Универсальный солдат: тестируем новый портативный ноутбук от ASUS

Еще недавно спецификациями компьютеров увлекались только профессионалы и гики, а сегодня любой ребенок знает, сколько ядер у последнего процессора. И уж человеку, для которого ноутбук не развлечение и роскошь, а родственник, друг и верный спутник, и подавно нужно знать, какая начинка у этого высокотехнологичного пирога. Угнаться за всеми требованиями 2020-го года постарались в компании ASUS. В малыше ZenBook 14 Ultralight UX435EGL взрослые компоненты, и это ощущается.
Человеку, который работает в медиа, надо всегда быть в цифровом поле, и ноутбук для него главный инструмент: для работы с фото, текстом, видео, общения с клиентами и аудиторией, получения информации и, конечно, эмоций. И если какие-то элементы несовершенны, особенно мелочи, это будет раздражать. В погоне за идеалом, на мой взгляд, ZenBook 14 Ultralight может быть рассмотрен как серьезный претендент.
Что лично меня поразило сразу — размер и вес. Я не поленилась взвесить: 965 грамм, даже меньше заявленного. Экран с диагональю 14 дюймов упакован в тонкую рамку, что существенно уменьшает его размеры, и ноутбук помещается в небольшой фоторюкзак. Его можно не задумываясь брать с собой на любые выезды, и это важный момент. Вы всегда на связи (в моем случае — с заказчиком), результат работы можно отсмотреть и отобрать на месте без лишних манипуляций — еще один плюс к вашему профессионализму. Для поддержания актуальности блога это тоже очень полезный фактор: все мы любим качественный контент, и побыстрее. Само собой, для этого сгодится даже дедушкин нетбук, но мы живем во времена, когда много внимания уделяется качеству жизни, и очень важно работать с максимальным удобством для себя.
В плане эргономики к ноутбуку невозможно придраться. Все мелочи работают в его пользу, начиная с приятной на ощупь фактуры алюминиевого корпуса и заканчивая 140-градусным разворотом экрана, что прекрасно позволяет работать за компьютером, держа его на коленях. Угол обзора бесконечный — как ни крути экран, он не теряет ни яркости, ни контраста. Впрочем, не могу сказать, что экран — сильное место этого ноутбука, но реально ощущается это только на работе в фотошопе. К слову, не думаю, что эта модель подойдет для ретуши и серьезной работы с фото — впрочем, перед ней и не стоит таких задач.
Открывается ZenBook очень легко, одной рукой. Это бывает нужно чаще, чем кажется, когда стиль работы довольно интенсивный. С ноутбуком я обычно работаю в публичных местах, и, конечно, очень комфортно, когда ты не являешься раздражающим фактором для окружающих — этот ноут работает бесшумно даже на самых высоких нагрузках.
Мне понадобилось три дня, чтобы разрядить ноутбук в ноль, и это очень впечатляет. Бесконечная выносливость батареи — без преувеличения плюс сто к карме производителя. К тому же, ZenBook заряжается от type-C, а это значит, что вместо пусть и не очень внушительного блока питания мы можем взять с собой что-то более полезное.
В плане разъемов, кстати, ZenBook 14 Ultralight есть чем гордиться: USB, HDMI, два type-с, оба поддерживают thunderbolt. Слот для microSD, видимо, для владельцев смартфонов на Андроиде, так что напоминалка для фотографов: не забывайте носить с собой кардридер.
Порадовало присутствие уже ретро-разъема 3,5 под любимые наушники, с ними легче почувствовать себя как дома в любой обстановке. Насколько я понимаю, распространена так же модификация и без 3,5 — в этом случае в комплекте есть переходник.
За динамики тут отвечает легендарный Harman Kardon, и это не пустой звук. Колонки расположены на дне корпуса, и так как при открытии крышки ноутбук приподнимается на три градуса, звуковые волны отражаются от поверхности. По качеству ожидать чуда не стоит, но для звука на ультрабуке тут все отлично: частоты весьма неплохо сбалансированы, ничего не пищит и не трещит. Закатить вечеринку на весь двор громкости колонок не хватит, но ее лучше не закатывать и по массе других причин.
Мое основное энергозатратное занятие за компьютером — фотография. Raw-файлы с фотоаппарата на 26 мегапикселей щелкались как орешки: загрузить, просмотреть, сконвертировать — все очень быстро. Одновременно можно заниматься другими делами: тестами, соцсетями, ютубом — ничего не тормозит.
Тут немаловажную роль играют оперативная память, лихой процессор, ssd-диск и, конечно, эргономика клавиатуры и тачпада. Тачпад у ZenBook 14 Ultralight, возможно, и самый простой в линейке, он не показывает мультики и не отвозит вашу маму в аэропорт — он просто справляется со своими тачпадовскими задачами. Его размеры — в самый раз, он приятен на ощупь, имеет чуткий отклик на касание и жесты, при этом не срабатывает, если его задеть, печатая на клавиатуре. О которой тоже хочется сказать несколько слов. Клавиатура у ZenBook превосходная, особенно, если для вас тоже важны тактильные ощущения: ход клавиш очень плавный, продуманы их размер и расстояние между ними. Цифровой блок клавиатуры, кстати, никуда не потерялся, он выводится на тачпад нажатием на верхний правый угол. Поначалу я подключила к ноутбуку свой графический планшет, но скепсис был излишним: тачпада вполне достаточно.
ZenBook 14 Ultralight — это стильный, легкий, компактный и работящий компаньон для работы дома, на выездах, в путешествии. Если вам нужно быть всегда на связи с аудиторией вашего блога, клиентами. Или, например, когда приехал на съемку на час раньше, и делать, казалось бы, совершенно нечего, но если у тебя в рюкзаке ZenBook 14 Ultralight…