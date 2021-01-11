Baikal View Hotel — приключения начинаются здесь!

Это место еще никого не оставляло равнодушным. Здесь вы почувствуете дух шаманизма, увидите бескрайние луга, горные вершины, песчаные бухты и каменистые утесы. Природа на озере отличается особенным климатом, большим количеством солнечных дней. Многих здешних представителей флоры и фауны нельзя встретить нигде на планете, они эндемики Байкала.

Baikal View Hotel был основан в 2012 году. Отель находится на острове Ольхон, территория которого является частью прибайкальского национального парка, внесенного в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Ольхон — идеальное место для уединения и отдыха от индустриальных городов. Это 90 километров необычайной природы.