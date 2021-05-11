Авиасейлс подскажет, куда можно

Мобильное приложение Авиасейлс теперь показывает, куда наконец-то можно слетать. Таким образом сервис помогает пользователям спланировать путешествие с учётом COVID-ограничений в том или ином регионе. Все данные обновляются в режиме реального времени, используется информация из официальных источников.

Прямо на главном экране приложения показаны направления, открытые для российских туристов. Если путешественник уже определился с пунктом назначения, Авиасейлс подскажет, можно ли туда попасть, каковы правила въезда, что за ограничения действуют внутри страны, нужна ли виза. Различия требований между регионами одного государства также учтены. Приложение покажет, например, что в Нью-Йорке требуется карантин по прибытии, а в Майами — нет.