Арт-объект: Infiniti QX50

Мотор
В новом Infiniti установлен VC-Turbo – первый в мире серийный мотор с изменяемой степенью сжатия. Он автоматически сохраняет баланс между мощностью и расходом топлива. Характеристики VC-Turbo близки к дизельным моторам, сочетая высокий крутящий момент и экономичность.
Вариатор
Новая бесступенчатая трансмиссия XTRONIC позволяет вариатору очень мягко, незаметно для водителя, переключать передачи и не терять мощность ни на секунду.
Аэродинамика и внешний вид
Infiniti QX50 – это очень эффектная машина, совершенный арт-объект, предмет искусства, который, впрочем, сделан по всем законом аэродинамики. К примеру, по сравнению с предшественником, коэффициент лобового сопротивления у новой Infiniti улучшен на 6%. Капот, стойки лобового стекла, багажная дверь и щитки на днище спроектированы с таким расчетом, чтобы воздушный поток с минимальными завихрениями протекал сбоку, позади и под автомобилем.
Электронные помощники
ProPILOT Assist – это целый комплекс современных систем, которые делают жизнь водителя намного проще. Infiniti отслеживает дорожную обстановку и помогает водителю разгоняться, тормозить, поворачивать, удерживая автомобиль в выбранной полосе движения. Системы ProPILOT Assist контролируют дистанцию, предотвращают столкновение при движении задним ходом, предупреждают о возможном столкновении с впереди идущим автомобилем, предотвращают столкновение с автомобилем и экстренно замедляются при риске наезда на пешехода.
Удобство
Стоит только открыть дверь, как новый QX50 благодаря «умному» ключу, мгновенно распознает профиль водителя, в котором сохранен ряд индивидуальных настроек. Например, система автоматически устанавливает в нужное положение сиденье, зеркала и руль. Бортовой компьютер загружает опции развлекательного центра и меню на дисплее, а селектор Drive Mode Selection переводится в последний из использованных водителем режимов движения.
Комфорт
Климат-контроль Infiniti QX50 поддерживает благоприятную атмосферу в салоне с помощью газоанализаторов, реагируя на внешние запахи и при необходимости активируя режим рециркуляции. В свою очередь плазменный ионизатор обеззараживает воздух в салоне, а угольный фильтр или фильтр с виноградным полифенолом задерживают аллергены и неприятные запахи.