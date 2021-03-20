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Калейдоскоп

Байкал зимой: как привезти из поездки невероятные фотографии

20 марта 2021
Байкал
Даже если вы не профессиональный фотограф, а с собой у вас только айфон, самое глубокое озеро мира все равно даст вам возможность ощутить себя на вершине фотомастерства – достаточно лишь соблюдать некоторые правила.

Есть такая аксиома: на Байкале хоть однажды должен побывать каждый. «Зимой!» — добавим мы. Зачем? Как минимум для того, чтобы увидеть своими глазами, что значит затасканная фраза «Байкал — жемчужина Сибири». Чтобы очутиться на середине замерзшего озера и ощутить, что от полуторакилометровой бездны вас отделяет лишь метр льда. Чтобы забить свой Инстаграм потрясающими фотографиями и устать считать лайки и восхищенные комментарии. Чтобы потерять дар речи, ежедневно наблюдая самые причудливые формы и оттенки, которые принимает байкальский лед: на Байкале можно найти и гигантские торосы, и становые щели, и невероятной красоты трещины на льду.

Байкал

Летом на Байкале огромное количество туристов и местных отдыхающих. А вот на рубеже февраля и марта народу на озере значительно меньше, плюс есть самое главное, за что мы так любим Байкал: невероятной, космической красоты лед, по которому можно гонять хоть на коньках, хоть на автомобиле. Настолько фотогеничный, что ощутить себя профессиональным фотографом сможет даже совсем неопытный человек со смартфоном — особенно если им будет iPhone 12 Pro.

Байкал

Из Иркутска до батюшки Байкала, как уважительно зовут озеро местные, ведут два маршрута — 70 км на восток до поселка Листвянка, или южнее, 110 км в Слюдянку и далее в Байкальск. Листвянка — туристический центр Байкала, с обилием отелей разного уровня и стоимости, большим количеством кафе и ресторанов и остальной инфраструктурой. Большинство маршрутов по байкальскому льду стартуют именно отсюда.

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Вне зависимости от того, какой маршрут вы выберете, ваша задача — раскрыть съемочный потенциал вашего iPhone по полной программе, тем более, что лед Байкала является для этого идеальной «моделью». Судите сами — все фотографии из этой статьи сняты на iPhone 12 Pro.

Байкал

Как известно, iPhone 12 Pro оборудован целой системой из трех камер. Первая, широкоугольная камера с семилинзовым объективом и диафрагмой ƒ/1.6 обеспечивает высокую скорость съёмки и очень помогает при съемке фото и видео в условиях слабого освещения. За снимки потрясающих байкальских пейзажей отвечает сверхширокоугольная камера с углом обзора 120 градусов. Ну, а в портретной съемке нет равных телефотокамере с 4-кратным зумом.

Байкал

Старайтесь как можно активнее использовать солнечный свет на рассвете и на закате — в это время даже самая невзрачная льдинка способна засверкать драгоценным топазом. Определите, откуда встает, куда светит и куда заходит солнце, и исходя из этого планируйте кадры.

Байкал

Льдин и льдинок на Байкале великое множество, все они разной формы, размера, цвета и прозрачности. Идеальные кадры получаются, если лечь на лед или просто опустить ваш iPhone на его уровень — тогда можно схватить лед на фоне рассвета или заката, поймать в него солнечные лучи или отражение пейзажа.

Байкал

Фотографируя Байкал, важно не зевать: погода меняется тут моментально, и вдруг налетевший ветер способен занести ослепительную ледяную гладь мелкой порошей. С другой стороны, в метель тоже получаются великолепные кадры.

Байкал

А после хмурого и пасмурного дня вполне может быть впечатляющий закат.

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iPhone 12 Pro не менее впечатляюще справляется со своими задачами и в сумерках, благодаря ночному режиму съемки. На снимке ниже длина экспозиции составляет три секунды, однако при желании кадр можно высветлить еще больше: достаточно нажать на иконку с изображением луны и на появившейся шкале увеличить экспозицию хоть до десяти секунд.

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