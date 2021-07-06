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Авиасейлс и Viber разработали бота против билетных мошенников

National Geographic Россия
06 июля 2021
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Фото: Pixabay
Теперь вы точно не попадетесь на одну из многочисленных уловок мошенников по присвоению ваших денежек на долгожданный отпуск.

Лето – это высокий сезон не только для путешественников, но и для мошенников, которые создают десятки поддельных ресурсов по продаже билетов каждый день. По данным сервиса Настоящийбилет.рф, в июне их число выросло на 60% по сравнению с маем. Чтобы пользователи смогли отличить настоящий ресурс в от поддельного, Авиасейлс и Viber разработали обучающий чат-бот Настоящийбилет.рф. 

Чат-бот помогает пользователям запомнить основные правила безопасности при покупке авиабилетов:

  • Не переводить деньги за билеты на карту физического лица;
  • Не верить неправдоподобно низким ценам;
  • Перед покупкой проверять адрес сайта, на котором вы находитесь;
  • Ни с кем не делиться конфиденциальными данными карты: СVV-кодом, пин-кодом, паролем из СМС;
  • Перед оплатой убедиться, что у сайта есть SSL-сертификат (замочек в адресной строке), то есть он безопасный;
  • Не переходить по ссылкам писем от неизвестных отправителей Искать билеты на проверенных сайтах, например, Aviasales.ru;
  • Новые сайты проверять в сервисе Настоящийбилет.рф, созданном вместе с Роскачеством и BrandSecurity.
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По данным из исследования Viber и Авиасейлс, 7% россиян сталкивались с мошенничеством при бронировании авиабилетов в интернете. Чтобы не пополнить эту статистику, проверьте себя в мессенджере Viber по ссылке

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