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Попутчик не в тягость: на что способен ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo

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25 сентября 2019
Asus ZenBook Pro Duo. Марина Маковецкая
Asus ZenBook Pro Duo. Марина Маковецкая
Asus ZenBook Pro Duo. Марина Маковецкая
Наш фотограф протестировал новый лэптоп от одного из лидеров мирового рынка электроники

Обычно в фотопутешествие я отправляюсь одна (камера не в счет – она часть меня). Для фотографа компания зачастую становится помехой – хочется целиком погрузиться в новую среду и раствориться в ней, не отвлекаясь на лишнее общение. 

Но предложению протестировать новый ноутбук от ASUS я обрадовалась. Такой попутчик не в тягость. Мало того, что он неболтлив и не перекрывает «линию огня» в момент съемки, так еще и охотно готов помочь в редактировании фотографий.

11 лет назад, когда я впервые озадачилась покупкой ноутбука, найти подходящий было делом непростым, так как главными для меня характеристиками – точной цветопередачей и широким углом обзора – мог похвастать редкий экземпляр. Но время не стояло на месте. Фотографии на ASUS ZenBook Pro Duo UX581 выглядят так же, как на моем дисплее камеры.

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Ноутбук всем хорош: мощный процессор Intel Core i9, безрамочный OLED-дисплей, удобная клавиатура с трехступенчатой регулируемой подсветкой и дополнительной подставкой для кисти. Но главный козырь – наличие второго полноценного экрана.

Сегодня сенсорные экраны окружают нас повсюду: от аптек и банков до вокзалов и аэропортов. Поэтому закономерно, что руки, привыкшие к смартфонам и планшетам, сами собой тянутся к экрану ноутбука. ZenBook Pro Duo UX581 приветствует это желание. Оба его экрана с разрешением 4К могут служить «листком бумаги» для написания текста вручную или стилусом, а также для создания рисунка.

Мои герои из Нижегородской области с удовольствием помогали тестировать ноутбук, в основном, рисуя в Paint.

Asus ZenBook Pro Duo. Марина Маковецкая
Марина Маковецкая Нынешняя деревенская детвора не отстает от городской и тоже с любыми гаджетами на ты, поэтому безо всякой инструкции вмиг освоила работу на двух экранах, ловко переходя с одного на другой или задействуя сразу оба.

Я тоже оценила наличие второго экрана. Благодаря Screen Pad Plus работа становится более комфортной для глаз. Весь инструментарий можно вывести на второй экран, а основной дисплей оставить для фотографии. Таким образом у снимков появился шанс вольготно расположиться по всей рабочей поверхности, а не ютиться и не делить место с соседями: окнами «Навигация», «История», «Уровни» и т.д. Еще один плюс – на дополнительном дисплее можно вывести окно с папками. Это позволяет быстро перенести нужные файлы сразу в программу, минуя сворачивание окон.

Так работа становится более оперативной. ASUS избавляет от лишних хлопот, а его владельцу остается самое интересное – творить. А чтобы процесс стал еще более магическим, в комплекте есть стилус. Он отлично скользит по экрану, послушно осветляя нужные участки и выводя настройки цветокоррекции. Использование пера облегчает использование инструментов выделения – обводка объекта получается более точной.

Asus ZenBook Pro Duo. Марина Маковецкая
Марина Маковецкая Вся работа стилусом непосредственно на экране делает процесс легким и интуитивным подобно профессиональному графическому планшету.

Для фотографов и других пользователей ASUS подготовил еще одну удобную вещь – приложение «Фотографии». Оно позволяет создавать альбомы, коллекции. Программа интеллектуально сортирует материал по тегам (как своим, изначально заложенным, так и созданными ее владельцем), группирует фото людей на основе распознавания лиц. Все это помогает быстро находить нужные картинки и упорядочивать материал.

В отображении можно настроить параметр «связанного дублирования» и RAW файлы, например, будут отображаться в виде одного файла совместно с их копией в формате jpeg.

Надеюсь, в следующем путешествии с ASUS ZenBook Pro Duo UX581 мне откроются его новые возможности.

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