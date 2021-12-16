ASUS сделал удобный ноутбук для фотографов

Рассказывая о новом ноутбуке стоит отметить и операционную систему. На Zenbook UX325 OLED стоит новейшая ОС Windows 11. Операционная система претерпела серьёзные внешние и внутренние изменения. Во первых, это новый и весьма приятный дизайн, иконки и панель «Пуск» были перерисованы. С ноутбуком становится проще работать поскольку ОС стала ещё лучше справляться с многозадачностью, и мне это не может не нравится. Можно спокойно работать в фоторедакторе, переключаться на новости в новом браузере Microsoft Edge, играть в игрушки и система не подвисает.



Теперь, когда практически везде есть 4G, а значит есть доступ в сеть, я могу моментально связаться по работе с коллегами или позвонить вечером домой и пообщаться с детьми. Чаты, звонки или видеоконференция — всё это уже вшито в систему и ничего придумывать не надо.

А когда хочется немного развеяться, я на полчаса переключаюсь на какую-нибудь динамичную игрушку. Потрясающая графика и невероятная скорость которую обеспечивает ASUS Zenbook 13 OLED совместно с ОС Windows 11 позволяют получить максимальное удовольствие от игры. Тут главное не переусердствовать, а то не заметишь как за игрой пролетит весь день, а работа не сделана. Кстати, все игры и другие полезные приложения, и что немаловажно для меня — фильмы, можно скачивать из магазина приложений Microsoft Store, который так же претерпел серьёзные изменения.



И ещё стоит отметить встроенную аудиосистему с сертификацией Harman Kardon и подсветку клавиатуры. Довольно часто бывают ситуации когда мне необходимо работать в ночное время суток, и без подсветки клавиатуры этот процесс был бы менее комфортным.