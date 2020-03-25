Altay Village Teletskoe: отель 5* на берегу заповедного озера

Телецкое озеро — одно из немногих мест, к которым действительно применимо слово «уникально». Примерно 50 млн лет назад Индостанская плита «догнала» нынешнюю территорию Сибири и выдавила на поверхность Гималаи, от которых пошла рябью вся Центральная Азия. Алтай не стал исключением, треснул посередине — и в образовавшейся трещине, ныне известной как Телецкая, образовалось озеро, которое многие годы носит почетный статус одного из главных символов Алтая и входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Как и в случае с Байкалом (который, по сути, тоже образовался в расщелине, только помасштабнее), на Телецком сформировалась своя удивительная экосистема. В самом озере живет множество эндемиков, не встречающихся больше нигде — от рачков-бокоплавов до телецкого сига, а вокруг царит удивительный сплав хвои и листопадных лесов, сохранившийся еще с тех пор, когда флора пряталась от наступающих ледников и нашла убежище в этом алтайском оазисе. Там и сегодня даже в самые лютые морозы температура на несколько градусов выше, чем в 70-80 километрах в сторону. Не будь Телецкого озера, мы бы недосчитались множества растений и миниэкосистем — таких как, например, черневая тайга.

Уникальность Телецкого озера распространяется и на сопутствующую инфраструктуру. Единственный в этих краях пятизвездочный отель расположился как раз на его берегах. Altay Village Teletskoe, в одном только 2019 году получивший две знаковые награды в сфере туризма (World Travel Awards, Russian Hospitality Awards), идейно соответствует своему расположению: это один из главных эко-отелей страны и один из первых, взявшийся за миссию ответственного туризма.