ASUS представил серию инновационных ноутбуков. В их числе – несколько новинок в знаменитой линейке ZenBook

В ходе онлайн-презентации были показаны:

– ZenBook Flip S (UX371) – самый тонкий в мире ноутбук-трансформер из оснащенных экраном OLED*;

– ZenBook S (UX393) – самый тонкий и легкий ноутбук из оснащенных дисплеем формата 3:2 с разрешением 3,3K*;

– ZenBook 14 (UX435EA/EG) – самый компактный 14-дюймовый ноутбук с дополнительным дисплеем ScreenPad*;

– ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) – самый легкий 14-дюймовый ZenBook весом всего 980 г*;

– ZenBook Pro 15 (UX535) – самый компактный в мире 15-дюймовый ноутбук из оснащенных дисплеем OLED с разрешением 4K*;

– ExpertBook B9 (B9400) – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук*.

Представленные ноутбуки обладают производительностью, ранее недостижимой для столь тонких и легких устройств. Это уникальные решения для ежедневных задач, творчества, игр, развлечений и совместной работы. В процессорах Intel Core следующего поколения применяются технологии искусственного интеллекта, обеспечивающие непревзойденную скорость и производительность для ежедневной работы.