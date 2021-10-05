Алтайский связной

Горный Алтай прекрасен в любую погоду и любое время года, но все же именно осенью он предстает во всем своем неукротимом великолепии: палитра желтого и оранжевого в кронах лиственниц и берез, густой бордовый цвет покрывающего скалы барбариса, бездонное голубое небо и соревнующаяся с ней по цветовой насыщенности бирюзовая Катунь. Мчащийся по виражам Чуйского тракта новый Subaru Outback становится последним – и, возможно, самым важным – штрихом к этой эпической картине.
Города и веси Алтая опутывает паутина самых разных дорог — асфальтированных, гравийных, грунтовых и тех, которых куда уместнее называть не дорогами, а направлениями. 90-километровый Чемальский тракт из них — один из самых примечательных. Он повторяет очертания правого берега Катуни и связывает Усть-Сему с Чемалом и Куюсом, и это по нему из Горно-Алтайска едут на многочисленные базы отдыха, стоящие над рекой. Классические туристы приезжают сюда ради расслабленного отдыха и рыбалки, сплавов и пантовых ванн, посещения маральников и конных походов, а туристы автомобильные — тоже ради «походов», но уже на «железных конях». Одна из самых интересных точек — доступный для машин висячий и чрезвычайно фотогеничный Ороктойский мост. Он перекинут через скалы, стискивающие Катунь в ее самом узком (до 40 метров), но и самым глубоким (около 70 метров) участке. Интересно, что в 1990-е мост был разрушен половодьем и жителям села Ороктой приходилось переправляться на другой берег по люльке, скользящей над пенистыми порогами по туго натянутым канатам!
За мостом начинается длинный и довольно крутой Ороктойский перевал, соединяющий Чемальский тракт с трактом Чуйским — тем самым, который уроженец этих мест Василий Шукшин сравнивал со «следом бича, стеганувшего по горам». Но для того чтобы наконец выехать на гладкое дорожное полотно этой, без сомнения, самой живописной дороги России необходимо преодолеть непростой грунтовый отрезок, по которому часто гонят скот — глина и грязь, бугры и кочки, подъемы и спуски становятся отличной проверкой внедорожным качествам нового Subaru Outback.
А вот по Чуйскому тракту хочется стремглав нестись в динамичном режиме, лихо закладывая на поворотах и отдавая дань устойчивости кроссовера и его умению цепко держать дорогу. Здесь уже точно пригодится пакет систем превентивной безопасности EyeSight Safety Plus — благодаря улучшенной стереокамере угол обзора стал еще больше, а режимы работы стали проецироваться на ветровое стекло. Удобно и наглядно!
Кстати, в Outback теперь представлены такие системы безопасности, как автоматическое экстренное маневрирование и торможение, а также система адаптивного головного освещения — она управляет распределением светового потока, чтобы не ослеплять водителей встречного и попутного транспорта. Стал более совершенным и круиз-контроль — теперь в нем появилась система удержания по центру полосы движения и система следования за идущим впереди автомобилем, которая позволяет не только сохранять нужную дистанцию, но и даже повторять смещения влево и вправо.
Так что у водителя нового Subaru Outback появилось больше времени на то чтобы все же иногда поглядывать по сторонам. И кивать, но уже не от тряски, а в такт музыке — за звук в кроссовере отвечает продвинутая аудиосистема Harman/Kardon с десятью динамиками. Остается только добавить про то, что салон стал более просторным, увеличилось расстояние между передними креслами и диваном, а все управление автомобильными системами переведено на новый вертикальный Full HD-дисплей диагональю 11,6 дюймов с интуитивным управлением и удобным расположением часто используемых кнопок. Теперь пазл идеально автомобильного путешествия — будь то Алтай, Кавказ или Карелия — можно считать завершенным. Едем дальше!
Шестое поколение Subaru Outback
На российском рынке новый Subaru Outback оснащается горизонтально-оппозитным бензиновым 2,5-литровым двигателем Subaru Boxer нового поколения с непосредственным впрыском топлива. Его максимальная мощность теперь составляет 188 л. с. Усовершенствованная бесступенчатая трансмиссия Lineartronic позволяет достичь еще лучшей динамики, в трассовом режиме более низкие обороты двигателя помогают экономить топливо и уменьшать шум, а восьмиступенчатый ручной режим дает больше возможностей при выборе индивидуального стиля вождения.
Помимо уже перечисленных систем безопасности у Outback есть и система мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System. Используя камеру и инфракрасную подсветку, она следит за тем, чтобы за рулем внимание было сосредоточено только на управлении. Электроника распознает лицо водителя и оценивает его состояние: при первом обнаружении признаков сонливости или того, что водитель отвлекся и не смотрит на дорогу, она предупреждает его о необходимости сфокусировать внимание. Приятно и то, что Driver Monitoring System способна распознавать лица, запоминая до пяти разных водителей — для каждого из них она автоматически восстанавливает индивидуальные настройки сидений, зеркал, климат-контроля и мультимедийной системы.