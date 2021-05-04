Байкалькая переправа с Genesis GV80

Новый Genesis GV80

Этот автомобиль – вершина инженерной мысли и еще один шаг к беспилотному вождению. Комплекс систем безопасности Smart Sense с системами предотвращения столкновений, контроль слепых зон и внимания водителя, интеллектуальный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения, поражающее воображение система автоматической парковки, подстраивающееся под водителя эрногомичное сидение ERGO Motion с воздушными камерами и первая в своем классе система активного шумоподавления – для езды по городу и автотрассам. А вне дорог сразу хочется взять управление на себя и по достоинству возможность выбора режима движения (особенно «Грязь», «Песок» и «Снег») и систему полного привода с электронным дифференциалом – благодаря им по плечу даже горбатые снежные переметы и гладкий байкальский лед.