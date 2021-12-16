ASUS сделал удобный ноутбук для фотографов

С ужасом вспоминаю старые времена, когда большая часть моей работы была прикована к стационарному компьютеру. Привёз съёмки, и ещё недели две приходится сидеть в офисе и разгребать материал. В те времена ноутбуки вообще не могли конкурировать со стационарными станциями, да и мониторы по своим характеристикам сильно уступали профессиональным мониторам.
Но хорошо, что технический прогресс не стоит на месте, и с каждым годом появляется все больше интересных и мобильных решений.
ASUS Zenbook 13 OLED (UX325) – отличный выбор. Во-первых, он очень легкий, и я могу брать его не только в поездки на авто, но и положить в походный рюкзак.
Он небольшого веса и размера — диаметр монитора всего 13 дюймов. Но это никак не влияет на его производительность. Обрабатывать фотографии в фоторедакторе, смотреть и монтировать видео с дрона вполне ему по плечу. Кстати, в Zenbook UX325 OLED есть встроенный картридер для карточек с дрона и фотоаппарата. Это значит, что не надо с собой возить дополнительно картридер.
Рассказывая о новом ноутбуке стоит отметить и операционную систему. На Zenbook UX325 OLED стоит новейшая ОС Windows 11. Операционная система претерпела серьёзные внешние и внутренние изменения. Во первых, это новый и весьма приятный дизайн, иконки и панель «Пуск» были перерисованы. С ноутбуком становится проще работать поскольку ОС стала ещё лучше справляться с многозадачностью, и мне это не может не нравится. Можно спокойно работать в фоторедакторе, переключаться на новости в новом браузере Microsoft Edge, играть в игрушки и система не подвисает.
Теперь, когда практически везде есть 4G, а значит есть доступ в сеть, я могу моментально связаться по работе с коллегами или позвонить вечером домой и пообщаться с детьми. Чаты, звонки или видеоконференция — всё это уже вшито в систему и ничего придумывать не надо.
А когда хочется немного развеяться, я на полчаса переключаюсь на какую-нибудь динамичную игрушку. Потрясающая графика и невероятная скорость которую обеспечивает ASUS Zenbook 13 OLED совместно с ОС Windows 11 позволяют получить максимальное удовольствие от игры. Тут главное не переусердствовать, а то не заметишь как за игрой пролетит весь день, а работа не сделана. Кстати, все игры и другие полезные приложения, и что немаловажно для меня — фильмы, можно скачивать из магазина приложений Microsoft Store, который так же претерпел серьёзные изменения.
И ещё стоит отметить встроенную аудиосистему с сертификацией Harman Kardon и подсветку клавиатуры. Довольно часто бывают ситуации когда мне необходимо работать в ночное время суток, и без подсветки клавиатуры этот процесс был бы менее комфортным.
Ещё один немаловажный для меня как путешественника параметр — время работы от одного заряда аккумулятора. Если не сидеть за компьютером с утра до ночи, его хватает на несколько дней!
Уделим больше внимания мелочам. Этот ноутбук можно заряжать не только от розетки 220. Вполне подойдёт обычный пауэрбанк или usb-порт автомобиля! У Zenbook UX325 OLED зарядка происходит как и у мобильников через разъем type-C, и это крайне удобно.
Ноутбук становится мобильным. Теперь я совершенно не завишу от розетки, а в дальних путешествиях можно заряжать его от солнечной батареи. Я еще не пробовал это реализовать, для этого надо дождаться путешествия в горы или лета в Карелии, где очень много солнца.
Вообще, у меня есть идея отправиться летом на месяц в дикую тайгу с таким ноутбуком, и удаленно оттуда работать. Думаю, с Zenbook UX325 OLED эта идея реализуема.
А пока у нас на дворе зима, рождественские праздники и, отправившись в поездку, по вечерам мы смотрим кино прямо с нашего ноутбука.
Кстати, мы с National Geographic сделали для вас подборку интересных фильмов для просмотра на новогодние праздники.
Потрясающе красивый фильм о камчатских медведях и, пожалуй, самая лиричная картина о жизни косолапых, снятая российской студией LESFILM. Историю медведиц Самопятой и Теслы и шестерых медвежат снимали целых семь месяцев на Курильском озере, где живет самая крупная охраняемая популяция бурых мишек на планете. Целый час дикой природы Камчатки и трогательных кадров взросления медведей — горячо советуем.
Царство грибов — пожалуй, самое загадочное в природе. Не растения и не животные, кто же они, эти таинственные жители лесов, морей и пресноводных водоемов? Их можно встретить на земле, под землей и даже в воздухе, от Антарктиды до Антарктики, от тундры до тропических джунглей. Предлагаем окунуться в волшебный мир самых разных грибов (и очень крутые кадры) — с потрясными таймлапсами и красочной макросъемкой.
Жизнь на нашей планете (с Дэвидом Аттенборо)
Дэвид Аттенборо — один из самых знаменитых в мире телеведущих-натуралистов, пионер документальных фильмов о природе. За свою жизнь он побывал во всех уголках земного шара, исследуя дикие места нашей планеты и запечатлевая живой мир во всем его разнообразии. А еще Аттенборо своими глазами увидел колоссальные масштабы воздействия человека на природу. В фильме он повествует и об определяющих моментах своей жизни как натуралиста, так и о разрушительных изменениях, которые он видел — и размышляет о том, что будет дальше.
Кораллы — еще одни загадочные жители нашей планеты, которые украшают собой морское царство. Их можно воспринимать как животных, растения и минералы сразу. Узнать больше о кораллах во всем их разнообразии можно в документальном фильме о команде дайверов, ученых и фотографов, которые отправились в эпическое подводное приключение, чтобы запечатлеть исчезновение коралловых рифов. Ныряем в полтора часа съемок по ту сторону глади океана.
На десерт — целый документальный мини-сериал 2015 года от National Geographic о древних хозяевах Земли, о динозаврах. Как появились, как жили, и как погибли звери, которые могут показаться мифическими чудовищами, но на самом деле — завораживающе реальны?
Иван Дементиевский
Иван Дементиевский родился в Непале. С детства он много путешествовал с родителяи, а затем и самостоятельно. Серьезно увлекся фотографией после открытия Северной Карелии, а затем посетил Урал, Сибирь, Армению, Кавказ и даже покорял Гимали. Сам Иван регулярно проводит фотопутешествия и обучают начинающих фотографов своему ремеслу.