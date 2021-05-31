Ароматы Salvador Dali: где искусство встречается с парфюмерией

Сальвадор Дали – знаменитый художник, который размашистым почерком вписал себя в историю искусства. Он проявил себя во многих видах искусства: живописи, скульптуре, ювелирных изделиях, дизайне, кино, фотографии, моде, рекламе... А заодно снискал себе репутацию «короля эпатажа», и на протяжении всей жизни своим поведением шокировал добропорядочную публику. Знаменосец сюрреализма умел сделать легенду из любого момента и каждого часа своей жизни. Так, приехав в Нью-Йорк в 1934 году, в качестве аксессуара он нес в руках батон хлеба длиной два метра, а посещая выставку сюрреалистического творчества в Лондоне оделся в костюм водолаза.

Сальвадор Дали был не только великим живописцем – он преуспел и в других областях искусства и культуры. В частности, духи и Сальвадор Дали — отдельная история. Дали считал, что духи – лучший вестник воспоминаний и моментов счастья. Неудивительно, что теперь в парфюмерии есть его именной аромат.

Картины, скульптуры и платья работы Дали стоят баснословных денег, они разошлись по музеям и частным коллекциям. Зато сегодня практически каждый может взять в руки флакон парфюмерного созвездия от Salvador Dali и почувствовать себя обладателем произведения искусства. В 1982 году французский предприниматель Жан-Пьер Гривори решил выпустить серию ароматов с оригинальной концепцией «Духи – произведение искусства». Замысел будто был создан для имени Сальвадора Дали – художника с душой шоумена, проявившего себя в различных областях искусства . Сегодня парфюмерная коллекция Дали – это обширная палитра ароматов, чувственных и волнующих, которые напоминают нам великого художника, его жизнь, его страсть и его искусство.