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Арт-объект: Infiniti QX50

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26 марта 2020
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Новый Infiniti QX50 – премиальный внедорожник, каких еще не было: эффектный, просторный, мощный и безопасный. Вот лишь несколько его уникальных особенностей.

Мотор

В новом Infiniti установлен VC-Turbo – первый в мире серийный мотор с изменяемой степенью сжатия. Он автоматически сохраняет баланс между мощностью и расходом топлива. Характеристики VC-Turbo близки к дизельным моторам, сочетая высокий крутящий момент и экономичность.

Вариатор

Новая бесступенчатая трансмиссия XTRONIC позволяет вариатору очень мягко, незаметно для водителя, переключать передачи и не терять мощность ни на секунду.

Аэродинамика и внешний вид

Infiniti QX50 – это очень эффектная машина, совершенный арт-объект, предмет искусства, который, впрочем, сделан по всем законом аэродинамики. К примеру, по сравнению с предшественником, коэффициент лобового сопротивления у новой Infiniti улучшен на 6%. Капот, стойки лобового стекла, багажная дверь и щитки на днище спроектированы с таким расчетом, чтобы воздушный поток с минимальными завихрениями протекал сбоку, позади и под автомобилем.

Электронные помощники

ProPILOT Assist – это целый комплекс современных систем, которые делают жизнь водителя намного проще. Infiniti отслеживает дорожную обстановку и помогает водителю разгоняться, тормозить, поворачивать, удерживая автомобиль в выбранной полосе движения. Системы ProPILOT Assist контролируют дистанцию, предотвращают столкновение при движении задним ходом, предупреждают о возможном столкновении с впереди идущим автомобилем, предотвращают столкновение с автомобилем и экстренно замедляются при риске наезда на пешехода.

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Удобство

Стоит только открыть дверь, как новый QX50 благодаря «умному» ключу, мгновенно распознает профиль водителя, в котором сохранен ряд индивидуальных настроек. Например, система автоматически устанавливает в нужное положение сиденье, зеркала и руль. Бортовой компьютер загружает опции развлекательного центра и меню на дисплее, а селектор Drive Mode Selection переводится в последний из использованных водителем режимов движения.

Комфорт

Климат-контроль Infiniti QX50 поддерживает благоприятную атмосферу в салоне с помощью газоанализаторов, реагируя на внешние запахи и при необходимости активируя режим рециркуляции. В свою очередь плазменный ионизатор обеззараживает воздух в салоне, а угольный фильтр или фильтр с виноградным полифенолом задерживают аллергены и неприятные запахи.

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