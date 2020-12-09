Универсальный солдат: тестируем новый портативный ноутбук от ASUS

Еще недавно спецификациями компьютеров увлекались только профессионалы и гики, а сегодня любой ребенок знает, сколько ядер у последнего процессора. И уж человеку, для которого ноутбук не развлечение и роскошь, а родственник, друг и верный спутник, и подавно нужно знать, какая начинка у этого высокотехнологичного пирога. Угнаться за всеми требованиями 2020-го года постарались в компании ASUS. В малыше ZenBook 14 Ultralight UX435EGL взрослые компоненты, и это ощущается.

Человеку, который работает в медиа, надо всегда быть в цифровом поле, и ноутбук для него главный инструмент: для работы с фото, текстом, видео, общения с клиентами и аудиторией, получения информации и, конечно, эмоций. И если какие-то элементы несовершенны, особенно мелочи, это будет раздражать. В погоне за идеалом, на мой взгляд, ZenBook 14 Ultralight может быть рассмотрен как серьезный претендент.

Что лично меня поразило сразу — размер и вес. Я не поленилась взвесить: 965 грамм, даже меньше заявленного. Экран с диагональю 14 дюймов упакован в тонкую рамку, что существенно уменьшает его размеры, и ноутбук помещается в небольшой фоторюкзак. Его можно не задумываясь брать с собой на любые выезды, и это важный момент. Вы всегда на связи (в моем случае — с заказчиком), результат работы можно отсмотреть и отобрать на месте без лишних манипуляций — еще один плюс к вашему профессионализму. Для поддержания актуальности блога это тоже очень полезный фактор: все мы любим качественный контент, и побыстрее. Само собой, для этого сгодится даже дедушкин нетбук, но мы живем во времена, когда много внимания уделяется качеству жизни, и очень важно работать с максимальным удобством для себя.

В плане эргономики к ноутбуку невозможно придраться. Все мелочи работают в его пользу, начиная с приятной на ощупь фактуры алюминиевого корпуса и заканчивая 140-градусным разворотом экрана, что прекрасно позволяет работать за компьютером, держа его на коленях. Угол обзора бесконечный — как ни крути экран, он не теряет ни яркости, ни контраста. Впрочем, не могу сказать, что экран — сильное место этого ноутбука, но реально ощущается это только на работе в фотошопе. К слову, не думаю, что эта модель подойдет для ретуши и серьезной работы с фото — впрочем, перед ней и не стоит таких задач.