Aviasales запускает Черную пятницу

Поисковик авиабилетов Aviasales объявил о старте Черной пятницы, которая в этом году продлится целую неделю. Начиная с 20 ноября, участников акции каждый день будут ждать подарки и новые скидки от партнеров. В финальный день Черной пятницы, 27 ноября, Aviasales разыграет годовой запас путешествий в прямом эфире с известной ведущей Анфисой Чеховой.

Черная пятница 2019 года станет самой масштабной за всю историю Aviasales. Ранее аналогичные акции от поисковика длились два-три дня. В этом году среди участников — авиакомпании KLM, Utair, Emirates, Air Baltic, S7, LOT, Уральские авиалинии, Oman Air, NordStar, а также Radisson, Philips, Estée Lauder, Ингосстрах, GrowFood и многие другие.

Зарегистрироваться для участия можно с 13 ноября по ссылке.