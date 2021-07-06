Авиасейлс и Viber разработали бота против билетных мошенников

Лето – это высокий сезон не только для путешественников, но и для мошенников, которые создают десятки поддельных ресурсов по продаже билетов каждый день. По данным сервиса Настоящийбилет.рф, в июне их число выросло на 60% по сравнению с маем. Чтобы пользователи смогли отличить настоящий ресурс в от поддельного, Авиасейлс и Viber разработали обучающий чат-бот Настоящийбилет.рф.