Аудиокультура наших дней: всё, что нужно для подкастинга

Ответ прост — начать может любой желающий, способный заинтересовать зрителя. Человек, которому это удается, получает многое: известность, подписчиков и хороший заработок. Неплохой вариант для бизнеса или хобби.
Единственное, что может вызвать сомнения, — это аспект записи вашего подкаста. Все это уже часть современной медиа-индустрии — «фабрики» по производству информационного контента. О том, кто такой блогер, и какое оборудование нужно, чтобы добиться хорошей картинки, написано много статей. Нам бы хотелось затронуть важный аспект, который часто недооценивают не только начинающие, но и профессиональные ведущие. Большинство материала воспринимается визуально, но звук, особенно в трансляциях, где не используется видео, крайне важен. Даже видео часто слушают в фоновом режиме!
Специалисты магазина Musicbase.ru рассказали, какое оборудование обычно используется для профессиональной работы со звуком:
- Гарнитура — излюбленный вариант геймеров. Отличается компактностью и универсальностью. Ведь это наушники и микрофон в одном устройстве, которое просто подключить и стримить хоть ночью, обрабатывать записанный материал при минимуме внешнего шума! В таких нередко можно увидеть спортивных комментаторов.
- Петличка — миниатюрный микрофон, который обычно крепится у воротника. Практически незаметен. Такие можно увидеть у дикторов и журналистов. Продаются отдельно или в составе радиосистемы — идеально для обзоров и интервью.
- Стационарный микрофон — специально разработанные микрофоны для профессиональных студий с одной целью максимальной передачи всех нюансов голоса и инструментов с минимальными шумами и помехами. USB-микрофоны типа AKG LYRA или BEHRINGER BIGFOOT, напрямую подключаются к компьютеру и выступают как более простое решение.
Более дорогие бродкастинговые модели, как легендарный SHURE SM7B, обеспечат наилучшее качество звука. Для таких серьезных микрофонов понадобится отдельная звуковая карта, которая, кстати, возьмет на себя нагрузку с компьютера при последующей обработке в редакторах.
- Спец платформы и карты — данное направление уже не просто увлечение, а часть индустрии. TC HELICON GoXLR и GoXLR mini, наряду с другими аудиоинтерфейсами, были разработаны специально для проведения живых трансляций и обладают уникальными функциями и режимами!
- Комплекты — это все необходимое сразу! Затрудняетесь с выбором? Не вопрос!
За вас уже подумали производители, создав готовые комплекты, например: BEHRINGER PODCAST2USB или U-PHORIA STUDIO. Стримить подано!
Для профессионалов не секрет, что хороший звук — основополагающая успешного стрима и привлечения новых рекламодателей (или просто приятных донатов).
Если Вы самостоятельно затрудняетесь с выбором, обращайтесь к нашим консультантам, которые подскажут, какое оборудование подойдет под Ваши задачи и бюджет.
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