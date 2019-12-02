Когда ты постоянно в пути, да ещё и путешествуешь не только в формате расслабленного отпуска, но и по работе, приходится относиться к своей технике крайне требовательно. Поэтому я никогда не отказываюсь от возможности протестировать очередную новинку, будь то фотоаппарат или ноутбук. Ведь в современном мире компьютер для фотографа значит не меньше, чем камера. А от того, как вы обработаете съемку, конечный результат зависит не меньше, чем от возможностей фотоаппарата.

Новый ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo — отличное подспорье в работе. Топовый процессор от Intel и отличная видеокарта не заставят вас затосковать перед монитором, какие бы сложные задачи ни пришлось выполнять. Впрочем, главная изюминка флагман ASUS — это не один, а сразу два экрана. Первый — на привычном месте, второй — сразу под ним, что очень расширяет рабочее пространство и упрощает весь процесс.