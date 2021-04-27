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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Калейдоскоп

Armani Exchange и National Geographic выпускают коллекцию одежды с фотографиями анималиста Джоула Сартори

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27 апреля 2021
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Фото: Armani Exchange x National Geographic
Armani Exchange вот уже второй сезон в сотрудничестве с National Geographic создает линейку футболок и свитшотов с фотографиями природы с целью привлечения внимания к проблеме исчезающих видов и сохранения разнообразия дикой природы.

Коллаборация представлена фотографиями постоянного фотографа National Geographic и основателя проекта National Geographic Photo Ark Джоула Сартори.

Целью проекта National Geographic Photo Ark является запечатлеть все виды, обитающие в зоопарках и заповедниках дикой природы по всему миру, чтобы использовать силу фотографии и донести до людей идею о том, что необходимо действовать, пока еще не поздно. Фотографии обладают огромной силой воздействия: животные запечатлены в неповторимом великолепии форм и цвета, подчеркивающих их уникальность. Джоул Сартори часто становится автором фотографий на страницах нашего журнала – например, последняя статья с его снимками была посвящена птицам во всем их разнообразии и важности пернатых в нашей жизни. 

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Armani Exchange x National Geographic

В коллекцию вошли снимки Джоула Сартори, оформленные как обложки для пластинок, где животное находится в центре внимания. Используя такой вид переосмысления и то, что язык музыки понятен по всему миру, Armani Exchange планируют донести до человечества важную мысль о необходимости сохранения биоразнообразия на планете.

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Фото: Armani Exchange x National Geographic
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Фото: Armani Exchange x National Geographic
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Фото: Armani Exchange x National Geographic
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Фото: Armani Exchange x National Geographic

Каждая покупка поможет поддержать деятельность международной некоммерческой организации National Geographic Society, направленной на защиту окружающей среды и распространение знаний благодаря исследованиям и образованию. Больше информации можно найти тут.

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Коллекция будет доступна в монобрендовых магазинах Armani Exchange сети lady & gentleman CITY, а также на сайте lgcity.ru.

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