такт музыке — за звук в кроссовере отвечает продвинутая аудиосистема Harman/Kardon с десятью динамиками. Остается только добавить про то, что салон стал более просторным, увеличилось расстояние между передними креслами и диваном, а все управление автомобильными системами переведено на новый вертикальный Full HD-дисплей диагональю 11,6 дюймов с интуитивным управлением и удобным расположением часто используемых кнопок. Теперь пазл идеально автомобильного путешествия — будь то Алтай, Кавказ или Карелия — можно считать завершенным. Едем дальше!