Попутчик не в тягость: на что способен ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo

Обычно в фотопутешествие я отправляюсь одна (камера не в счет – она часть меня). Для фотографа компания зачастую становится помехой – хочется целиком погрузиться в новую среду и раствориться в ней, не отвлекаясь на лишнее общение.

Но предложению протестировать новый ноутбук от ASUS я обрадовалась. Такой попутчик не в тягость. Мало того, что он неболтлив и не перекрывает «линию огня» в момент съемки, так еще и охотно готов помочь в редактировании фотографий.

11 лет назад, когда я впервые озадачилась покупкой ноутбука, найти подходящий было делом непростым, так как главными для меня характеристиками – точной цветопередачей и широким углом обзора – мог похвастать редкий экземпляр. Но время не стояло на месте. Фотографии на ASUS ZenBook Pro Duo UX581 выглядят так же, как на моем дисплее камеры.