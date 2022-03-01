Авиасейлс помогает лесам

Вы хотели бы заботиться о природе, но не готовы отказаться от путешествий? Теперь вы сможете отправить кэшбэк за бронирование отелей и других тревел-сервисов в «Авиасейлс Ещё» в пользу Алтайского лесного проекта. А Авиасейлс удвоит сумму перевода, помогая компенсировать углеродный след.

«Пользователи „Авиасейлс Ещё“, которых беспокоит проблемы экологии, теперь могут отправить свой кэшбэк полностью или частично в Алтайский лесной проект. Организация ухаживает за 10 000 гектаров леса на Алтае. Традиционным способом восполнить углеродный след вообще и после путешествий в частности считается высадка деревьев. Но саженцу понадобится не меньше пяти лет, чтобы начать поглощать углекислый газ. Взрослый лес выполняет эту функцию уже сейчас, поэтому гораздо эффективнее следить и ухаживать за теми лесами, которые уже растут», — прокомментировал Янис Дзенис, PR-директор Авиасейлс.

Принцип работы Алтайского лесного проекта построен на специальной «валюте» — углеродных единицах. Ими измеряются выбросы CO2 в атмосферу и их компенсация. Одна единица равна тонне поглощенного лесами углекислого газа. Например, после перелёта Москва — Майями остаётся 830 кг СО2 в пересчёте на пассажира — это почти одна углеродная единица, и восполнить углеродный след можно, направив 123 рубля в Алтайский лесной проект. Консультантом Авиасейлс стал проект eUrn — цифровое решение, позволяющее пользователям e-commerce компаний восполнить экослед онлайн.

«Мы заметили, что пользователи всё больше хотят заботиться о планете и активно участвуют в экоинициативах. Благодаря механизму углеродных единиц мы создали решение, в котором путешественники могут поддерживать окружающую среду по „постоплате”, погашая оставшийся после поездки углеродный след», — поделилась команда eUrn.

Подробнее о кэшбэке на заботу о лесах читайте по ссылке.