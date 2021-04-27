Armani Exchange и National Geographic выпускают коллекцию одежды с фотографиями анималиста Джоула Сартори

Коллаборация представлена фотографиями постоянного фотографа National Geographic и основателя проекта National Geographic Photo Ark Джоула Сартори.

Целью проекта National Geographic Photo Ark является запечатлеть все виды, обитающие в зоопарках и заповедниках дикой природы по всему миру, чтобы использовать силу фотографии и донести до людей идею о том, что необходимо действовать, пока еще не поздно. Фотографии обладают огромной силой воздействия: животные запечатлены в неповторимом великолепии форм и цвета, подчеркивающих их уникальность. Джоул Сартори часто становится автором фотографий на страницах нашего журнала – например, последняя статья с его снимками была посвящена птицам во всем их разнообразии и важности пернатых в нашей жизни.