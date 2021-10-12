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Aviasales делает знакомство с городами короче

National Geographic Россия
12 октября 2021
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Вы не всегда знаете где жить, куда сходить и что делать в новом городе? Карта от местных гидов и фотографов «Короче» в Aviasales поможет вам быстрее выбрать город и освоиться на месте. Сервис собрал лучшие лайфхаки и рекомендации местных, что пользователи смогли вдохновиться на путешествие и узнать, что их ждёт в городе за минуту. Карта работает в 49 российских и зарубежных городах, популярных у туристов.

Где жить?

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«Районы» — области на карте, которые показывают, что в этом районе делают и кто там живёт. Подборка помогает понять, в какой части города лучше остановиться путешественнику. Например, в Сочи и окрестностях есть «Деревни», «Мегаполис на минималках», «Санатории», «Толпы и движ», «Современный город» и другие. 

Куда сходить?

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Популярные туристические достопримечательности собраны во вкладке «Известное». Также «Короче» показывает «Локальное» — места, куда часто ходят жители города. В Санкт-Петербурге в подборку вошли «Севкабель Порт», «Анненкирхе», «Академия Штиглица» и другие места.

На карте в подборке «Инстаместа» есть и места для фотосессий — живописные уголки города, которые советуют местные фотографы. Так, в Москве для ярких фото советуют Столешников переулок, Арт-квартал Хохловка, ЖК Noble Row и ещё несколько точек.

Кроме того, карта учитывает специфику города в дополнительных подборках: «Пляжи», «Парки и сады» и прочее.

Кого спросить?

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Проект создан совместно со «Своими людьми» Aviasales — гидами и фотографами, которые живут и работают в городах по всему миру. В приложении и на сайте можно найти их советы о городе и  ссылку на их профиль в Instagram для заказа экскурсии или фотосессии.

Карта «Короче» доступна на главном экране приложения «Авиасейлс» последней версии и на сайте. Также, чтобы найти подборки, можно ввести город назначения в строку поиска билетов.

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