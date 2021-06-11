Аудиокультура наших дней: всё, что нужно для подкастинга

Ответ прост — начать может любой желающий, способный заинтересовать зрителя. Человек, которому это удается, получает многое: известность, подписчиков и хороший заработок. Неплохой вариант для бизнеса или хобби.

Единственное, что может вызвать сомнения, — это аспект записи вашего подкаста. Все это уже часть современной медиа-индустрии — «фабрики» по производству информационного контента. О том, кто такой блогер, и какое оборудование нужно, чтобы добиться хорошей картинки, написано много статей. Нам бы хотелось затронуть важный аспект, который часто недооценивают не только начинающие, но и профессиональные ведущие. Большинство материала воспринимается визуально, но звук, особенно в трансляциях, где не используется видео, крайне важен. Даже видео часто слушают в фоновом режиме!

Специалисты магазина Musicbase.ru рассказали, какое оборудование обычно используется для профессиональной работы со звуком: