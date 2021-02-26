ASUS ZenBook Duo 14 в руках художницы. Рассказывает Антония Лев

Меня зовут Антония Лев, я художник-иллюстратор, занимаюсь уличным искусством, в качестве хобби рассказываю об искусстве на Ютубе и в онлайн-школах. Мой путь как художника был медленным и тернистым, долгое время я работала графическим дизайнером в рекламных агентствах, а иллюстрации рисовала только для себя и своего инстаграм. Но постепенно я пришла к тому, что заявить о себе можно нестандартными средствами, например перенести свои рисунки в городскую среду, или попробовать свои силы в инсталляциях. Пересечение жанров позволило мне сформировать свой собственный узнаваемый стиль, и теперь я могу рисовать картинки независимо ни от кого, выбирать только самые интересные заказы и работать в любом удобном мне месте и режиме.

С тех пор, как я уволилась из офиса и перешла на фриланс, я не могу толком решить вопрос с профессиональной техникой для работы. Объясню. Дело в том, что как цифровой художник я еще с первого курса института привыкла рисовать на обычном графическом планшете. Руки рисуют, а глаза смотрят в экран, не самое удобное положение дел, конечно, но многие годы художники так и работали. Профессиональные Синтики конечно решают сию проблему, но стоят прилично, и за все эти годы я так и не решилась на эту покупку.

Несколько лет назад произошла мини-революция, появились компактные планшеты с приятными стилусами для рисования прямо по экрану, которые содержат в себе уже почти полноценную начинку компьютера, да еще и позволяют рисовать без какой-либо задержки и максимально точно, практически, как карандашом по бумаге.

Я снова столкнулась с дилеммой, поменять ли свой старенький графический планшет + ноутбук на новенький планшет, заменяющий собой все это? Но на деле все оказалось не так радужно. Планшеты, которыми радостно стали пользоваться мои коллеги, не поддерживали например программы для работы с векторными изображениями. Кроме того, периодически я монтирую видео, и производительности планшета для таких нужд явно недостаточно. Немаловажно также то, что для серьезной работы с изображением нужен большой и четкий экран.