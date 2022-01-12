Забота об экологии и легендарный дизайн: электромобили Audi

Сейчас во всем мире идет самая настоящая автомобильная революция: пожалуй, впервые за сотню лет с этим видом транспорта происходят такие серьезные изменения. На примере электромобилей от Audi — сейчас уже четыре полностью электрических автомобиля в линейке Audi e-tron в России — показываем, что на сегодняшний день представляет из себя этот вид транспорта.
Эпоха электромобилей началась стремительно и активно продолжается. Многие автогиганты уже заявляют о том, что примерно в течении пятнадцати лет готовы прекратить производство двигателей внутреннего сгорания и оставить только электрические. Немалую роль в этом сыграло и то, что экология на нашей планете стремительно ухудшается и, пожалуй, только сообща мы можем исправить ситуацию. Глобальное изменение климата по всей Земле — то, что угрожает всем нам, людям, живущим от Арктики до Австралии: все чаще на нашей планете случаются стихийные бедствия, засухи, наводнения, тают ледники, уровень моря повышается, затапливая прибрежные районы. Глобальное потепление влияет и на сельское хозяйство — кормовые культуры перестают расти в привычных регионах (угроза голода уже сейчас нависает над некоторыми странами).
По данным Межправительственной группы экспертов по изменению климата, нам необходимо свести на нет уровень выбросов углекислого газа уже к 2050 году, иначе миллионам людей будет грозить опасность. Еще один факт: почти четверть мировых выбросов в атмосферу в общемировом масштабе производит автомобильный транспорт. У автомобилей Audi e-tron – нулевой выброс CO2. Зарядить автомобиль можно от бытовой или промышленной сети, а также на общедоступных зарядных станциях.
Например, стандартная мобильная система зарядки городского кроссовера Audi e-tron предусматривает два варианта использования: помимо зарядки на специальных станциях вы можете использовать обычную бытовую сеть с напряжением 230 В. При этом модели Audi e-tron могут пополнять батарею с невиданной скоростью — на высоковольтной зарядной станции зарядка аккумулятора от 5 до 80% займет всего 30 минут.
Аккумуляторы — сердце электромобиля. Производители работают над тем, чтобы они весили мало, заряжались быстро и работали максимально долго. Автомобильная промышленность постепенно избавляется от всех неудобств, которые раньше ассоциировали с электромобилями: например, постоянно увеличивается время работы аккумуляторов и, следовательно, дальность хода. Запас хода, который они обеспечивают на Audi e-tron — до 446 км без дополнительной зарядки
Дополнительно продлить время в пути помогает система рекуперации, установленная во всех электрических моделях от Audi. Благодаря этой системе, автомобиль способен сам восстанавливать энергию без подзарядки — например, при движении накатом (если водитель отпускает педаль газа), а еще в момент торможения (когда нажата педаль тормоза). В обоих случаях электродвигатели преобразуют кинетическую энергию Audi e-tron в электричество.
Не нужно забывать и про еще одну замечательную особенность электромобилей — они очень тихие. Нет рокота мотора, урчания, гудения, вы закрываете дверь машины и двигаетесь в абсолютной тишине.
Ученые замеряли: если в лесу нагрузка на ваши уши не дотягивает и до 10 децибел (шелест листьев), то где-нибудь в Москве рядом с дорогой звук достигает рекордных и вредных 85 децибел. Кстати, Всемирная организация здравоохранения называет шумовое загрязнение — «недооцененной угрозой», которая всерьез влияет на жизнь людей и животных в городах и рядом с ними.
Шумовое загрязнение, экология, таящие где-то за тысячи километров льды… Вред, который наносят нам бензиновые автомобили не всегда можно увидеть невооруженным глазом, для кого-то все слова про «спасение планеты» — абстракция, что-то далекое и нереальное. Но даже эти люди живо начинают интересоваться электромобилями, которые совмещают в себе самые последние технические инновации. Компания Audi, например, выпускает спортивные и скоростные версии своих электромобилей, которые привлекают любителей быстрой езды.
Например, на Audi e-tron S и Audi e-tron S Sportback установлены по три бесшумных электродвигателя суммарной мощностью 503 л. с., автомобили стартуют и разгоняются до 100 км/ч всего за 4,5 с.
Как мы уже упоминали, помимо того, что электромобили экологичны, обладают мощными двигателями, эти транспортные средства сегодня оснащаются и самими современными технологиями и опциями, которых нет у бензиновых собратьев. Например, все версии Audi e-tron могут быть оснащены цифровыми светодиодными матричными фарами Digital Matrix LED*. Это первый случай, когда для серийного автомобиля Audi используется подобная технология. Фары Digital Matrix состоят из множества миниатюрных пикселей, благодаря технологии DMD (digital micromirror device*), которую обычно используют в видеопроекторах, освещение идеально подстраивается под любые дорожные условия. Кроме того, цифровая система, может генерировать динамические анимации Leaving Home* и Coming Home*: целое световое представление, световые проекции на стенах или на земле.
В прошлом году количество полностью электрических автомобилей и гибридов с подзарядкой от электросети возросло почти вдвое, и это несмотря даже на то, что общий объем продаж машин упал на 16 процентов. Уже сейчас, на примере быстрых, инновационных и эффективных моделей от Audi, ясно, что переход в новую электрическую эру уже произошел. Что будет дальше? Поглядим.
*Цифровая матрица LED
*Цифровое микрозеркальное устройство
*Выходя из дома
*Приходить домой