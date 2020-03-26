Арт-объект: Infiniti QX50

Infiniti QX50 – это очень эффектная машина, совершенный арт-объект, предмет искусства, который, впрочем, сделан по всем законом аэродинамики. К примеру, по сравнению с предшественником, коэффициент лобового сопротивления у новой Infiniti улучшен на 6%. Капот, стойки лобового стекла, багажная дверь и щитки на днище спроектированы с таким расчетом, чтобы воздушный поток с минимальными завихрениями протекал сбоку, позади и под автомобилем.