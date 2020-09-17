ASUS представил серию инновационных ноутбуков. В их числе – несколько новинок в знаменитой линейке ZenBook
В ходе онлайн-презентации были показаны:
– ZenBook Flip S (UX371) – самый тонкий в мире ноутбук-трансформер из оснащенных экраном OLED*;
– ZenBook S (UX393) – самый тонкий и легкий ноутбук из оснащенных дисплеем формата 3:2 с разрешением 3,3K*;
– ZenBook 14 (UX435EA/EG) – самый компактный 14-дюймовый ноутбук с дополнительным дисплеем ScreenPad*;
– ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) – самый легкий 14-дюймовый ZenBook весом всего 980 г*;
– ZenBook Pro 15 (UX535) – самый компактный в мире 15-дюймовый ноутбук из оснащенных дисплеем OLED с разрешением 4K*;
– ExpertBook B9 (B9400) – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук*.
Представленные ноутбуки обладают производительностью, ранее недостижимой для столь тонких и легких устройств. Это уникальные решения для ежедневных задач, творчества, игр, развлечений и совместной работы. В процессорах Intel Core следующего поколения применяются технологии искусственного интеллекта, обеспечивающие непревзойденную скорость и производительность для ежедневной работы.
Беспроводные модули Intel стандарта WiFi 6 и поддержка новейшего интерфейса Thunderbolt 4 гарантируют высочайшую скорость передачи данных и надежность подключения. Встроенная видеокарта на базе новейшей архитектуры Intel X обеспечивает графическую производительность, сопоставимую с уровнем дискретных видеокарт, превращая компактный ноутбук в современный развлекательный медиацентр.
Посмотреть представление каждой модели и узнать больше о возможностях новинок от тайваньского гиганта можно на странице онлайн-презентации Built For Brilliance.
*По данным внутренних исследований компании ASUS. Подробнее на asus.com.