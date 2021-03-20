Байкал зимой: как привезти из поездки невероятные фотографии

Есть такая аксиома: на Байкале хоть однажды должен побывать каждый. «Зимой!» — добавим мы. Зачем? Как минимум для того, чтобы увидеть своими глазами, что значит затасканная фраза «Байкал — жемчужина Сибири». Чтобы очутиться на середине замерзшего озера и ощутить, что от полуторакилометровой бездны вас отделяет лишь метр льда. Чтобы забить свой Инстаграм потрясающими фотографиями и устать считать лайки и восхищенные комментарии. Чтобы потерять дар речи, ежедневно наблюдая самые причудливые формы и оттенки, которые принимает байкальский лед: на Байкале можно найти и гигантские торосы, и становые щели, и невероятной красоты трещины на льду.