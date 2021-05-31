Ароматы Salvador Dali: где искусство встречается с парфюмерией
Сальвадор Дали – знаменитый художник, который размашистым почерком вписал себя в историю искусства. Он проявил себя во многих видах искусства: живописи, скульптуре, ювелирных изделиях, дизайне, кино, фотографии, моде, рекламе... А заодно снискал себе репутацию «короля эпатажа», и на протяжении всей жизни своим поведением шокировал добропорядочную публику. Знаменосец сюрреализма умел сделать легенду из любого момента и каждого часа своей жизни. Так, приехав в Нью-Йорк в 1934 году, в качестве аксессуара он нес в руках батон хлеба длиной два метра, а посещая выставку сюрреалистического творчества в Лондоне оделся в костюм водолаза.
Сальвадор Дали был не только великим живописцем – он преуспел и в других областях искусства и культуры. В частности, духи и Сальвадор Дали — отдельная история. Дали считал, что духи – лучший вестник воспоминаний и моментов счастья. Неудивительно, что теперь в парфюмерии есть его именной аромат.
Картины, скульптуры и платья работы Дали стоят баснословных денег, они разошлись по музеям и частным коллекциям. Зато сегодня практически каждый может взять в руки флакон парфюмерного созвездия от Salvador Dali и почувствовать себя обладателем произведения искусства. В 1982 году французский предприниматель Жан-Пьер Гривори решил выпустить серию ароматов с оригинальной концепцией «Духи – произведение искусства». Замысел будто был создан для имени Сальвадора Дали – художника с душой шоумена, проявившего себя в различных областях искусства . Сегодня парфюмерная коллекция Дали – это обширная палитра ароматов, чувственных и волнующих, которые напоминают нам великого художника, его жизнь, его страсть и его искусство.
Размышляя о картине «Явление лица Афродиты Книдской на фоне ландшафта», которую он только что завершил, Сальвадор Дали представил свой первый флакон духов, знаменитый флакон-губы, который теперь стал эмблемой парфюмерии Salvador Dali. Он сам сделал рисунок для первого флакона и принимал непосредственное участие в создании аромата. 23 октября 1983 года хрустальный флакон весом более килограмма, изготовленный по эскизу самого Дали из кристалла Baccarat, был выставлен в Музее Жакмарт Андре в Париже в присутствии принцессы Монако Каролины. Для своего скульптурного флакона художник заимствует у Афродиты губы и нос – два очень символичных элемента – и символизирует этим страсть, вкус и мечту.
Одним из самых знаменитых и популярных ароматов парфюмерной коллекции является LAGUNA. Зелено-бирюзовый цвет упаковки и флакона повторяет цветовой фон картины «Явление лица Афродиты…» Дали, вдохновившей создателей аромата LAGUNA. Флакон выполнен в традиционной для духов от DALI символичной форме, но из тяжелого, матового стекла цвета морской волны. Аромат LAGUNA – немного дерзкий, искрометный и современный. Он словно зовет в путешествие, открывает новые перспективы и приглашает в объятия атолловой лагуны – спокойные и надежные, но в то же время овеянные тайной.
Другой аромат коллекции – Eau de Rubylips – это праздник света и тоже дань знаменитым «Губам» Дали, изображенным на прозрачном флаконе в стиле барокко. Пять пар губ выгравированы в стекле и перекликаются с пятью чувствами человека.
Eau de Rubylips придает коже ощущение нежного трепета, а также свежесть и холодок. Это лёгкий изысканный аромат, накрывающий кожу, словно облаком. А цветок хлопка и белые цветы в сочетании с фруктовыми нотками грейпфрута и ананаса обеспечивают мягкий и свежий запах.
Парфюмерия Salvador Dali является единственным парфюмерным брендом в мире, который связан с именем всемирно известного художника, а не с модой или знаменитостями.
Вдохновленная работами Дали, его личностью и образом, парфюмерия Salvador Dali родились из уникальной концепции, инновации парфюмерной вселенной: это встреча искусства и аромата, а также – приватная и эмоциональная встреча с самим художником, его миром и его произведениями. Ведь каждый отдельный флакон и аромат созданы на основе разных работ Сальвадора Дали – будь то женственные черты Афродиты с картины, силуэт с работы «Король-солнце», символизирующий силу и экстравагантность, или кошачий барельеф на стекле (а ведь у самого художника был домашний оцелот!).