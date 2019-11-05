Андерматт: история успеха

Долгое время Андерматт был на слуху как деревня близ знаменитого Чёртового моста, по которому с боем пробивались войска Суворова в 1799 году, или как место, где применили инновационный метод борьбы с тающим ледником. Все изменилось с приходом египетского предпринимателя Сами Савириса, президента компании Orascom, занимающейся развитием курортного бизнеса. Всего за четыре года Андерматт преобразился до неузнаваемости и превратился в элитный курорт.
Справедливости ради, плацдарм был хорош изначально. Легендарные альпийские пейзажи, свежий воздух и чистейшая вода по умолчанию входили в число плюсов деревни, а ее расположение обеспечивало отличное транспортное сообщение со всеми регионами Швейцарии и соседними странами. Изменения коснулись в первую очередь инфраструктуры: в Андерматте появились совершенно выдающиеся поля для гольфа, сверхтехнологичные горнолыжные трассы и даже собственный концертный зал.
Инвестиции в проект Andermatt Swiss Alps составили более 1 млрд швейцарских франков. С момента начала кампании по преобразованию деревни (2005 год – Nat-geo.ru) было создано более 900 рабочих мест. В 2018 году доход от продажи недвижимости составил более 110,2 млн франков, обеспечив ежегодный прирост дохода в 65%.
Жемчужина курорта — пятизвездочный The Chedi Andermatt, входящий в элитную группу Leading Hotels of the World. Он расположен у подножия горы Гемсток посреди швейцарских Альп, рядом со станцией канатной дороги Гемсстокбан. В The Chedi Andermatt переплетаются альпийский шик и революционный азиатский дизайн. Восточная тематика сияет и в гастрономии — при отеле работают два ресторана, один из которых специализируется на традиционной японской кухне и удостоен звезды Мишлен.
Второй отель, «Radisson Blu Reussen», напоминает гранд-отели XIX века, укрывавшие гостей от суровых горных метелей и стуж в уюте и комфорте. Отель предлагает 180 номеров различных категорий, а также предлагает услуги спа-центра.
Andermatt Swiss Alps предлагает широкий выбор недвижимости для покупки и аренды: от практичных студий до просторных апартаментов, резиденций с гостиничным сервисом, эксклюзивных пентхаусов или личного шале. Также на территории курорта можно приобрести землю и возвести дом по собственному проекту.
Главным преимуществом приобретения жилья в Андерматт является полная отмена действия закона Lex Koller на его территории, ограничивающего приобретение недвижимости лицам без гражданства Швейцарии. Согласно решению правительства Швейцарии от 21 декабря 2007 года, компания Andermatt Swiss Alps AG получила данную уникальную возможность.
Строительство новых и реконструкция существующих зданий в Андерматт соответствует строжайшим нормам швейцарского стандарта Minergie©. Например, в ходе строительных работ река Ройс была ренатурализована, а центр деревни полностью освобожден от автомобилей. Кроме того, в горнолыжном регионе стараются свести к минимуму использование одноразового пластика.
Круглый год альпийская долина Урзернталь предлагает различные виды интенсивного досуга. Летом здесь играют в гольф, уезжают в велосипедные туры и занимаются скалолазанием. Зимой в чести катание на лыжах, фрирайд, ходьба на снегоступах и катание на санях.
SkiArena Andermatt-Sedrun — это самый большой и современный горнолыжный регион в центральной Швейцарии, где снег лежит всю зиму. На курорте работают 22 подъемника, открыто 120 км трасс. Регион также связан с горнолыжным курортом Disentis, который располагает 180 км трасс и 33 подъемниками.
На данный момент в Андерматте строятся два жилых дома с апартаментами и планируется строительство еще восьми, а также уникального семиэтажного Family Hotel. Он предусматривает наличие отдельного ресторана для детей, альпинистского зала, гольф-симулятора, 3D-кинотеатра, самой длинной водной горки в Европе, детского спа и отдельной wellness-зоны исключительно для взрослых.
В ближайших планах застройщика – шесть отелей различной звёздности, 42 дома с апартаментами на любой вкус, 25 эксклюзивных шале и топовый ресторан.