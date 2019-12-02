«Всю прелесть ощущаешь на кончиках пальцев». Дмитрий Тельнов — об ASUS ZenBook Pro Duo
Когда ты постоянно в пути, да ещё и путешествуешь не только в формате расслабленного отпуска, но и по работе, приходится относиться к своей технике крайне требовательно. Поэтому я никогда не отказываюсь от возможности протестировать очередную новинку, будь то фотоаппарат или ноутбук. Ведь в современном мире компьютер для фотографа значит не меньше, чем камера. А от того, как вы обработаете съемку, конечный результат зависит не меньше, чем от возможностей фотоаппарата.
Новый ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo — отличное подспорье в работе. Топовый процессор от Intel и отличная видеокарта не заставят вас затосковать перед монитором, какие бы сложные задачи ни пришлось выполнять. Впрочем, главная изюминка флагман ASUS — это не один, а сразу два экрана. Первый — на привычном месте, второй — сразу под ним, что очень расширяет рабочее пространство и упрощает весь процесс.
Эти экраны можно использовать как один большой монитор: например, перетащив панель инструментов из фотошопа во время ретуши фото и освободив место на главном экране, или же просто увеличив стандартный экран в полтора раза. А можно и по отдельности, открыв на втором экране почту, браузер, что угодно. В первый момент выглядит непривычно, но втягиваешься мгновенно и уже через полчаса после распаковки ноутбука удивляешься, как обходился без этой опции раньше. Оба экрана, кстати, реагируют на прикосновения, так что всю прелесть ноутбука можно ощутить буквально на кончиках своих пальцев.
Приятные мелочи тоже входят в комплект. Для тех, кто привык рисовать в компьютере, в комплекте есть стилус. Матовое покрытие на вспомогательном экране не дает бликов даже при самом ярком освещении. Благодаря особому дизайну крышка ноутбука в открытом состоянии слегка приподнимает клавиатуру, которая располагается под небольшим углом, что крайне удобно, если вы привыкли много печатать, а под тыльной частью устройства появляется дополнительное пространство, что улучшает вентиляцию.
Добавьте к этому множество горячих клавиш, которые можно настроить под ваши задачи, и вы получите профессиональный рабочий инструмент, который не подведёт даже самых требовательных пользователей.