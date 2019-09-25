Попутчик не в тягость: на что способен ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo

Обычно в фотопутешествие я отправляюсь одна (камера не в счет – она часть меня). Для фотографа компания зачастую становится помехой – хочется целиком погрузиться в новую среду и раствориться в ней, не отвлекаясь на лишнее общение.
Но предложению протестировать новый ноутбук от ASUS я обрадовалась. Такой попутчик не в тягость. Мало того, что он неболтлив и не перекрывает «линию огня» в момент съемки, так еще и охотно готов помочь в редактировании фотографий.
11 лет назад, когда я впервые озадачилась покупкой ноутбука, найти подходящий было делом непростым, так как главными для меня характеристиками – точной цветопередачей и широким углом обзора – мог похвастать редкий экземпляр. Но время не стояло на месте. Фотографии на ASUS ZenBook Pro Duo UX581 выглядят так же, как на моем дисплее камеры.
Ноутбук всем хорош: мощный процессор Intel Core i9, безрамочный OLED-дисплей, удобная клавиатура с трехступенчатой регулируемой подсветкой и дополнительной подставкой для кисти. Но главный козырь – наличие второго полноценного экрана.
Сегодня сенсорные экраны окружают нас повсюду: от аптек и банков до вокзалов и аэропортов. Поэтому закономерно, что руки, привыкшие к смартфонам и планшетам, сами собой тянутся к экрану ноутбука. ZenBook Pro Duo UX581 приветствует это желание. Оба его экрана с разрешением 4К могут служить «листком бумаги» для написания текста вручную или стилусом, а также для создания рисунка.
Мои герои из Нижегородской области с удовольствием помогали тестировать ноутбук, в основном, рисуя в Paint.
Я тоже оценила наличие второго экрана. Благодаря Screen Pad Plus работа становится более комфортной для глаз. Весь инструментарий можно вывести на второй экран, а основной дисплей оставить для фотографии. Таким образом у снимков появился шанс вольготно расположиться по всей рабочей поверхности, а не ютиться и не делить место с соседями: окнами «Навигация», «История», «Уровни» и т.д. Еще один плюс – на дополнительном дисплее можно вывести окно с папками. Это позволяет быстро перенести нужные файлы сразу в программу, минуя сворачивание окон.
Так работа становится более оперативной. ASUS избавляет от лишних хлопот, а его владельцу остается самое интересное – творить. А чтобы процесс стал еще более магическим, в комплекте есть стилус. Он отлично скользит по экрану, послушно осветляя нужные участки и выводя настройки цветокоррекции. Использование пера облегчает использование инструментов выделения – обводка объекта получается более точной.
Для фотографов и других пользователей ASUS подготовил еще одну удобную вещь – приложение «Фотографии». Оно позволяет создавать альбомы, коллекции. Программа интеллектуально сортирует материал по тегам (как своим, изначально заложенным, так и созданными ее владельцем), группирует фото людей на основе распознавания лиц. Все это помогает быстро находить нужные картинки и упорядочивать материал.
В отображении можно настроить параметр «связанного дублирования» и RAW файлы, например, будут отображаться в виде одного файла совместно с их копией в формате jpeg.
Надеюсь, в следующем путешествии с ASUS ZenBook Pro Duo UX581 мне откроются его новые возможности.