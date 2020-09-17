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ASUS представил серию инновационных ноутбуков. В их числе – несколько новинок в знаменитой линейке ZenBook

17 сентября 2020
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Новое семейство ноутбуков ASUS
ZenBook Flip S_UX371_Scenario photo_09.png
ASUS
Один из ведущих мировых производителей электроники, компания ASUS представила новую линейку ноутбуков на основе процессоров Intel Core следующего поколения и ноутбуки, созданные в рамках инновационной программы Intel Project Athena.

В ходе онлайн-презентации были показаны:
– ZenBook Flip S (UX371) – самый тонкий в мире ноутбук-трансформер из оснащенных экраном OLED*;
– ZenBook S (UX393) – самый тонкий и легкий ноутбук из оснащенных дисплеем формата 3:2 с разрешением 3,3K*;
– ZenBook 14 (UX435EA/EG) – самый компактный 14-дюймовый ноутбук с дополнительным дисплеем ScreenPad*;
– ZenBook 14 Ultralight (UX435EAL/EGL) – самый легкий 14-дюймовый ZenBook весом всего 980 г*;
– ZenBook Pro 15 (UX535) – самый компактный в мире 15-дюймовый ноутбук из оснащенных дисплеем OLED с разрешением 4K*;
– ExpertBook B9 (B9400) – самый легкий в мире 14-дюймовый бизнес-ноутбук*.

Представленные ноутбуки  обладают производительностью, ранее недостижимой для столь тонких и легких устройств. Это уникальные решения для ежедневных задач, творчества, игр, развлечений и совместной работы. В процессорах Intel Core следующего поколения применяются технологии искусственного интеллекта, обеспечивающие непревзойденную скорость и производительность для ежедневной работы.

ZenBook Flip S_UX371_Scenario photo_02.jpg
Фото: ASUS
ZenBook Flip S_UX371_Scenario photo_03.jpg
Фото: ASUS
ZenBook Flip S_UX371_Scenario photo_07.jpg
Фото: ASUS

Беспроводные модули Intel стандарта WiFi 6 и поддержка новейшего интерфейса Thunderbolt 4 гарантируют высочайшую скорость передачи данных и надежность подключения. Встроенная видеокарта на базе новейшей архитектуры Intel X обеспечивает графическую производительность, сопоставимую с уровнем дискретных видеокарт, превращая компактный ноутбук в современный развлекательный медиацентр.

ZenBook Flip S_UX371_Ultraslim and 360° convertible design.png
ASUS

Посмотреть представление каждой модели и узнать больше о возможностях новинок от тайваньского гиганта можно на странице онлайн-презентации Built For Brilliance.

*По данным внутренних исследований компании ASUS. Подробнее на asus.com.

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