Андерматт: история успеха

Жемчужина курорта — пятизвездочный The Chedi Andermatt, входящий в элитную группу Leading Hotels of the World. Он расположен у подножия горы Гемсток посреди швейцарских Альп, рядом со станцией канатной дороги Гемсстокбан. В The Chedi Andermatt переплетаются альпийский шик и революционный азиатский дизайн. Восточная тематика сияет и в гастрономии — при отеле работают два ресторана, один из которых специализируется на традиционной японской кухне и удостоен звезды Мишлен.

Второй отель, «Radisson Blu Reussen», напоминает гранд-отели XIX века, укрывавшие гостей от суровых горных метелей и стуж в уюте и комфорте. Отель предлагает 180 номеров различных категорий, а также предлагает услуги спа-центра.