Байкал зимой: как привезти из поездки невероятные фотографии

Есть такая аксиома: на Байкале хоть однажды должен побывать каждый. «Зимой!» — добавим мы. Зачем? Как минимум для того, чтобы увидеть своими глазами, что значит затасканная фраза «Байкал — жемчужина Сибири». Чтобы очутиться на середине замерзшего озера и ощутить, что от полуторакилометровой бездны вас отделяет лишь метр льда. Чтобы забить свой Инстаграм потрясающими фотографиями и устать считать лайки и восхищенные комментарии. Чтобы потерять дар речи, ежедневно наблюдая самые причудливые формы и оттенки, которые принимает байкальский лед: на Байкале можно найти и гигантские торосы, и становые щели, и невероятной красоты трещины на льду.
Летом на Байкале огромное количество туристов и местных отдыхающих. А вот на рубеже февраля и марта народу на озере значительно меньше, плюс есть самое главное, за что мы так любим Байкал: невероятной, космической красоты лед, по которому можно гонять хоть на коньках, хоть на автомобиле. Настолько фотогеничный, что ощутить себя профессиональным фотографом сможет даже совсем неопытный человек со смартфоном — особенно если им будет iPhone 12 Pro.
Из Иркутска до батюшки Байкала, как уважительно зовут озеро местные, ведут два маршрута — 70 км на восток до поселка Листвянка, или южнее, 110 км в Слюдянку и далее в Байкальск. Листвянка — туристический центр Байкала, с обилием отелей разного уровня и стоимости, большим количеством кафе и ресторанов и остальной инфраструктурой. Большинство маршрутов по байкальскому льду стартуют именно отсюда.
Вне зависимости от того, какой маршрут вы выберете, ваша задача — раскрыть съемочный потенциал вашего iPhone по полной программе, тем более, что лед Байкала является для этого идеальной «моделью». Судите сами — все фотографии из этой статьи сняты на iPhone 12 Pro.
Как известно, iPhone 12 Pro оборудован целой системой из трех камер. Первая, широкоугольная камера с семилинзовым объективом и диафрагмой ƒ/1.6 обеспечивает высокую скорость съёмки и очень помогает при съемке фото и видео в условиях слабого освещения. За снимки потрясающих байкальских пейзажей отвечает сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов. Ну, а в портретной съемке нет равных телефотокамере с 4-кратным зумом.
Старайтесь как можно активнее использовать солнечный свет на рассвете и на закате — в это время даже самая невзрачная льдинка способна засверкать драгоценным топазом. Определите, откуда встает, куда светит и куда заходит солнце, и исходя из этого планируйте кадры.
Льдин и льдинок на Байкале великое множество, все они разной формы, размера, цвета и прозрачности. Идеальные кадры получаются, если лечь на лед или просто опустить ваш iPhone на его уровень — тогда можно схватить лед на фоне рассвета или заката, поймать в него солнечные лучи или отражение пейзажа.
Фотографируя Байкал, важно не зевать: погода меняется тут моментально, и вдруг налетевший ветер способен занести ослепительную ледяную гладь мелкой порошей. С другой стороны, в метель тоже получаются великолепные кадры.
А после хмурого и пасмурного дня вполне может быть впечатляющий закат.
iPhone 12 Pro не менее впечатляюще справляется со своими задачами и в сумерках, благодаря ночному режиму съемки. На снимке ниже длина экспозиции составляет три секунды, однако при желании кадр можно высветлить еще больше: достаточно нажать на иконку с изображением луны и на появившейся шкале увеличить экспозицию хоть до десяти секунд.