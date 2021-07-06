Авиасейлс и Viber разработали бота против билетных мошенников

Теперь вы точно не попадетесь на одну из многочисленных уловок мошенников по присвоению ваших денежек на долгожданный отпуск.
Лето – это высокий сезон не только для путешественников, но и для мошенников, которые создают десятки поддельных ресурсов по продаже билетов каждый день. По данным сервиса Настоящийбилет.рф, в июне их число выросло на 60% по сравнению с маем. Чтобы пользователи смогли отличить настоящий ресурс в от поддельного, Авиасейлс и Viber разработали обучающий чат-бот Настоящийбилет.рф.
Чат-бот помогает пользователям запомнить основные правила безопасности при покупке авиабилетов:
- Не переводить деньги за билеты на карту физического лица;
- Не верить неправдоподобно низким ценам;
- Перед покупкой проверять адрес сайта, на котором вы находитесь;
- Ни с кем не делиться конфиденциальными данными карты: СVV-кодом, пин-кодом, паролем из СМС;
- Перед оплатой убедиться, что у сайта есть SSL-сертификат (замочек в адресной строке), то есть он безопасный;
- Не переходить по ссылкам писем от неизвестных отправителей Искать билеты на проверенных сайтах, например, Aviasales.ru;
- Новые сайты проверять в сервисе Настоящийбилет.рф, созданном вместе с Роскачеством и BrandSecurity.
По данным из исследования Viber и Авиасейлс, 7% россиян сталкивались с мошенничеством при бронировании авиабилетов в интернете. Чтобы не пополнить эту статистику, проверьте себя в мессенджере Viber по ссылке.