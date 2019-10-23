Путешествие по Европе вместе с ASUS ZenBook Pro Duo

Для меня это уже вторая поездка c многофункциональным и компактным попутчиком ASUS ZenBook Pro Duo. Первая была по Нижегородской области – и там он показал себя достойно, но настала пора новых испытаний. Однако теперь вместо резиновых сапог пора взять с собой солнцезащитный крем и темные очки, так как мой путь лежит в Европу: к чистому песку испанских пляжей, Средиземному морю, утреннему кофе в итальянских кафе и гастрономическим изыскам Польши и другим радостям путешественника.
За время путешествия по Нижегородской области вместе с ASUS ZenBook Pro Duo я уже привыкла к его весу (лёгким его не назовешь – как-никак 2,5 кг, не считая блока питания) и теперь без особых усилий распаковывала чехол с ноутбуком в зонах досмотра. А после таможенных хлопот награждала себя бонусом, коротая стыковочное время между рейсами за просмотром любимого фильма на экране 4K. И это было круто! Сенсорная OLED-панель обладает расширенным кинематографическим цветовым охватом (100% DCI-P3) в сочетании с высокой контрастностью (100 000:1) и выдаёт сочные цвета с глубоким чёрным. Чистый и насыщенный звук, сертифицированный Harman Kardon, также на высоте. А если подключить внешнюю акустическую систему, то ноутбук превращается в локальный мини-кинотеатр на зависть остальным пассажирам в аэропорту (главное убедиться, что никому твой киносеанс не помешает).
Кстати, о зависти… Производителям электронной техники сегодня точно не позавидуешь: во-первых, постоянно давит сумасшедшая конкуренция между компаниями, во-вторых, разборчивый потребитель не готов раскошеливаться на каждую появляющуюся на рынке новинку. Удивлять и соблазнять ценой, качеством, а главное, инновациями, очень непросто. Но кажется, ASUS это удалось – на мой ноутбук то и дело обращали внимание попутчики. Ожидаемо, удивлялись в основном наличию второго экрана.
Мой давний знакомый Анди из Сенегала, работающий барменом в пляжном кафе, долго нахваливал ZenBook, жалея, что у него нет при себе аудиофайлов, чтобы опробовать редактирование и монтаж звука. У себя на родине во время сезонных каникул он часто занимается этим для музыкальных клипов друзей. По словам Анди, его собственному ноутбуку всегда не хватало второго экрана: на нижнем экране удобно было бы расположить микшер, а на верхнем треквьюер. При работе же в Adobe Audion окно программы будет отображаться на одном мониторе, а плавающие окна на втором. Панели инструментов можно закреплять в произвольном месте и группировать.
Дополнительный дисплей полезен и при видеомонтаже. Сенсорный ScreenPad Plus просто создан для размещения монтажного стола Timeline, а основной экран освобождается для большего окна просмотра. Точно так же пространством экранов можно распорядиться и при фото редактировании. Видимо, поэтому верхний экран имеет глянцевую поверхность, на которой изображения выглядят ярко и сочно, а нижний – матовую с антибликовым покрытием, чтобы меньше были заметны отпечатки пальцев от работы с инструментарием и не отражался верхний свет. А ещё разное покрытие дисплеев помогает избежать взаимного отражения.
Программисты, дизайнеры, 3D-аниматоры и геймеры тоже могут по достоинству оценить удобство второго экрана. Любыми рычажками, ползунками, кнопками, колёсиками на обоих дисплеях можно управлять вручную или стилусом ASUS Pen. В процессе игры на ScreenPad Plus можно вынести чат или приложения для стриминга. При программировании второй экран позволяет одновременно просматривать больший отрезок кода. В дизайне нижний дисплей удобно использовать для наброска или эскиза детали, а еще на нем можно расположить панель инструментов. Изображение на основном экране при необходимости расширяется и «перетекает» на дополнительный экран, обладающего тем же высоким разрешением 4K.
Кроме серьёзных и требующих сосредоточенности задач, на дополнительном ScreenPad Plus можно запускать специальные приложения, почту, чат или ленту в социальной сети, смотреть видео – а работой заниматься на основном дисплее.
Разработчики от ASUS позаботились о том, чтобы каждый квадратный сантиметр девайса был вовлечён в работу. Площадь экранов максимально увеличена за счёт уменьшения рамки. Тачпад находится справа от клавиатуры и одним нажатием превращается в светодиодный NumberPad.
Ноутбуком ZenBook Pro Duo можно пользоваться круглосуточно, и он не устанет, так как оснащён процессором Intel® Core™ i9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX™ 2060, 32 ГБ оперативной памяти, а также высокоскоростным SSD-накопителем объемом 1 ТБ. Кроме того, система охлаждения и особая шарнирная конструкция, срабатывающая при открывании ноутбука, не допустит перегрева.
Покатавшись почти месяц по разным городам и странам в компании с ZenBook Pro Duo UX581, я поняла, что он однозначно создан для людей творческих профессий и вполне может заменить стационарный компьютер в деловой поездке или долгом путешествии, ведь в нем есть все необходимое для работы.
Думая об этом, я в очередной раз запусткаю фильм, и экран ноутбука загорается мягким свечением. Надеюсь, Джек Николсон и Леонардо ДиКаприо помогут мне пережить ожидание на польско-белорусской границе и не растерять приятные впечатления от поездки перед возвращением домой – а после с удобством обработать сделанные в ней фотографии на новом ZenBook Pro Duo.