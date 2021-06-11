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Аудиокультура наших дней: всё, что нужно для подкастинга

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11 июня 2021
Подкастинг — один из лучших маркетинговых инструментов в наши дни. Всем уже привычны такие термины как «блогер», «геймер», «подкаст», «стриминг». Почему это так популярно?

Ответ прост — начать может любой желающий, способный заинтересовать зрителя. Человек, которому это удается, получает многое: известность, подписчиков и хороший заработок. Неплохой вариант для бизнеса или хобби.

Единственное, что может вызвать сомнения, — это аспект записи вашего подкаста. Все это уже часть современной медиа-индустрии — «фабрики» по производству информационного контента. О том, кто такой блогер, и какое оборудование нужно, чтобы добиться хорошей картинки, написано много статей.  Нам бы хотелось затронуть важный аспект, который часто недооценивают не только начинающие, но и профессиональные ведущие. Большинство материала воспринимается визуально, но звук, особенно в трансляциях, где не используется видео, крайне важен. Даже видео часто слушают в фоновом режиме!

Специалисты магазина Musicbase.ru рассказали, какое оборудование обычно используется для профессиональной работы со звуком:

  • Гарнитура — излюбленный вариант геймеров. Отличается компактностью и универсальностью. Ведь это наушники и микрофон в одном устройстве, которое просто подключить и стримить хоть ночью, обрабатывать записанный материал при минимуме внешнего шума! В таких нередко можно увидеть спортивных комментаторов.
AKG_HSC_271-111.jpg
  • Петличка — миниатюрный микрофон, который обычно крепится у воротника. Практически незаметен. Такие можно увидеть у дикторов и журналистов. Продаются отдельно или в составе радиосистемы — идеально для обзоров и интервью.
SENNHEISER_ME_4-N.jpg
  • Стационарный микрофон — специально разработанные микрофоны для профессиональных студий с одной целью максимальной передачи всех нюансов голоса и инструментов с минимальными шумами и помехами. USB-микрофоны типа AKG LYRA или BEHRINGER BIGFOOT, напрямую подключаются к компьютеру и выступают как более простое решение.
AKG_C44_USB.jpg

Более дорогие бродкастинговые модели, как легендарный SHURE SM7B, обеспечат наилучшее качество звука. Для таких серьезных микрофонов понадобится отдельная звуковая карта, которая, кстати, возьмет на себя нагрузку с компьютера при последующей обработке в редакторах.

Shure_SM7B.jpg
  • Спец платформы и карты — данное направление уже не просто увлечение, а часть индустрии. TC HELICON GoXLR и GoXLR mini, наряду с другими аудиоинтерфейсами, были разработаны специально для проведения живых трансляций и обладают уникальными функциями и режимами!
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  • Комплекты — это все необходимое сразу! Затрудняетесь с выбором? Не вопрос!
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За вас уже подумали производители, создав готовые комплекты, например: BEHRINGER PODCAST2USB или U-PHORIA STUDIO. Стримить подано!

Для профессионалов не секрет, что хороший звук — основополагающая успешного стрима и привлечения новых рекламодателей (или просто приятных донатов).

Если Вы самостоятельно затрудняетесь с выбором, обращайтесь к нашим консультантам, которые подскажут, какое оборудование подойдет под Ваши задачи и бюджет.

Узнайте больше на Musicbase.ru

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