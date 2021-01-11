Baikal View Hotel — приключения начинаются здесь!

Это место еще никого не оставляло равнодушным. Здесь вы почувствуете дух шаманизма, увидите бескрайние луга, горные вершины, песчаные бухты и каменистые утесы. Природа на озере отличается особенным климатом, большим количеством солнечных дней. Многих здешних представителей флоры и фауны нельзя встретить нигде на планете, они эндемики Байкала.
Baikal View Hotel был основан в 2012 году. Отель находится на острове Ольхон, территория которого является частью прибайкальского национального парка, внесенного в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Ольхон — идеальное место для уединения и отдыха от индустриальных городов. Это 90 километров необычайной природы.
Baikal View Hotel — идеальное место для знакомства с сердцем Сибири. Это комфортное проживание с европейским сервисом, единственное место на острове с присвоенной категорией «три звезды».
Для гостей отеля предусмотрены разные категории удобных номеров, всего их в отеле 99: 32 круглогодичных и 67 летних. Из каждого номера открывается панорамный вид на Байкал. Простота и внимательный сервис в гармонии с окружающей природой — цель Baikal View Hotel. Деревянные корпуса в стиле минимализма придают уют и особую атмосферу отдыха на Байкале. Дизайн номеров выполнен в спокойных тонах, что позволяет гостям максимально расслабиться и насладиться отдыхом на природе.
К услугам гостей два ресторана, лаунж-бар и собственная барбекю-зона. На территории отеля расположен большой бассейн, сауна для отдыха, работает дневной спа-салон и спортивная площадка.
Кухня — отдельная гордость Baikal View Hotel: завтрак и ужин по системе «шведский стол», лобби-бар с авторскими напитками и различными закусками, кафе с собственной пекарней на территории поселка Хужир с видом на озеро Байкал, ресторан ZIMA с обширным меню а-ля карт (обратите особое внимание на блюда бурятской кухни). Отель сам выращивает и заготавливает зелень и овощи для ресторана, сотрудничает с местными производителями и всегда отдает предпочтение локальным сезонным продуктам.
Также в Baikal View Hotel предусмотрена организация разномасштабных мероприятий, корпоративов и праздников «под ключ», кейтеринги -выездные завтраки на берегу Байкала, обеды на льду, дни рождения в горах на природе.
Зимой гости отеля могут воспользоваться площадкой для барбекю и отведать вкуснейшие блюда Сибири, посетить тибетскую ванну, где делают расслабляющий массаж, совершить прогулку по зимнему Байкалу на воздушной подушке, насладиться катанием на коньках по зимнему озеру. Отель предлагает большое количество разнообразных экскурсий: встреча с семьей старожилов в этнографическом музее «Бурятская деревня», историческое обогащение в Хужирском краеведческом музее, конные прогулки по лесному массиву и многое другое.