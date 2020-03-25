Altay Village Teletskoe: отель 5* на берегу заповедного озера

Телецкое озеро — одно из немногих мест, к которым действительно применимо слово «уникально». Примерно 50 млн лет назад Индостанская плита «догнала» нынешнюю территорию Сибири и выдавила на поверхность Гималаи, от которых пошла рябью вся Центральная Азия. Алтай не стал исключением, треснул посередине — и в образовавшейся трещине, ныне известной как Телецкая, образовалось озеро, которое многие годы носит почетный статус одного из главных символов Алтая и входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Как и в случае с Байкалом (который, по сути, тоже образовался в расщелине, только помасштабнее), на Телецком сформировалась своя удивительная экосистема. В самом озере живет множество эндемиков, не встречающихся больше нигде — от рачков-бокоплавов до телецкого сига, а вокруг царит удивительный сплав хвои и листопадных лесов, сохранившийся еще с тех пор, когда флора пряталась от наступающих ледников и нашла убежище в этом алтайском оазисе. Там и сегодня даже в самые лютые морозы температура на несколько градусов выше, чем в 70-80 километрах в сторону. Не будь Телецкого озера, мы бы недосчитались множества растений и миниэкосистем — таких как, например, черневая тайга.
Уникальность Телецкого озера распространяется и на сопутствующую инфраструктуру. Единственный в этих краях пятизвездочный отель расположился как раз на его берегах. Altay Village Teletskoe, в одном только 2019 году получивший две знаковые награды в сфере туризма (World Travel Awards, Russian Hospitality Awards), идейно соответствует своему расположению: это один из главных эко-отелей страны и один из первых, взявшийся за миссию ответственного туризма.
Где остановиться
Основу номерного фонда Altay Village Teletskoe составляют уединенные шале, выполненные из массива кедра. Каждое из них — настоящее произведение искусства, с продуманными до мельчайших деталей интерьерами, просторными спальнями и уютными террасами. В небольших шале идеально разместятся двое гостей, а для больших компаний (например, две-три семьи) подойдут семейные шале с двумя спальнями и королевские шале с тремя спальнями.
Где поесть
Ресторан «Озеро» — настоящая гордость курорта, что в первую очередь обусловлено авторской кухней и креативом шеф-повара Андрея Кузнецова. В меню представлены оригинальные мясные блюда из таежной дичи, свежей рыбы с горных рек и озер, лесные ягоды, натуральный горный мед, выпечка и напитки собственного приготовления. Ну, а бонусом идут грандиозные панорамные виды на Телецкое озеро.
Где расслабиться
Панты марала, икра тайменя, кедровое масло, лосиное молоко — это лишь малая часть натуральных ингредиентов, которые становятся основой базовых SPA-процедур Altay Village Teletskoe. Для получения максимального эффекта от использования природных компонентов местные мастера рекомендуют курсы восстановления с применением особых процедур: пилинги, звуковибрационные, лечебные и расслабляющие массажи, погружение в солевые и фитованны. И, разумеется, куда же без первоклассной бани, которые представлены здесь в виде целого комплекса.
Где взбодриться
Вы на Алтае — одной из главных природных сокровищниц Европы, а значит, каждый день вы можете отправляться за новым приключением — и ни разу не повториться. Гиды и инструкторы Altay Village Teletskoe знают эти края как свои пять пальцев и отправятся вместе с вами куда захотите и на чем захотите — от ралли на багги через тайгу к заброшенным золотым источникам до заплывов на скоростных катерах к знаменитой пятерке водопадов Телецкого озера. А на самое сладкое — вертолетные экскурсии с полетами над великой горой Белухой, на Шавлинские озера и даже на плато Укок, над которым и в XXI веке по-прежнему висит ореол нераскрытых тайн и настоящей мистики.
Впрочем, отправиться на поиски алтайских приключений можно прямо по прилете в Горно-Алтайск. В Altay Village Teletskoe разработали автотур «Золотое кольцо Алтая», который начнется непосредственно в аэропорту, где вас встретят комфортабельные внедорожники, на которых вы проедете порядка 750 километров по красивейшим дорогам Алтая. Участникам тура предстоит преодолеть четыре горных перевала, увидеть живописные долины горных рек и заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта, совершить пешую экскурсию к величественному водопаду Учар и подняться к огромным каменным грибам. В машине сопровождения будет находиться все самое необходимое для обеспечения путешественников вкусным и свежим питанием на всем протяжении маршрута, а отвечать за дорожное меню будет повар из ресторана «Озеро». Финальным аккордом путешествия станет прогулка на люксовом катере по Телецкому озеру.