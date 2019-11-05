Андерматт: история успеха

Долгое время Андерматт был на слуху как деревня близ знаменитого Чёртового моста, по которому с боем пробивались войска Суворова в 1799 году, или как место, где применили инновационный метод борьбы с тающим ледником. Все изменилось с приходом египетского предпринимателя Сами Савириса, президента компании Orascom, занимающейся развитием курортного бизнеса. Всего за четыре года Андерматт преобразился до неузнаваемости и превратился в элитный курорт.

Справедливости ради, плацдарм был хорош изначально. Легендарные альпийские пейзажи, свежий воздух и чистейшая вода по умолчанию входили в число плюсов деревни, а ее расположение обеспечивало отличное транспортное сообщение со всеми регионами Швейцарии и соседними странами. Изменения коснулись в первую очередь инфраструктуры: в Андерматте появились совершенно выдающиеся поля для гольфа, сверхтехнологичные горнолыжные трассы и даже собственный концертный зал.