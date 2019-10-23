Путешествие по Европе вместе с ASUS ZenBook Pro Duo

Кстати, о зависти… Производителям электронной техники сегодня точно не позавидуешь: во-первых, постоянно давит сумасшедшая конкуренция между компаниями, во-вторых, разборчивый потребитель не готов раскошеливаться на каждую появляющуюся на рынке новинку. Удивлять и соблазнять ценой, качеством, а главное, инновациями, очень непросто. Но кажется, ASUS это удалось – на мой ноутбук то и дело обращали внимание попутчики. Ожидаемо, удивлялись в основном наличию второго экрана.

Мой давний знакомый Анди из Сенегала, работающий барменом в пляжном кафе, долго нахваливал ZenBook, жалея, что у него нет при себе аудиофайлов, чтобы опробовать редактирование и монтаж звука. У себя на родине во время сезонных каникул он часто занимается этим для музыкальных клипов друзей. По словам Анди, его собственному ноутбуку всегда не хватало второго экрана: на нижнем экране удобно было бы расположить микшер, а на верхнем треквьюер. При работе же в Adobe Audion окно программы будет отображаться на одном мониторе, а плавающие окна на втором. Панели инструментов можно закреплять в произвольном месте и группировать.