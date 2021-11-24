Архипелаг искусства: коллекция экспонатов в отеле Patina Maldives Fari Islands
Отель Patina Maldives открылся несколько месяцев назад — в мае 2021 года. Совместно с Сингапурским консалтинговым агентством по современному искусству The Artling, в отеле по специальному заказу была собрана коллекция экспонатов, направленных на социально и экологически сознательных туристов, стремящихся к глубоко осознанным путешествиям.
Коллекция была задумана Таленией Фуа Гахардо, главой по поиску искусства и дизайна, а также основательницы и управляющей The Artling, как серия художественных встреч, интерактивных для гостей, и каждый ее уникальный элемент представляет собой неотъемлемую часть островного пейзажа.
Карты побуждают гостей исследовать уличные скульптуры в свободное время и позволяют им самостоятельно получать культурный опыт и взаимодействовать с природой острова. «Процесс исследования расширяет палитру полученных гостями впечатлений», — говорит Гахардо, которая разрабатывала инсталляцию совместно с дизайнерами интерьеров и ландшафтными архитекторами.
«Все сделано на заказ. Каждый элемент — это отдельная история, отдельное путешествие, отдельные ощущения». По прибытию гостей встречает Home Deep Blue, гобелен шириной в шесть метров работы Хироко Такеды, художницы из Нью-Йорка, работающей в традициях Мингей Ундо, японского ремесленного стиля. С помощью голубой и зеленой хлопковой пряжи Такеда сплела крупно текстурное полотно, богатое на динамику и ритм, свет и тень.
На окаймленной пальмами поляне прямо на белом песке стоит серия из восьми зеркальных колонн, завлекая зрителей и погружая их в отражения самих себя и того, что их окружает. Synthesis Monoliths, созданные китайским художником из Нидерланд, Хунцзе Яном из корабельной нержавеющей стали, противопоставляют безупречно отполированные зеркальные поверхности грубым, с виду вулканическим породам.
«Они расставлены таким образом, что кажутся археологической находкой», — говорит Ян, — «Инсталляция физически и символически служит точкой соприкосновения между зрителем и его внутренней связью с окружающей средой, природой и, в конечном итоге, вселенной как таковой».
Рядом с водой находится Los Limites de lo Posible IX, серия каменных скульптур, созданная мексиканским скульптором-самоучкой Хосе Давила, которая также раскрывает тему контрастов через взаимодействие идеальных геометрических фигур высеченных из вулканических пород с причудливыми естественными формами необработанных валунов из песчаника.
Также на пляже расположена установленная студией FAHR 021.3 из Порту скульптура Momento, представляющая собой впечатляющую свою размерами и при этом простую дугу из белого бетона. «Она похожа на парус или лист бумаги», — говорит со-основатель студии, Хьюго Рейс. «Это в своем роде небольшая сцена, от которой исходит такое же ощущение свободы, как и от острова в целом, но при этом она позволяет людям как-то связать себя с окружающей средой».
Гости могут взаимодействуют с ней как пожелают: по ней можно прыгать, бегать, залезать на нее, или прилечь в ее изогнутые объятия.
Пожалуй, центральная часть художественной коллекции острова, Amarta — это новейшая часть многолетней серии «Skyspaces» известного американского художника и влиятельного члена Калифорнийского движения «Свет и пространство» Джеймса Таррелла.
Таррелл экспериментировал с подобными необычными заповедниками с 1970-х годов, играя со светом и идеей материализации воздушных структур в самых отдаленных уголках мира. Если посмотреть изнутри, открытый потолок павильона Skyspace, кажется, разглаживает и обрамляет небо, а скрытое освещение слегка изменяет зрительское восприятие цвета, расстояния, формы и плотности.
Коллективные художественные особенности открытых пространств отеля Patina Maldives сочетаются с его уединенным расположением. Известный бразильский фотограф Касио Васконселлос выполнил снимки мальдивской флоры и фауны для каждой из вилл. Серия из девяти крупномасштабных фоторабот наполняют интерьеры тропической атмосферой, привносят вовнутрь окружающую красоту и еще больше подчеркивают архитектурный диалог с природой. В планах на будущее — создание специального пространства в Patina Maldives, где будет проходить непрерывная программа приглашенных художников, выставок и эксклюзивных мероприятий, организованных The Artling, с особым вниманием к таким темам, как экологическая устойчивость, обновление, сообщество, баланс и преобразование.
Больше об отеле можно узнать на сайте.