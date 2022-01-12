Забота об экологии и легендарный дизайн: электромобили Audi

Ученые замеряли: если в лесу нагрузка на ваши уши не дотягивает и до 10 децибел (шелест листьев), то где-нибудь в Москве рядом с дорогой звук достигает рекордных и вредных 85 децибел. Кстати, Всемирная организация здравоохранения называет шумовое загрязнение — «недооцененной угрозой», которая всерьез влияет на жизнь людей и животных в городах и рядом с ними.

Шумовое загрязнение, экология, таящие где-то за тысячи километров льды… Вред, который наносят нам бензиновые автомобили не всегда можно увидеть невооруженным глазом, для кого-то все слова про «спасение планеты» — абстракция, что-то далекое и нереальное. Но даже эти люди живо начинают интересоваться электромобилями, которые совмещают в себе самые последние технические инновации. Компания Audi, например, выпускает спортивные и скоростные версии своих электромобилей, которые привлекают любителей быстрой езды.

Например, на Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback установлены по три бесшумных электродвигателя суммарной мощностью 503 л. с., автомобили стартуют и разгоняются до 100 км/ч всего за 4,5 с.

Как мы уже упоминали, помимо того, что электромобили экологичны, обладают мощными двигателями, эти транспортные средства сегодня оснащаются и самими современными технологиями и опциями, которых нет у бензиновых собратьев. Например, все версии Audi e-tron могут быть оснащены цифровыми светодиодными матричными фарами Digital Matrix LED*. Это первый случай, когда для серийного автомобиля Audi используется подобная технология. Фары Digital Matrix состоят из множества миниатюрных пикселей, благодаря технологии DMD (digital micromirror device*), которую обычно используют в видеопроекторах, освещение идеально подстраивается под любые дорожные условия. Кроме того, цифровая система, может генерировать динамические анимации Leaving Home* и Coming Home*: целое световое представление, световые проекции на стенах или на земле.

В прошлом году количество полностью электрических автомобилей и гибридов с подзарядкой от электросети возросло почти вдвое, и это несмотря даже на то, что общий объем продаж машин упал на 16 процентов. Уже сейчас, на примере быстрых, инновационных и эффективных моделей от Audi, ясно, что переход в новую электрическую эру уже произошел. Что будет дальше? Поглядим.