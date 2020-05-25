«Амбассадоры ООПТ»: конкурс для молодых лидеров в рамках «ВузЭкоФеста-2020»

Мероприятие станет частью онлайн-программы ежегодного фестиваля в области устойчивого развития – «ВузЭкоФест-2020». Основная цель инициативы – привлечение интереса молодежи к заповедной системе и содействие сохранению природного наследия.

Конкурс «Амбассадоры ООПТ» ориентирован на молодых лидеров, которые готовы вносить свой вклад в развитие заповедного дела в России. Как заявляют организаторы, программа проекта поможет всего за год преодолеть путь от «любителя природы» до представителя интересов ООПТ. Амбассадор будет не только знать теорию заповедного дела, но также содействовать сохранению и устойчивому функционированию российских заповедников и национальных парков. Участникам предложат пройти проектно-образовательную программу, теоретически и практически погрузиться в сферу заповедного дела. В качестве экспертов и наставников к мероприятиям конкурса будут приглашены опытные и высококвалифицированные специалисты.

Чтобы подать заявку на участие, кандидатам необходимо записать видеообращение с рассказом о том, почему им интересно заповедное дело и выбрать одну из ООПТ, которой они готовы помогать.

«Идея организации конкурса появилась в контексте «ВузЭкоФест-2020». Наша страна отличается высоким уровнем биологического и ландшафтного разнообразия, однако молодежь имеет слабое представление о том, какую роль в его сохранении играют особо охраняемые природные территории, какова значимость заповедной системы России для экологической повестки государства. Надеемся, что благодаря конкурсу, больше молодых людей заинтересуется проблематикой и возможностями сохранения природного наследия своей страны, а также будет содействовать развитию экологического туризма», — комментирует сооснователь и директор фестиваля «ВузЭкоФест» Анастасия Окорочкова.

Конкурсная и образовательная программа «Амбассадоры ООПТ» состоит из четырех этапов:

отбор (май - июнь 2020 года). На этот период назначены: прием заявок на участие в конкурсе, подготовка участниками конкурсных материалов и их публикация на открытых онлайн-платформах (до 25 мая), онлайн-интервью финалистов с представителями ООПТ (до 20 июня) и анонсирование победителей конкурса (7 июля);

онбординг (длительность - 2 месяца). Этот этап будет состоять из знакомства амбассадоров с проектом, друг с другом, с ментором, руководителем и экспертами, а также из составления портрета ООПТ;

теория (длительность - 2 месяца). Данный этап предусматривает вводные тренинги, тимбилдинг и работу в связке амбассадор-ментор и разработку плана развития ООПТ;

практика: повышение узнаваемости ООПТ (длительность - 8 месяцев). В этот период амбассадоры ООПТ познакомятся с разными аспектами работы коммуникатора и применят их на практике в формате челленджей. Это поможет им реализовать разработанный ранее коммуникационный план и повысить узнаваемость ООПТ.

Более подробная информация об условиях участия в конкурсе, а также полный список ООПТ России, к которым возможно присоединиться в рамках инициативы, опубликованы на официальном сайте проекта.

В конкурсное жюри «Амбассадоры ООПТ» вошли представители различных государственных и общественных организаций, связанных с тематикой конкурса. Полный список жюри опубликован на сайте конкурса.