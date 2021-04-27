Armani Exchange и National Geographic выпускают коллекцию одежды с фотографиями анималиста Джоула Сартори
Коллаборация представлена фотографиями постоянного фотографа National Geographic и основателя проекта National Geographic Photo Ark Джоула Сартори.
Целью проекта National Geographic Photo Ark является запечатлеть все виды, обитающие в зоопарках и заповедниках дикой природы по всему миру, чтобы использовать силу фотографии и донести до людей идею о том, что необходимо действовать, пока еще не поздно. Фотографии обладают огромной силой воздействия: животные запечатлены в неповторимом великолепии форм и цвета, подчеркивающих их уникальность. Джоул Сартори часто становится автором фотографий на страницах нашего журнала – например, последняя статья с его снимками была посвящена птицам во всем их разнообразии и важности пернатых в нашей жизни.
В коллекцию вошли снимки Джоула Сартори, оформленные как обложки для пластинок, где животное находится в центре внимания. Используя такой вид переосмысления и то, что язык музыки понятен по всему миру, Armani Exchange планируют донести до человечества важную мысль о необходимости сохранения биоразнообразия на планете.
Каждая покупка поможет поддержать деятельность международной некоммерческой организации National Geographic Society, направленной на защиту окружающей среды и распространение знаний благодаря исследованиям и образованию. Больше информации можно найти тут.
Коллекция будет доступна в монобрендовых магазинах Armani Exchange сети lady & gentleman CITY, а также на сайте lgcity.ru.