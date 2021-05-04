Байкалькая переправа с Genesis GV80

В 1901-1905 годах прямо по льду Байкала прокладывалась временная железная дорога – расстояние между портами Байкал и Танхой составляет марафонские 42 километра и это самый короткий путь через озеро. Невероятно, но тяжело нагруженные вагоны тащили по ней на гужевой тяге, что, как считают многие исследователи, оказало решающее влияние на исход Русско-японской войны. Сегодня узнать интригующие детали железнодорожной переправы можно в музее бурятского Байкальского заповедника, перенестись на столетие назад – на интерактивной экскурсии по воссозданной прямо на льду путевой станции «Середина», а повторить исторический маршрут – отправившись в эпическую экспедицию из Танхоя в Листвянку на премиальном Genesis GV80, первом кроссовере от южно-корейской компании.
Новый Genesis GV80
Этот автомобиль – вершина инженерной мысли и еще один шаг к беспилотному вождению. Комплекс систем безопасности Smart Sense с системами предотвращения столкновений, контроль слепых зон и внимания водителя, интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения, поражающее воображение система автоматической парковки, подстраивающееся под водителя эрногомичное сидение ERGO Motion с воздушными камерами и первая в своем классе система активного шумоподавления – для езды по городу и автотрассам. А вне дорог сразу хочется взять управление на себя и по достоинству возможность выбора режима движения (особенно «Грязь», «Песок» и «Снег») и систему полного привода с электронным дифференциалом – благодаря им по плечу даже горбатые снежные переметы и гладкий байкальский лед.