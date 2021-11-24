Архипелаг искусства: коллекция экспонатов в отеле Patina Maldives Fari Islands

Отель Patina Maldives открылся несколько месяцев назад — в мае 2021 года. Совместно с Сингапурским консалтинговым агентством по современному искусству The Artling, в отеле по специальному заказу была собрана коллекция экспонатов, направленных на социально и экологически сознательных туристов, стремящихся к глубоко осознанным путешествиям.

Коллекция была задумана Таленией Фуа Гахардо, главой по поиску искусства и дизайна, а также основательницы и управляющей The Artling, как серия художественных встреч, интерактивных для гостей, и каждый ее уникальный элемент представляет собой неотъемлемую часть островного пейзажа.