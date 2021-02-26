ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев

Меня зовут Антония Лев, я художник-иллюстратор, занимаюсь уличным искусством, в качестве хобби рассказываю об искусстве на Ютубе и в онлайн-школах. Мой путь как художника был медленным и тернистым, долгое время я работала графическим дизайнером в рекламных агентствах, а иллюстрации рисовала только для себя и своего инстаграм. Но постепенно я пришла к тому, что заявить о себе можно нестандартными средствами, например перенести свои рисунки в городскую среду, или попробовать свои силы в инсталляциях. Пересечение жанров позволило мне сформировать свой собственный узнаваемый стиль, и теперь я могу рисовать картинки независимо ни от кого, выбирать только самые интересные заказы и работать в любом удобном мне месте и режиме.
С тех пор, как я уволилась из офиса и перешла на фриланс, я не могу толком решить вопрос с профессиональной техникой для работы. Объясню. Дело в том, что как цифровой художник я еще с первого курса института привыкла рисовать на обычном графическом планшете. Руки рисуют, а глаза смотрят в экран, не самое удобное положение дел, конечно, но многие годы художники так и работали. Профессиональные Синтики конечно решают сию проблему, но стоят прилично, и за все эти годы я так и не решилась на эту покупку.
Несколько лет назад произошла мини-революция, появились компактные планшеты с приятными стилусами для рисования прямо по экрану, которые содержат в себе уже почти полноценную начинку компьютера, да еще и позволяют рисовать без какой-либо задержки и максимально точно, практически, как карандашом по бумаге.
Я снова столкнулась с дилеммой, поменять ли свой старенький графический планшет + ноутбук на новенький планшет, заменяющий собой все это? Но на деле все оказалось не так радужно. Планшеты, которыми радостно стали пользоваться мои коллеги, не поддерживали например программы для работы с векторными изображениями. Кроме того, периодически я монтирую видео, и производительности планшета для таких нужд явно недостаточно. Немаловажно также то, что для серьезной работы с изображением нужен большой и четкий экран.
Таким образом, я все еще работаю по старинке. Рисую эскиз на бумаге карандашом, а потом просто делаю уже чистовую версию иллюстрации, используя самый обычный графический планшет и надежный ноутбук с большим экраном.
Но вот в моих руках оказался совершенно ни на что не похожий ASUS ZenBook Duo 14.
Это устройство трудно назвать ноутбуком или планшетом. Это нечто, сочетающее в себе все плюсы и того и другого, и с кучей крутых фишек, которые можно оценить уже непосредственно в работе.
Самое главное, что сразу меня удивило — это добавочный экранчик внизу. Кто работает в Photoshop или Adobe Premiere, тот меня поймет — в рабочей области вечно образуется бардак из окон. А тут я просто перенесла на добавочный экранчик окно с палитрами, кистями и историей, и вуаля, у меня абсолютно чистое рабочее пространство, где я могу развернуть свою работу на весь экран, и при этом все необходимые инструменты аккуратненько лежат под рукой.
Управление у этого ноутбука — просто любовь. Можно управлять стилусом, можно удобным тачпадом по старинке, а можно просто пальцами — все экраны сенсорные.
Отдельное изумление у меня вызвал главный экран. Картинка гораздо четче и детальнее, чем на прочих устройствах, с которыми я раньше работала. Непривычно, что качество иллюстрации неизбежно пришлось повышать — на таком экране сразу видны все недочеты и неточности. Тот самый момент, когда техника заставляет тебя повышать свой профессионализм.
Подкупает то, что создатели ноутбука сделали поверхность экрана матовой. Тактильно это напоминает рисование на бумаге. По ощущениям соприкосновение Стилуса с экраном похоже на процесс работы мягким материалом — углем или очень мягким карандашом. Я уже сталкивалась с неприятными скользкими поверхностями в других планшетах — линия ускользает их под пальцев, и это может сильно демотивировать в работе.
Положение экрана тоже продумано. Раньше я никогда не видела такого в других ноутбуках, но у ASUS ZenBook Duo при раскрытии приподнимается клавиатура и добавочный экранчик, что делает всю рабочую среду очень удобной для многочасового рисования. Напоминает работу с мольбертом или этюдником, что для художников конечно особенно приятно.
Рисует стилус идеально, без запаздываний, чутко реагирует на нажатие, и прекрасно работает с пакетом кистей Adobe Photoshop. В отличие от других планшетов, тут конечно же нет никаких проблем при переходе из растрового в векторный редактор. Мне конечно же хотелось испытать производительность этого ноутбука, и я попробовала открыть программу для монтажа видео, самую большую мою головную боль. В параметрах заявлено, что за производительность в этой модели отвечает новейший процессор Intel Core 11-го поколения.
И это конечно действительно впечатляет. Всё летает, ничего не подвисает. Можно спокойно монтировать, параллельно что-то рисовать, и ноутбук будет прекрасно работать. Я попробовала включать сериал на основой экран и делать наброски на дополнительном нижнем экране, и линии ни разу не затормозили. Это говорит о том, что с данным устройством нервы в ночь перед сдачей важного проекта будут сохранены, ничего не зависнет и не вырубится от перенапряжения.
Кстати, в ASUS ZenBook Duo 14 даже продумана система охлаждения, чтобы уж точно никаких форс-мажоров не случилось. Первую свою картинку на ASUS я рисовала без остановки часов 6 (немного увлеклась), и ноутбук за это время так и не начал гудеть и тарахтеть, как это обычно случается с другими. Теперь я понимаю, почему он называется Zen — это какой-то особый уровень спокойной творческой работы, которая ничем не прерывается.
Конечно, этот компьютер очень вдохновляет, и он сразу натолкнул меня на мысль об эксперименте. Почему бы мне не потестить его «в полевых условиях»? Я решила прогуляться с ним до кофейни, чтобы поделать там наброски людей с натуры, и проверить, будет ли это удобно.
Главное, что сразу мне понравилось — это вес ASUS ZenBook Duo 14. В комплекте к нему идет симпатичный кейс, который помещается в обычную сумку. Я сразу обрадовалась предвкушению работы в самых разных местах Москвы — с таким легким устройством путешествовать по городу совсем не лень.
Я заранее прочитала, что ноутбук поддерживает 9 часов работы, и не стала брать с собой зарядное устройство. В конце концов, работать больше 9 часов в день вредно для моего самочувствия.
Несмотря на то, что сейчас в Москве 10 градусов мороза и лежат сугробы, я спокойно прогулялась с компьютером в сумочке, и он невозмутимо включился по прибытии в назначенное место. На столике кофейни он уместился компактно, яркий экран позволил мне не напрягаясь начать рисовать в условиях слабого камерного освещения.
В быстрых зарисовках с натуры самое главное — быстрый отклик пера. Я часто рисую людей на вечеринках, но для надежности всегда использую просто блокнотик и карандаш. Ну что ж, кажется, теперь я буду чередовать свои карандашные наброски с цифровыми. Процесс оказался очень увлекательным, было сложно остановиться. Конечно, ни один набор цветных мелков не сравниться по широте цветовых возможностей с экраном, которым оснащен ASUS ZenBook Duo. Это подкупает, и делает возможным быстрое живописное рисование от пятна, фиксацию момента. Для меня это непривычно, но очень заманчиво, хочется попробовать сразу несколько новых векторов работы. Круто, что техника становится гармоничным продолжением творческой мысли человека.