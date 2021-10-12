Aviasales делает знакомство с городами короче

Популярные туристические достопримечательности собраны во вкладке «Известное». Также «Короче» показывает «Локальное» — места, куда часто ходят жители города. В Санкт-Петербурге в подборку вошли «Севкабель Порт», «Анненкирхе», «Академия Штиглица» и другие места.

На карте в подборке «Инстаместа» есть и места для фотосессий — живописные уголки города, которые советуют местные фотографы. Так, в Москве для ярких фото советуют Столешников переулок, Арт-квартал Хохловка, ЖК Noble Row и ещё несколько точек.

Кроме того, карта учитывает специфику города в дополнительных подборках: «Пляжи», «Парки и сады» и прочее.